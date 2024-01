Comment observer les Quadrantides, la première pluie de météores de l'année ?

Selon l'American Meteor Society, la pluie devrait atteindre son apogée dans la nuit du 3 au 4 janvier. Les observateurs de l'hémisphère nord pourront observer la pluie au mieux entre la fin de la nuit de mercredi et l'aube de jeudi.

Les météores sont des débris d'astéroïdes et de comètes brisés qui se répandent en traînées poussiéreuses en orbite autour du soleil. Chaque année, la Terre traverse ces traînées de débris et les morceaux de poussière et de roche se désintègrent dans l'atmosphère terrestre, donnant lieu à des spectacles colorés et enflammés appelés pluies de météores.

La pluie de quadrantides est notoirement difficile à observer en raison de la brièveté de son pic, qui dure six heures. Ce pic a une durée limitée par rapport à la plupart des pluies de météores, qui atteignent leur apogée sur deux jours, parce que la pluie ne contient qu'un mince flux de particules et que la Terre traverse rapidement la concentration la plus dense de ces particules à un angle perpendiculaire, d'après la NASA.

Les prévisions concernant le pic de la pluie vont de 4 à 10 heures du matin, heure de l'Est (de 9 à 15 heures, temps universel coordonné), mais les météores seront visibles plusieurs heures à l'avance. L'American Meteor Society recommande de surveiller les météores entre 1 heure et 5 heures du matin, heure locale, pour les habitants de l'Amérique du Nord.

L'heure la plus matinale favorise les observateurs de la côte est de l'Amérique du Nord, tandis que l'heure la plus tardive est plus favorable aux observateurs d'Hawaï et de l'Alaska. Les Quadrantides ne sont généralement pas visibles dans l'hémisphère sud, car le point radiant de la pluie ne s'élève pas aussi haut dans le ciel avant l'aube.

Consultez le site Time and Date pour connaître vos chances de voir l'événement.

Ce que vous verrez

Le pic peut comprendre plus de 100 météores visibles par heure. Selon la NASA, il s'agit d'explosions lumineuses et colorées associées à des particules plus grosses qui durent plus longtemps que les traînées de météores typiques.

Gardez un œil sur le ciel du nord au nord-est. Tenez-vous debout ou assis, la lune dans votre dos, à partir de 2 heures du matin, heure locale, et observez le ciel pendant au moins une heure, conseille l'American Meteor Society.

La visibilité dépendra des éventuelles intempéries hivernales dans l'hémisphère nord. La lune sera pleine à 51 %, ce qui peut avoir une incidence sur la visibilité de la pluie, mais la société recommande d'essayer de bloquer la lune à l'aide d'un arbre ou d'un bâtiment.

Si vous vivez dans une zone urbaine, vous pouvez vous rendre en voiture dans un endroit qui n'est pas éclairé par les lumières de la ville. Si vous parvenez à trouver une zone épargnée par la pollution lumineuse, vous pourrez observer des météores toutes les deux minutes, de la fin de la soirée jusqu'à l'aube.

Trouvez un endroit dégagé avec une large vue sur le ciel. Assurez-vous de disposer d'une chaise ou d'une couverture afin de pouvoir regarder en l'air. Laissez à vos yeux 20 à 30 minutes pour s'adapter à l'obscurité - sans regarder votre téléphone - afin que les météores soient plus faciles à repérer.

Des origines inhabituelles

Si le nom de la pluie de météores semble étrange, c'est probablement parce qu'il ne semble pas lié à une constellation. En effet, la constellation homonyme des Quadrantides n'existe plus, du moins pas en tant que constellation reconnue.

La constellation Quadrans Muralis, observée et notée pour la première fois en 1795 entre Boötes et Draco, ne figure plus dans la liste des constellations modernes de l'Union astronomique internationale, car elle est considérée comme obsolète et n'est plus utilisée comme point de repère pour la navigation céleste, selon EarthSky.

Comme la pluie de Géminides, les Quadrantides proviennent d'un mystérieux astéroïde ou d'une "comète rocheuse", plutôt que d'une comète glacée, ce qui est inhabituel. L'astéroïde en question est le 2003 EH1, qui met 5,52 ans pour effectuer une orbite autour du soleil et mesure 3,2 kilomètres de diamètre.

Mais les astronomes pensent qu'un second objet, la comète 96P/Machholz, pourrait contribuer à la pluie, selon EarthSky. La comète tourne autour du soleil tous les 5,3 ans.

Les scientifiques pensent qu'une comète plus importante a été gravitationnellement liée à une orbite courte par le soleil vers 2000 av. La comète a laissé derrière elle des météores pendant des années avant de se disloquer entre 100 et 950. En conséquence, la comète a laissé derrière elle de nombreux rejetons célestes connus sous le nom de complexe de Machholz, qui comprend les corps parents de la pluie de météores Quadrantid, la comète 96P/Machholz et l'astéroïde 2003 EH1, ainsi que deux groupes de comètes différents et huit pluies de météores, d'après EarthSky.

Les pluies de météores de 2024

Après les Quadrantides, il y a une certaine accalmie dans l'activité des pluies de météores, et la prochaine ne se produira pas avant le mois d'avril.

Les Lyrides : 21-22 avril

Eta Aquariids : 4-5 mai

Aquariums du delta sud : 29-30 juillet

Alpha Capricornids : 30-31 juillet

Perséides : 11-12 août

Draconides : 7-8 octobre

Orionides : 20-21 octobre

Taurides méridionales : 4-5 novembre

Taurides du Nord : 11-12 novembre

Léonides : 17-18 novembre

Géminides : 13-14 décembre

Ursides : 21-22 décembre

Pleines lunes et superlunes

Douze pleines lunes se produiront en 2024, et les événements lunaires de septembre et d'octobre seront également considérés comme des superlunes, selon EarthSky.

Les définitions d'une superlune peuvent varier, mais le terme désigne généralement une pleine lune qui est plus proche de la Terre que la normale et qui apparaît donc plus grande et plus brillante dans le ciel nocturne. Certains astronomes affirment que le phénomène se produit lorsque la lune est à moins de 90 % de son périgée, c'est-à-dire de son approche la plus proche de la Terre en orbite.

La pleine lune de chaque mois est associée à un nom spécifique, selon l'Almanach des fermiers. Mais les pleines lunes ont une grande variété de noms et de significations, selon les différentes tribus indigènes.

Voici les pleines lunes de 2024 :

25 janvier : lune des loups

24 février : lune de neige

25 mars : lune des vers

23 avril : lune rose

23 mai : lune des fleurs

21 juin : Lune des fraises

21 juillet : lune des daims

19 août : Lune des esturgeons

17 septembre : Lune des moissons

17 octobre : Lune des chasseurs

15 novembre : Lune des castors

15 décembre : Lune froide

Éclipses solaires et lunaires

Plusieurs éclipses se produiront en 2024, dont deux types d'éclipses lunaires et deux types d'éclipses solaires, selon l'Old Farmer's Almanac.

L'événement le plus attendu est l'éclipse solaire totale du 8 avril, qui sera visible au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Une éclipse solaire totale se produit lorsque la lune passe entre la Terre et le soleil, bloquant complètement la face du soleil.

Les personnes se trouvant dans la trajectoire de totalité, c'est-à-dire dans les endroits où l'ombre de la lune couvrira complètement le soleil, verront une éclipse solaire totale. Les personnes situées en dehors de la trajectoire de totalité pourront toujours voir une éclipse solaire partielle, dans laquelle la lune n'obscurcit qu'une partie de la face du soleil.

Il faudra attendre août 2044 pour qu'une éclipse solaire totale soit à nouveau visible sur l'ensemble du territoire des États-Unis.

Une éclipse solaire annulaire se produira dans le ciel le 2 octobre au-dessus de certaines parties de l'Amérique du Sud. Ce type d'éclipse est similaire à une éclipse solaire totale, sauf que la lune se trouve au point le plus éloigné de son orbite par rapport à la Terre et ne peut donc pas bloquer complètement le soleil. Au lieu de cela, les éclipses solaires annulaires créent un "anneau de feu" dans le ciel, la lumière ardente du soleil entourant l'ombre de la lune.

Par ailleurs, une éclipse lunaire pénombrale sera visible par de nombreuses personnes en Europe, en Asie du Nord et de l'Est, en Australie, en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud entre le 24 et le 25 mars.

Une éclipse lunaire, qui donne à la lune un aspect sombre ou atténué, se produit lorsque le soleil, la Terre et la lune s'alignent de telle sorte que la lune passe dans l'ombre de la Terre. Une éclipse lunaire pénombrale est plus subtile et se produit lorsque la lune traverse l'ombre extérieure, ou pénombre, de la Terre.

Une éclipse lunaire partielle, lorsque la Terre se déplace entre le soleil et la pleine lune sans être parfaitement alignée, apparaîtra en Europe et dans une grande partie de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud entre le 17 et le 18 septembre.

Consultez le site web de Time and Date pour connaître la date de chacune de ces éclipses.

Source: edition.cnn.com