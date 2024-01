Jeremi Suri

Opinion : La vraie leçon de la démission de Claudine Gay

L'objectif de tous ces investissements est cependant mal expliqué au reste du monde. Les universités américaines offrent des espaces dynamiques d'apprentissage et de découverte, inégalés par toute autre institution, et elles encouragent les efforts visant à améliorer le monde par des moyens petits et grands. Sur la plupart des campus aujourd'hui, cette mission impérieuse n'a pas les défenseurs qu'elle mérite. La démission de la présidente de l'université de Harvard, Claudine Gay, après seulement six mois et à la suite d'un examen minutieux pour des remarques publiques sur le conflit Israël-Hamas et des allégations de plagiat, reflète un fossé de plus en plus profond entre la mission de l'université et le rôle du président de l'université.

Comme Gay, Liz Magill a démissionné de l'université de Pennsylvanie, en partie sous la pression des donateurs et d'autres acteurs, mais aussi parce qu'ils n'ont pas réussi à rassembler leurs campus autour d'une articulation convaincante de leur mission institutionnelle au milieu d'une violente controverse. Il s'agit d'un défi très difficile à relever. Il s'agit en fait d'un défi ancien, antérieur aux controverses fulgurantes auxquelles les deux dirigeants ont dû faire face. Il s'agit d'un défi qu'une nouvelle génération de dirigeants d'université doit aujourd'hui affronter de front. La réalité frustrante est que la plupart des dirigeants d'université actuels sont mal préparés.

Comment devient-on président d'université aujourd'hui ? Le processus de sélection de ces personnalités est étrange et alimente les problèmes les plus récents. Les comités qui désignent les dirigeants des universités sont presque toujours secrets ou manquent de transparence et, dans les grandes écoles, ils sont généralement dominés par des voix très éloignées de ce qui devrait être le plus important : l'enseignement et la recherche.

Les comités de sélection des présidents et des doyens donnent la priorité à la collecte de fonds, aux relations publiques et à la gestion des sports, bien plus qu'à la qualité de l'enseignement ou de l'érudition des candidats. Les présidents ne sont pas choisis en tant que leaders intellectuels ; ils sont les administrateurs de ce qui est, en fait, de grandes sociétés universitaires avec de puissants partenaires externes. Il n'est donc pas surprenant que l'on attende des présidents qu'ils répondent aux pressions extérieures et que, par conséquent, ils donnent souvent la priorité à cette exigence plutôt qu'à leur principale responsabilité : l'enseignement. De nombreux présidents et doyens n'ont pas enseigné dans une salle de classe ou travaillé dans des archives ou un laboratoire depuis au moins dix ans.

En effet, pour progresser dans la bureaucratie universitaire, il faut agir comme un bureaucrate, satisfaire les différents groupes en équilibrant les budgets et en évitant les controverses. Les politiciens et d'autres ont beaucoup parlé de la montée supposée d'un environnement universitaire "réveillé", caractérisé dans ces critiques par ce que les critiques considèrent comme des déclarations publiques de soutien ou de condamnation politique émises de manière sélective. Mais les déclarations les plus politiques des universités n'émanent presque jamais de leurs dirigeants. Lorsque les présidents poursuivent un objectif politique - la diversité en est un - c'est parce que des groupes puissants, à l'intérieur et à l'extérieur de l'université, ont exigé des preuves d'action, comme ce fut le cas après le terrible meurtre de George Floyd par le policier de Minneapolis, Derek Chauvin, au printemps 2020. Dans ce cas et dans bien d'autres, les dirigeants des universités ont suivi les tendances et ont évité d'aborder d'autres questions difficiles, y compris les inégalités, jusqu'à ce que cela devienne inévitable.

Trop souvent, les présidents d'université sont choisis non pas pour diriger dans un but précis, mais pour assurer le confort des membres les plus influents de leur communauté. Comme les autres hommes politiques d'aujourd'hui, ils sont au service de groupes d'intérêt. Les groupes les plus organisés ont de l'argent et des relations politiques, et ils sont en grande partie extérieurs à l'université. Leur influence s'est accrue ces dernières années, les universités étant de plus en plus dépendantes des financements extérieurs et de l'intervention des politiciens.

Parallèlement, les groupes d'intérêt les moins puissants sur les campus universitaires sont les chercheurs et les étudiants qui se consacrent à l'apprentissage et à l'érudition. Les étudiants et les chercheurs ont remarquablement peu d'influence sur les décisions fondamentales concernant les ressources et les priorités sur les campus, et cette influence déjà faible a diminué à mesure que le pouvoir des donateurs et des personnalités politiques s'est accru. L'éviction de Gay et Magill est certainement une preuve de ce pouvoir, mais c'est loin d'être le seul exemple. Cette prise de pouvoir va bien au-delà des erreurs ou du ciblage de deux dirigeants universitaires. Il suffit de voir comment la taille des stades de football a augmenté, avec davantage de loges de luxe pour les donateurs, alors que les budgets des bibliothèques et des autres ressources académiques pour les étudiants ont diminué.

Malgré les idées reçues, les dirigeants de nos campus sont rarement des universitaires actifs ou des défenseurs engagés. Les premiers sont trop concentrés sur la recherche et les seconds sont trop controversés pour gravir les échelons d'une administration aussi abrupte qu'impitoyable. Les universités cultivent des doyens, des proviseurs et des présidents qui gardent la tête baissée et s'alignent sur la sagesse conventionnelle et le pouvoir qui la sous-tend.

Bien qu'une partie de ce phénomène soit inévitable dans toute grande organisation, les événements récents montrent à quel point cette dynamique nous a détournés de la mission de l'enseignement supérieur. Après que le Hamas a lancé l'attaque la plus sanglante contre les Juifs depuis l'Holocauste, puis qu'Israël a riposté par des attaques contre des civils parmi les plus meurtrières de mémoire récente, les dirigeants d'université ont été largement absents.

La violence a touché directement un grand nombre de leurs étudiants et chercheurs, et elle a horrifié presque tout le monde. Les jugements sur les causes et les responsabilités diffèrent évidemment beaucoup, mais l'apathie ou le désintérêt des dirigeants n'a fait qu'aggraver la situation, les étudiants en colère et effrayés se sentant négligés. La mission des universités exigeait clairement des efforts immédiats et intensifs pour permettre l'apprentissage et la découverte de ces questions, en fournissant un espace sûr et libre pour que tous les groupes se sentent respectés et inclus, à condition qu'ils respectent et incluent les autres.

L'hésitation des dirigeants d'université - notamment devant le Congrès lorsque Gay, Magill et Sally Kornbluth, présidente du MIT, ont été appelés à témoigner et ont dû répondre aux questions acerbes de la représentante du GOP, Elise Stefanik, de New York - a montré qu'ils n'étaient pas à l'aise avec les questions morales difficiles, qu'ils craignaient d'offenser un groupe vocal et qu'ils préféraient la quiétude à une discussion engagée, y compris à des protestations légitimes. En ne prenant pas parti ou en disant que tout "dépend du contexte", ils n'ont satisfait personne et se sont mis tout le monde à dos. Ce n'est pas ainsi que se comportent les éducateurs, qui se nourrissent de l'étude de questions controversées. C'est la façon dont on apprend aux administrateurs à agir et à faire avancer leur carrière.

Les présidents Gay, Magill et leurs homologues auraient mieux fait de se pencher sur la controverse, en exprimant clairement les valeurs humanistes qui sous-tendent tout apprentissage dans les universités : la liberté de ne pas être attaqué violemment pour son identité, la justice pour les fautes commises dans le passé et les droits à l'autodéfense et à l'autogouvernance. L'application complexe de ces valeurs mérite que l'on s'y attarde, et non qu'on l'évite.

Avant tout, les présidents doivent encourager le plus large éventail possible d'opinions fondées sur des faits, et tous les groupes - quel que soit leur pouvoir - doivent comprendre qu'ils sont des parties à part entière et respectées d'une conversation évolutive sur le campus. Les dirigeants doivent éviter et limiter l'expression d'opinions qui ne tiennent pas compte de l'apprentissage, qui intimident les autres ou qui harcèlent des groupes particuliers. Les appels au génocide, comme les calomnies racistes ou sexistes, entrent manifestement dans cette dernière catégorie et doivent être identifiés comme tels.

Les dirigeants universitaires doivent donner l'exemple d'une lutte honnête sur les valeurs et leur application à des questions politiques complexes dans notre monde. Si des hommes politiques ou d'autres représentants du pouvoir cherchent à entraver ou à coopter cette lutte, ils doivent être dénoncés comme des obstacles à la liberté académique et à la véritable finalité de l'université.

Les dirigeants des campus seront confrontés à d'autres défis dans les mois à venir, les étudiants devant faire face aux guerres et aux menaces qui pèsent sur la démocratie. Comme nous l'avons vu, l'indifférence morale ne fera qu'alimenter la colère et la peur.

Dans notre époque violente et fortement divisée, les dirigeants ne peuvent pas se cacher derrière des procédures administratives ; ils doivent trouver un moyen d'articuler des valeurs communes et de promouvoir des discussions qui abordent des événements mondiaux controversés dans un but d'apprentissage et de découverte. C'est la seule façon d'éduquer les citoyens à améliorer le monde, plutôt que de répéter les erreurs du passé.

Les universités doivent donc cultiver de nouveaux dirigeants et inciter les dirigeants actuels à formuler une vision morale et à agir en s'engageant résolument en faveur de la mission fondamentale de l'enseignement supérieur. La collecte d'argent et l'équilibre entre de puissants groupes d'intérêt resteront importants, mais ils doivent être secondaires. Le lien avec la salle de classe, les archives et le laboratoire est le lieu où réside l'objectif du travail universitaire ; c'est là que se produisent les apprentissages et les découvertes les plus fondamentaux. Les présidents et les doyens devraient être plus immédiatement issus de ces milieux. Ils devraient être des chercheurs actifs et des enseignants éprouvés qui incarnent ce qu'est réellement l'université. Ils peuvent parler avec authenticité de la controverse et encourager une discussion sérieuse sur des sujets difficiles. Ils comprennent comment les universités américaines peuvent changer le monde et le font.

En cette nouvelle année, un certain nombre d'institutions d'élite choisiront de nouveaux présidents. Ils peuvent collectivement changer ce que nous apprécions chez nos dirigeants de campus. Les États-Unis sont le leader mondial de l'enseignement supérieur ; il est temps de se rappeler pourquoi.

