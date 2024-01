Vive más con estos platos de las "zonas azules" de Estados Unidos

La isla italiana de Cerdeña fue el lugar donde se estudió uno de los primeros grupos de centenarios; pronto se descubrieron personas longevas similares en Ikaria (Grecia), Okinawa (Japón), Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (California).

9 rasgos comunes de las zonas azules

Los habitantes de las zonas azules caminan, practican la jardinería y montan en bicicleta como parte de su vida cotidiana. Están cerca de sus amigos y familiares, tienen un propósito en la vida, manejan bien el estrés y suelen pertenecer a un grupo social o religioso. Siguen una dieta basada en plantas y dejan de comer antes de saciarse.

A Dan Buettner, que dio a conocer las zonas azules con sus artículos en National Geographic y sus libros posteriores, no le gusta llamar "dieta" al patrón alimentario de las zonas azules. En su lugar, es parte de un estilo de vida saludable, dijo Buettner, uno que él cree que cualquiera puede copiar, no importa donde vivan y coman - incluso en las culturas altamente procesados, obsesionados con los alimentos como los Estados Unidos.

"El patrón alimentario de la zona azul consiste en un 98% de alimentos vegetales, integrales y ricos en carbohidratos. Pero sólo carbohidratos complejos, no los simples, como los aperitivos salados, las chocolatinas y los refrescos", explicó Buettner a la CNN. "Dices carbohidratos y la gente se horroriza, pero los alimentos más saludables de nuestro sistema alimentario son los carbohidratos complejos".

Los carbohidratos complejos, como las judías, los guisantes, las verduras y los cereales integrales, aportan vitaminas, minerales y fibra que pueden faltar en los alimentos procesados y refinados. Además, se digieren más lentamente y la fibra ayuda a sentirse saciado durante más tiempo, según la Asociación Americana del Corazón.

¿Qué son las zonas azules en EE.UU.?

Con la ayuda de investigadores, Buettner pasó decenas de horas buscando un atisbo de azul en los alimentos tradicionales traídos a Estados Unidos. Lo encontró, pero no en su propio linaje.

"Resulta que mis antepasados europeos no trajeron una dieta de longevidad", afirma Buettner. En cambio, fueron los africanos, asiáticos, latinos y nativos americanos "los que llevaban una dieta casi idéntica a la de la zona azul".

Buettner ha plasmado sus hallazgos en un libro de cocina, "The Blue Zones American Kitchen: 100 recetas para vivir hasta los 100".

"Intenté ser muy preciso, mirando los datos, para encontrar exactamente lo que comía la gente de las zonas azules", dijo Buettner. "Los cinco pilares de toda dieta de longevidad, incluida la zona azul, son los cereales integrales, las verduras de temporada, los tubérculos, los frutos secos y las judías. De hecho, sostengo que la piedra angular de una dieta de longevidad son las alubias".

La alimentación de la zona azul es similar a la del estilo mediterráneo, ganador de medallas de oro anuales como mejor dieta global para la salud. Pero también hay diferencias entre un patrón alimentario de zona azul y el del Mediterráneo, dijo Buettner.

"La gente de las zonas azules no come tanto pescado como prescribe la dieta mediterránea, sólo tres veces por semana y sólo 3 onzas", dijo. "La carne se come sólo cinco veces al mes. No hay leche de vaca en ninguna zona azul".

En su lugar, se comen quesos de cabra y oveja, como el feta y el pecorino.

¿Qué hay en la zona azul?

Una de las recetas visualmente más llamativas del libro está hecha con boniatos morados, que Buettner considera un alimento básico clave para la longevidad de los habitantes de la zona azul de Okinawa.

"Hasta 1975, la dieta de los habitantes de Okinawa consistía en batatas moradas", explica. "Yo diría que produjo la población más longeva de la historia de la humanidad".

Las recetas de la zona azul también se encontraban en la cocina Gullah Geechee, un método culinario desarrollado por descendientes de africanos esclavizados que se asentaron en las islas marinas de Georgia, Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Los guisos y las sopas pueden espesarse con semillas de benne, una versión heredada de las semillas de sésamo traídas en los barcos negreros.

Ninguna de las recetas del libro contiene carne, incluida una "falda" hecha con seitán, un sustituto vegetal de la carne que imita el sabor y la textura del pollo. El seitán y todas las demás recetas fueron probadas por Roger, el padre de Buettner, amante de la carne y las patatas, que viajó con él por todo el país.

Además de incluir recetas con ingredientes poco conocidos, Buettner llenó su libro de cocina con historias de chefs que hacen y promueven la cocina ancestral.

El chef senegalés Serigne Mbaye, que da un toque criollo a los platos de su país natal en su restaurante de Nueva Orleans, contó a Buettner la historia de cómo los traficantes de esclavos obligaron a sus antepasados esclavizados a comer guisantes de ojo negro y aceite de palma.

¿Por qué? Necesitaban pesar al menos 125 libras para poder ser enviados a América. Según Mbaye, si los esclavos no comían y engordaban, los fusilaban. En su honor, Mbaye creó una versión más sabrosa de la "última comida", con más verduras frescas y especias.

Para quien piense que estas 100 recetas son demasiado complicadas de preparar en el acelerado mundo actual, Buettner señala que muchas pueden prepararse en 20 minutos o en cualquier olla a presión programable.

"La mayoría de los platos de una sola olla que he incluido en el libro también se congelan muy bien", dijo. "Y cuando quieras otra comida rápida, la sacas y la metes en el microondas, y tienes una comida llena de carbohidratos complejos, micronutrientes y toda una variedad de fibra.

"Y te costará menos de 2 dólares la ración, te sentirás mejor y, según mi padre, sabrá mucho mejor que una hamburguesa pequeña", añade Buettner. "¿Qué hay que perder?"

Fuente: edition.cnn.com