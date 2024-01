La FDA estudia informes sobre pérdida de cabello y pensamientos suicidas en personas que consumen medicamentos populares para la diabetes y la pérdida de peso

Estos fármacos, conocidos como agonistas de los receptores GLP-1, están aprobados para tratar la diabetes o la pérdida de peso. Entre ellos se encuentran la semaglutida (Ozempic, Rybelsus y Wegovy), la liragutida (Saxenda y Victoza) y la tirzetida (Mounjaro y Zepbound). Imitan el GLP-1, una hormona que el organismo produce de forma natural y que, entre otras funciones, ralentiza el paso de los alimentos por el estómago.

La FDA está "evaluando la necesidad de una acción reguladora" después de que su Sistema de Notificación de Efectos Adversos de la FDA o FAERS recibiera informes de alopecia, o pérdida de cabello; aspiración, o inhalación accidental de cosas como alimentos o líquidos; e ideación suicida en personas que usan estos medicamentos.

"La aparición de un medicamento en esta lista no significa que la FDA haya llegado a la conclusión de que el medicamento presenta el riesgo indicado", señala el sitio web del FAERS. "Significa que la FDA ha identificado un posible problema de seguridad, pero no significa que la FDA haya identificado una relación causal entre el medicamento y el riesgo enumerado".

Las personas que utilizan estos medicamentos y tienen preguntas o preocupaciones acerca de los efectos secundarios deben hablar con su proveedor de atención médica, dice la FDA.

"La FDA vigila la seguridad de los medicamentos durante todo su ciclo de vida, incluso después de su aprobación. Además, la FDA mantiene un sistema de vigilancia posterior a la comercialización y programas de evaluación de riesgos para identificar y evaluar los eventos adversos que no aparecieron durante el proceso de desarrollo del fármaco", dijo la agencia a CNN el miércoles. "Si se identifican nuevas señales de seguridad, la FDA determinará qué acciones son apropiadas, en su caso, tras una revisión exhaustiva de los datos disponibles".

Estas acciones pueden incluir la exigencia de cambios en el etiquetado o el desarrollo de una Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos, un programa que ayuda a garantizar que los beneficios de un medicamento superan sus riesgos.

Algunas investigaciones han relacionado los agonistas del GLP-1 con problemas digestivos graves, como parálisis estomacal, pancreatitis y obstrucciones intestinales, aunque los riesgos de estos acontecimientos parecen ser poco frecuentes. Muchos de estos efectos secundarios se mencionan en la información de prescripción de los fármacos o en sus etiquetas.

La Sociedad Americana de Anestesiólogos recomendó en junio que las personas que utilicen agonistas del GLP-1 dejen de tomarlos durante una semana antes de intervenciones quirúrgicas debido a la posibilidad de problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos y retraso del vaciado gástrico que pueden "aumentar el riesgo de regurgitación y aspiración pulmonar del contenido gástrico durante la anestesia general y la sedación profunda". Vomitar bajo anestesia a veces hace que la comida y el ácido del estómago lleguen a los pulmones, lo que puede causar neumonía y otros problemas después de la cirugía.

Durante meses, los reguladores europeos también han estado investigando el riesgo de pensamientos suicidas en personas que toman estos medicamentos, aunque no está claro si los medicamentos causaron los eventos o si pueden estar vinculados a otras condiciones subyacentes.

Novo Nordisk, fabricante de varios agonistas del GLP-1, declaró el miércoles que la seguridad de los pacientes es su máxima prioridad. La empresa afirmó que colabora estrechamente con la FDA para supervisar la seguridad y está al corriente de los informes sobre efectos secundarios.

"Novo Nordisk respalda la seguridad y eficacia de todos nuestros medicamentos GLP-1RA cuando se utilizan según las indicaciones y cuando se toman bajo el cuidado de un profesional sanitario autorizado".

