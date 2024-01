Selon les analystes, deux nominations de militaires importants issus des rangs de la marine chinoise reflètent les ambitions territoriales de Xi.

(CNN) - Lorsque Xi Jinping a nommé l'amiral Dong Jun au poste de ministre de la Défense de la Chine la semaine dernière, c'était la première fois qu'un officier de marine était élevé à ce poste, et les analystes estiment que cela donne une indication claire des priorités du dirigeant chinois, au premier rang desquelles figure Taïwan.

L'expérience de M. Dong, tant en tant que chef de la marine de l'Armée populaire de libération (PLAN) qu'en tant que responsable des opérations au sein des commandements des théâtres oriental et méridional de l'armée chinoise, lui confère un "bagage sans précédent" pour le poste de ministre de la défense, selon un rapport de l'Institut d'études maritimes de Chine (CMSI) de l'US Naval War College de Rhode Island.

Son curriculum vitae "reflète l'importance accordée par Xi aux forces navales et interarmées, avec des applications potentielles croissantes aux revendications de souveraineté dans les mers de Chine orientale et méridionale - aucune n'étant plus importante que Taïwan", ont écrit Andrew Erickson et Christopher Sharman, analystes du CMSI, dans leur rapport.

Carl Schuster, ancien directeur des opérations au Centre de renseignement conjoint du Commandement américain pour le Pacifique, a déclaré que M. Dong "possède une expérience navale internationale, conjointe et étendue dans les deux théâtres qui ont été au premier plan des affirmations les plus agressives du dirigeant Xi Jinping sur les revendications territoriales chinoises".

M. Xi, qui a fait de la prise de contrôle de Taïwan une pierre angulaire de son objectif plus large de "rajeunir" la Chine pour en faire un lieu de pouvoir et de stature à l'échelle mondiale, a déclaré le mois dernier que la "réunification" de Taïwan avec la Chine était "inévitable".

Le parti communiste chinois revendique Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il ne l'ait jamais contrôlé. Les autorités chinoises affirment viser une "réunification" pacifique, mais n'excluent pas de recourir à la force pour prendre le contrôle de l'île.

Sous la présidence de M. Xi, l'armée chinoise a intensifié la pression diplomatique, économique et militaire sur Taïwan.

Les avions à réaction chinois pénètrent désormais fréquemment dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan et survolent la "ligne médiane" non officielle, mais largement respectée jusqu'à récemment, qui longe le détroit de Taïwan.

Les franchissements de la ligne médiane par les navires de guerre chinois sont également devenus beaucoup plus fréquents.

Pékin est également engagé dans d'autres conflits de souveraineté, avec le Japon au sujet des îles Senkuku - que la Chine appelle les Diaoyus - en mer de Chine orientale et avec une poignée de gouvernements au sujet de récifs, de hauts-fonds et d'îles contestés en mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique la quasi-totalité comme étant son territoire.

Bien que le poste de ministre de la défense en Chine soit un rôle essentiellement cérémoniel, servant de visage public à la diplomatie militaire avec d'autres pays, Erickson et Sharman ont déclaré que M. Dong, avec son expérience, serait "un interlocuteur puissant avec ses homologues étrangers".

Les possibles points chauds de l'Asie

Les tensions s'exacerbent dans toute la région et la diplomatie devient de plus en plus vitale dans un contexte de durcissement des positions et d'événements imprévisibles.

L'élection présidentielle qui aura lieu ce mois-ci à Taïwan pourrait avoir d'énormes répercussions sur les relations de l'île avec la Chine et sur les tensions dans le détroit de Taïwan.

En mer de Chine méridionale, les garde-côtes chinois ont eu des contacts plus agressifs avec des navires philippins qui tentaient de réapprovisionner un avant-poste militaire philippin sur le Second Thomas Shoal.

Dans la chaîne des Senkaku, contrôlée par le Japon mais revendiquée par la Chine, plus de 100 navires des garde-côtes chinois et autres pénètrent chaque mois dans la zone contiguë du Japon autour des îles, selon les statistiques fournies par le ministère japonais des affaires étrangères en décembre.

Par ailleurs, à la fin de l'année dernière, Pékin a rouvert une ligne de communication militaire essentielle avec Washington, qui avait été mise en sommeil après la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taïwan en 2022.

Étant donné que les Philippines et le Japon sont des alliés du traité de défense mutuelle des États-Unis et que Washington est tenu de soutenir l'autodéfense de Taïwan, la capacité de M. Dong à s'entretenir avec ses homologues américains afin d'éviter toute escalade militaire dans ces trois régions pourrait s'avérer vitale pour la paix.

Mais si les hostilités éclataient, l'amiral Dong pourrait être un conseiller important pour le commandant en chef Xi, selon les analystes.

"L'amiral Dong, l'un des commandants interarmées les plus expérimentés de l'APL, possède une grande expertise au niveau opérationnel de la guerre", ont écrit Erickson et Sharman.

M. Schuster souligne les années d'expérience de M. Dong dans le commandement du théâtre sud, qui englobe la mer de Chine méridionale, notamment en tant que commandant adjoint de toutes les forces de l'APL dans le théâtre sud et commandant des unités de la marine de l'APL dans cette région.

Il a également été commandant adjoint de la flotte de la mer de l'Est, qui opère en mer de Chine orientale et dans le détroit de Taïwan.

Cela montre que Dong incarne "la priorité de Xi sur les expériences qui peuvent être essentielles à ses plans pour la mer de Chine méridionale et Taïwan", a déclaré M. Schuster.

Et ce n'est pas seulement Dong que Xi a nommé la semaine dernière qui indique les priorités du dirigeant chinois, selon les analystes.

L'accent mis sur les sous-marins

Quelques jours avant que M. Xi n'élève M. Dong au rang de ministre de la défense, il a nommé l'amiral Hu Zhongming au poste de commandant général de la marine de l'APL.

Les analystes considèrent que Hu, officier sous-marinier de carrière ayant une expérience opérationnelle et de commandement en mer de Chine méridionale, est un choix judicieux pour ce poste.

Les sous-marins sont un domaine clé dans lequel la marine de l'APL est largement considérée comme étant en retard par rapport à son adversaire potentiel, la marine américaine.

En général, les sous-marins chinois sont considérés comme plus bruyants et plus faciles à repérer que leurs homologues américains.

"Les États-Unis dominent toujours la guerre sous les mers", a écrit Paul Dibb, professeur émérite d'études stratégiques à l'Australian National University, sur le site web de l'Australian Strategic Policy Institute en décembre.

"Par exemple, les sous-marins nucléaires stratégiques chinois (SSBN) ne permettent pas à Pékin de disposer d'une force nucléaire de seconde frappe assurée, car ils sont très vulnérables aux sous-marins d'attaque américains (SSN)", a-t-il écrit.

La Chine est également considérée comme étant en retard sur les États-Unis dans le domaine de la lutte anti-sous-marine, mais elle a investi dans des améliorations ces dernières années, selon M. Schuster.

Selon Alessio Patalano, professeur de guerre et de stratégie au King's College de Londres, M. Hu semble être la personne idéale pour améliorer les forces sous-marines de l'APL.

"En tant que sous-marinier possédant une expérience considérable en matière de gestion des risques et d'amélioration de la formation, l'amiral Hu veillera à ce que la capacité stratégique la plus importante de la Chine soit portée au plus haut niveau", a déclaré M. Patalano.

L'expérience de M. Hu en matière de commandement comprend deux cas où il a réussi à éviter des événements qui auraient pu être catastrophiques, ce qui l'a amené à mettre au point des procédures de formation conçues pour éviter que de tels événements ne se reproduisent, selon les rapports des médias chinois d'État.

Les analystes ont souligné l'expérience de Hu en tant que commandant de théâtre, supervisant les forces de l'APL dans de vastes régions.

"L'expérience de plusieurs flottes donne à l'amiral Hu des connaissances uniques sur les forces et les faiblesses de chaque flotte, ce qui lui permettra d'apporter des améliorations en matière d'organisation et d'entraînement pour garantir l'état de préparation de la PLAN, ainsi que d'offrir des conseils sur mesure pour améliorer les opérations et les tactiques de la PLAN", ont écrit Sharman et Erickson.

Favoriser la marine

Si M. Xi a pourvu deux postes au sein de la hiérarchie militaire chinoise, ces nominations sont intervenues alors que neuf personnalités militaires ont été démises de leurs fonctions au sein de l'Assemblée nationale populaire, l'organe législatif suprême de la Chine, une décision rare qui a donné le signal d'une purge plus large au sein de l'APL.

Les analystes ont également souligné qu'avant la nomination de M. Dong, le poste de ministre de la défense était vacant depuis deux mois, Li Shangfu ayant été démis de ses fonctions sans explication à la suite d'une absence prolongée de la scène publique.

Le limogeage des neuf militaires, en particulier, alimente les spéculations sur leur implication potentielle dans des affaires de corruption.

Aucune accusation n'a été annoncée, mais les affiliations des neuf fonctionnaires démis de leurs fonctions donnent quelques indices sur ce qui pourrait se passer en Chine.

Un seul des neuf fonctionnaires appartenait à la marine. La plupart d'entre eux appartenaient à la Force des fusées de l'APL, qui est responsable des missiles nucléaires et conventionnels terrestres de la Chine.

Dans la hiérarchie étroitement contrôlée du parti communiste chinois, les signes sont clairs, a déclaré M. Patalano.

"La nomination de deux officiers de marine à ces postes clés, en particulier celui de ministre de la défense, suggère fortement deux choses : la marine est considérée comme le service le plus loyal à Xi ; et c'est aussi celui qui combine les connaissances techniques et professionnelles avec l'objectif de maintenir la puissance de la Chine dans sa périphérie immédiate."

