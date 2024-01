La princesse héritière du Danemark Mary deviendra la première reine née en Australie

La dernière ligne droite du parcours de Marie, de la Tasmanie au trône danois, a été franchie la veille du Nouvel An par l'abdication surprise de la reine Margrethe II, qui a annoncé qu'elle quitterait le pouvoir le 14 janvier.

Il s'agit d'une décision extrêmement rare au Danemark, où un monarque n'a pas abdiqué depuis 1146, date à laquelle le roi Éric III a renoncé à la couronne pour rejoindre un monastère, selon la Maison royale.

Le fils aîné de Margrethe, le prince héritier Frederik, deviendra roi, tandis que son épouse, la princesse héritière Mary, sera la première Australienne à devenir reine, ce qui a ravi ses partisans dans son pays.

Pour de nombreux admirateurs australiens de Mary, il s'agit d'une fin appropriée à une histoire d'amour qui a commencé de manière célèbre dans un pub bruyant de Sydney, à l'époque des Jeux olympiques de 2000.

L'histoire raconte que les deux hommes se sont regardés dans le Slip Inn, un endroit peu propice à la rencontre d'un roi danois, et encore moins aux origines d'un couple qui deviendrait plus tard le roi et la reine du Danemark.

Des millions de personnes ont assisté au mariage du couple en 2004. Deux décennies plus tard, leur accession au trône devrait captiver le public du monde entier, de Copenhague à Hobart, la capitale de la Tasmanie, où Mary est née.

Le premier ministre de Tasmanie, Jeremy Rockliff, a déclaré lundi que l'État "ne pouvait être plus fier de la princesse héritière Mary".

"Grâce à l'humilité, à la grâce et à la gentillesse dont elle a fait preuve, je suis certain que la princesse héritière Mary sera accueillie comme reine aux côtés de son époux, le roi Frederik, une fois qu'elle sera proclamée dans le courant du mois", a déclaré M. Rockliff.

"J'ai hâte de voir la prochaine génération, et la reine née en Tasmanie, diriger l'avenir du Danemark.

Une abdication royale

Le discours de la Reine Margrethe à la veille du Nouvel An a, pour l'essentiel, couvert le territoire familier d'un monarque résumant les hauts et les bas de l'année qui vient de s'écouler.

Elle a évoqué la tragédie de la guerre, les vies innocentes perdues à Gaza, la propagation de l'antisémitisme et l'importance du soutien du Danemark à l'Ukraine. Elle a parlé du changement climatique, des défis de l'intelligence artificielle et de la fierté qu'elle éprouve pour son petit-fils, le prince Christian, qui vient d'avoir 18 ans.

La monarque s'est ensuite penchée sur sa propre vie et sur le fait que sa récente opération du dos, qui a été couronnée de succès, l'a incitée à penser à l'avenir. Plus précisément, elle a déclaré qu'elle s'était demandé "si le moment était bien choisi pour transmettre la responsabilité à la génération suivante", et elle a conclu que "c'est le bon moment".

"Le 14 janvier 2024, 52 ans après avoir succédé à mon père bien-aimé, je quitterai mes fonctions de reine du Danemark. Je transmettrai le trône à mon fils, le prince héritier Frederik", a déclaré Margrethe.

Cette annonce a temporairement interrompu les célébrations du Nouvel An au Danemark, les correspondants royaux s'étant empressés de combler les lacunes.

"Personne ne savait", a déclaré Kristian Ring-Hansen Holt à la chaîne de télévision australienne ABC breakfast.

Juliet Rieden, rédactrice en chef de l'Australian Women's Weekly, a déclaré que la plupart des Danois s'attendaient à ce que Margrethe occupe son poste à vie, à l'instar de la reine britannique Élisabeth II, qui a régné jusqu'à sa mort en septembre 2022.

Mais avec le recul, certaines décisions laissent penser que la reine Margrethe se préparait à céder sa place, a déclaré Mme Reiden à CNN. Par exemple, sa décision de réduire la taille de la famille royale et de retirer les titres royaux aux enfants de son fils cadet, le prince Joachim, et de son épouse, la princesse Marie, qui n'étaient pas satisfaits de cette décision et qui ont récemment déménagé aux États-Unis.

"Je pense qu'elle a fait cela pour que son fils, le prince héritier Frederik, n'ait pas à le faire au début de sa monarchie, pour qu'elle puisse se débarrasser de tout cela et qu'il puisse repartir sur de nouvelles bases", a déclaré M. Rieden.

Cette décision reflète également le raisonnement d'un monarque pragmatique qui souhaitait présenter la famille royale comme étant rentable, avec à sa tête deux de ses membres les plus populaires, a ajouté M. Rieden.

"La famille royale jouit d'une popularité de 82 % au Danemark - c'est le genre de chiffres dont rêvent les politiciens", a déclaré M. Rieden.

La constitution danoise confère aux membres de la famille royale un rôle limité, le pouvoir revenant au parlement. Les monarques jouent un rôle d'ambassadeur important et approuvent les nouvelles lois.

Une famille royale populaire

Mary est née en 1972 d'un professeur de mathématiques écossais et d'une assistante de direction britannique. Selon sa biographie officielle, elle a commencé ses études à Houston, au Texas, avant de retourner à Hobart pour y suivre sa scolarité et ses études universitaires.

Mary est entrée dans le monde du travail en travaillant dans la publicité et en voyageant en Europe, avant de décrocher un poste dans une société immobilière basée à Sydney. C'est là qu'elle rencontre Frederik, un jeune prince danois qu'elle épousera plus tard à la cathédrale de Copenhague lors d'une somptueuse cérémonie retransmise dans le monde entier.

Quatre enfants ont suivi, dont le prince Christian, qui est aujourd'hui l'héritier du trône.

Outre les éloges qu'elle reçoit pour sa prestance et son sens de la mode, Mary s'est fait connaître pour son engagement résolu en faveur de causes sociales par l'intermédiaire de la Fondation Mary, créée en 2007.

"Elle défend avec acharnement les droits sexuels des femmes et des jeunes filles. Elle défend ardemment la cause des réfugiés. Elle a donc prouvé sa valeur en tant que modèle et leader au Danemark, et je pense que l'Australie peut être très fière de la royauté qu'elle est devenue", a déclaré M. Rieden.

Les voyages à l'étranger font généralement la une des journaux locaux, mais tous n'ont pas été bien accueillis.

À la fin de l'année dernière, les médias du monde entier ont fait état de la prétendue idylle du prince Frederik avec l'actrice d'origine mexicaine Genoveva Casanova.

Cette dernière a publié un communiqué dans lequel elle démentait avec véhémence ces allégations et menaçait d'intenter une action en justice contre Lecturas, le magazine espagnol qui avait publié des photos d'eux lors d'une soirée. La Maison royale n'a pas fait de commentaire.

Je pense qu'il s'agissait probablement d'une contrariété, d'un de ces scénarios "ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer" de la part des membres de la famille royale danoise", a déclaré M. Rieden. "Il ne s'est rien passé en ce qui les concerne.

Lorsque la nouvelle génération de rois danois montera sur le trône, il n'y aura pas le faste et l'apparat qui ont accompagné le couronnement du roi Charles III de Grande-Bretagne en mai dernier.

Les détails n'ont pas été confirmés, mais la maison royale indique que la reine Margrethe abdiquera devant le Conseil d'État, organe consultatif de la monarchie.

Selon M. Rieden, il est probable que le 14 janvier, le nouveau roi et la nouvelle reine apparaîtront sur le balcon du palais de Christiansborg en compagnie du Premier ministre danois, et qu'ils feront peut-être aussi des vagues depuis Amalienborg, la résidence officielle de la famille royale à Copenhague.

"Je pense que nous verrons Mary et Frederik sur le balcon et que nous verrons toute leur famille autour d'eux. Cela présentera la nouvelle monarchie moderne du Danemark et je pense que ce sera une image très puissante", a-t-elle déclaré.

Cela devrait accroître l'intérêt pour Mary en Australie, a déclaré Mme Rieden, qui a ajouté que le fait de mettre la princesse en couverture du magazine The Australian Women's Weekly entraînait généralement une augmentation des ventes.

"Elle est très, très populaire en couverture. Je pense donc que cette popularité ne peut que s'accroître maintenant qu'elle est sur le point de devenir reine", a-t-elle ajouté.

