Todos los billetes gratuitos de Cathay Pacific a Hong Kong reclamados en 2,5 horas

La iniciativa Hello Hong Kong se introdujo para atraer de nuevo a los turistas y revitalizar el sector turístico de la ciudad, que sufrió un duro revés al ser casi imposible acceder al centro financiero durante tres años debido a la normativa Covid.

En un gran evento celebrado en febrero de 2023, las autoridades municipales anunciaron que se distribuirían 500.000 billetes de avión gratuitos tanto a residentes locales deseosos de vacaciones como a viajeros internacionales deseosos de visitar Hong Kong.

Sonaba demasiado bien para ser verdad para Kussin, que nunca había estado en Hong Kong y pensaba que, con el elevado coste de los billetes de avión de Estados Unidos a Asia, no podría permitirse visitarla por su cuenta.

Oferta y demanda

Los billetes se distribuyeron por etapas, desglosados por países o regiones. El 17 de mayo, los residentes en Estados Unidos y Canadá pudieron probar suerte.

Para participar en el sorteo, los usuarios debían abrir una cuenta en Cathay Pacific, la aerolínea de bandera de Hong Kong, e inscribirse para recibir correos electrónicos promocionales de la compañía. El día del sorteo, los aspirantes debían acceder a sus cuentas de Cathay y esperar a recibir un código promocional con el que reservar un billete gratuito.

Sin embargo, la enorme demanda hizo que se formaran largas colas digitales incluso antes de que los billetes estuvieran disponibles.

Kussin cuenta a CNN que esperó media hora para acceder a su cuenta, pero al hacerlo recibió un mensaje de error. Lo intentó de nuevo, pero le volvieron a poner al final de la cola y le dijeron que tenía que esperar más de una hora. Finalmente, su búsqueda no tuvo éxito.

Un representante de Cathay explica a CNN que los billetes se agotaron en dos horas y media.

"Estamos muy animados por la entusiasta respuesta de nuestros miembros de Cathay que se registraron para la oferta exclusiva de billetes a Hong Kong", dice el representante. "Como aerolínea nacional de Hong Kong, estamos encantados de apoyar esta campaña para dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo y que descubran la belleza de nuestra querida ciudad natal".

"Me dieron largas", dice Kussin. "He oído la misma historia de (otras) personas. Esperaban en una enorme cola digital, no podían iniciar sesión y, si lo hacían, no encontraban el código promocional".

"Los precios de los billetes de avión han subido mucho en estos momentos, e ir a Hong Kong es realmente caro. Habría sido una buena oferta y me habría solucionado las vacaciones del año".

En lugar de eso, Kussin dice que ha decidido comprar un billete menos caro a Portugal.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com