Un fármaco contra el Alzheimer ralentiza el deterioro cognitivo en un ensayo clínico, según los fabricantes

El fármaco, probado en un ensayo clínico mundial de fase 3, también cumplió todos los criterios secundarios de valoración, mostrando "compromiso con el objetivo" con niveles reducidos de amiloide -una proteína que es uno de los sellos distintivos del Alzheimer- y efectos positivos en la cognición y la capacidad de realizar tareas cotidianas en comparación con un placebo.

"Creemos que ayudar a aliviar estas cargas repercutirá positivamente en la sociedad en su conjunto", declaró en un comunicado Haruo Naito, director general de Eisai. "Además, los resultados del estudio lecanemab Clarity AD demuestran la hipótesis amiloide, según la cual la acumulación anormal de Aβ en el cerebro es una de las principales causas de la enfermedad de Alzheimer."

Sin embargo, el doctor Richard Isaacson, director de la Clínica de Prevención del Alzheimer del Centro de Salud Cerebral de la Facultad de Medicina Schmidt de la Universidad Atlántica de Florida, declaró a la CNN que los resultados del ensayo no prueban la hipótesis amiloide.

"Prueba que, en personas con cierta cantidad de amiloide en el cerebro en una determinada fase de la enfermedad, este fármaco funciona. En términos de probar un mecanismo mediante el uso de un fármaco, no. El Alzheimer es una enfermedad muy heterogénea".

Pero dice que eso no disminuye la importancia potencial del ensayo.

"En el pasado, la reducción del amiloide en el cerebro no siempre se ha vinculado a mejoras cognitivas o a mejoras clínicas significativas. En este estudio, todos los criterios de valoración fueron positivos. Eso no había ocurrido nunca".

Alrededor del 2,8% de los participantes en el ensayo que tomaron el fármaco presentaron un efecto secundario sintomático denominado ARIA-E, hinchazón en el cerebro, pero ninguno de los que tomaron el placebo lo sufrió. La tasa de ARIA-H sintomático, hemorragia cerebral y acumulación de hierro en los tejidos, fue del 0,7% en el grupo del fármaco y del 0,2% en el del placebo.

En general, se produjeron efectos secundarios ARIA en el 21,3% de los participantes en el ensayo que tomaron lecanemab, pero Isaacson advierte que cuando las personas reciben este tipo de tratamiento, deben ser vigiladas estrechamente durante todo el proceso. Los efectos secundarios sintomáticos son una medida más importante, afirma.

"Cuando este fármaco se utiliza correctamente, los efectos secundarios son manejables, y los resultados negativos son evitables en la mayoría de los casos", afirma.

La Asociación de Alzheimer se mostró esperanzada por los resultados.

"Para las personas que se encuentran en las primeras fases del Alzheimer, este tratamiento tiene el potencial de cambiar el curso de la enfermedad de forma clínicamente significativa", señaló la asociación en un comunicado. "Estos resultados indican que lecanamab puede proporcionar a las personas más tiempo en sus plenas capacidades, o cerca de ellas, para participar en la vida cotidiana, seguir siendo independientes y tomar decisiones futuras sobre la atención sanitaria. Los tratamientos que aportan estos beneficios a quienes padecen deterioro cognitivo leve (DCL) debido a la enfermedad de Alzheimer y demencia precoz de Alzheimer son tan valiosos como los tratamientos que prolongan la vida de quienes padecen otras enfermedades terminales."

Isaacson se mostró de acuerdo: "Imagino un mundo en el que, en los próximos años, este, este tipo de tratamiento será una de las muchas herramientas de nuestra caja de herramientas en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer".

Aunque los resultados proceden sólo de datos preliminares, las empresas afirman que tienen previsto publicarlos en una revista revisada por expertos y presentar los datos para solicitar la aprobación de las autoridades reguladoras estadounidenses a finales de marzo.

Reciba el boletín semanal de CNN Health

Suscríbaseaquí para recibir todos los martesThe Results Are In con el Dr. Sanjay Gupta del equipo de CNN Health.

Biogen es también la compañía detrás de otro medicamento contra el Alzheimer, Aduhelm, que fue polémicamente aprobado por la FDA en junio de 2021. Aduhelm fue el primer nuevo medicamento contra el Alzheimer aprobado en casi 20 años, pero hubo preguntas sobre su eficacia y costo. La FDA redujo rápidamente el grupo de personas que podían recibirlo, y no está claro cuántos médicos lo recetarán debido a la incertidumbre en torno a sus resultados.

Aduhelm también fue la fuerza impulsora de un aumento masivo de las primas de la Parte B de Medicare para 2022, y Medicare restringió la cobertura en abril.

Tami Luhby de CNN contribuyó a este informe.Corrección: Una versión anterior de esta historia declaró erróneamente el porcentaje de participantes en el ensayo que tuvieron efectos secundarios.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com