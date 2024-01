Un sauvetage miraculeux met fin au calvaire d'un pêcheur tombé à la mer et ayant repoussé un requin

Le sergent Will Hamilton, de la police de Whangamatā, a déclaré dans un communiqué que ce sauvetage "absolument miraculeux" avait eu lieu après que le pêcheur, dont le nom n'a pas été révélé, soit parti pour une sortie de pêche en solitaire à bord de son bateau de 40 pieds (12 mètres) mardi.

Alors qu'il tentait de remonter un marlin, le pêcheur est tombé à la mer à environ 30 milles nautiques (55 kilomètres) au large de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, selon le communiqué.

Alors que son bateau dérivait hors de portée, le pêcheur a tenté de nager jusqu'aux îles Alderman, situées à proximité, mais il a été entraîné par de forts courants.

Trop épuisé pour continuer à nager, il a passé une nuit froide dans l'océan, a indiqué M. Hamilton, ajoutant qu'à un moment donné, un requin est venu "renifler" avant de repartir.

"C'est un véritable miracle que le pêcheur soit encore en vie après cette épreuve", a déclaré M. Hamilton.

Incroyablement, le pêcheur a été sauvé le lendemain lorsque trois pêcheurs ont remarqué un reflet sur l'eau et sont partis en bateau pour enquêter.

Ils ont découvert l'homme échoué qui tentait désespérément d'attirer leur attention en utilisant le reflet du soleil sur cette montre, a déclaré M. Hamilton.

Il a été ramené à Whangamatā et soigné pour hypothermie et épuisement.

"Sans la rapidité d'action des trois hommes qui l'ont récupéré, l'affaire aurait certainement eu une issue tragique", a déclaré M. Hamilton.

Une "série d'événements heureux" a conduit à ce sauvetage incroyable après que les trois pêcheurs ont "vu une sorte de lueur, probablement à 600 mètres" de leur bateau, a déclaré le sauveteur James Mcdonnell à Newshub, une chaîne affiliée à CNN.

Ils ne s'attendaient pas à trouver une personne.

"Nous étions à 16 kilomètres au large de l'île Mayor et il n'y avait pas un seul bateau en vue, mais en nous rapprochant, il était évident que quelqu'un agitait les bras", a-t-il déclaré.

Le skipper du bateau de sauvetage, Max White, a expliqué à Newshub que leur priorité était de ramener l'homme à bord et de le maintenir éveillé et au chaud.

"Nous avions un grand sac isotherme et nous l'avons enveloppé dans autant de couches que possible", a-t-il déclaré.

"Il a désespérément besoin d'eau... alors j'avais un peu d'eau chaude sur le bateau et du jus de canneberge... Nous lui donnons ce que nous pouvons, nous essayons de le faire parler et nous nous assurons qu'il reste éveillé autant que possible".

La police a déclaré que le pêcheur souhaitait remercier ses sauveteurs et les services d'urgence.

"Les marins ont fait un travail absolument remarquable et ont sans aucun doute sauvé la vie de cet homme", a déclaré M. Hamilton.

Les autorités sont maintenant à la recherche du bateau du pêcheur, mais ce dernier a réussi à s'accrocher à la seule chose qui lui a donné une lueur d'espoir pendant cette épreuve.

"Le bateau a peut-être disparu, mais le pêcheur a toujours sa montre", a déclaré M. Hamilton.

Source: edition.cnn.com