El mayor crucero del mundo se somete a controles semanas antes de su primer viaje

El Icon of the Seas de 1.198 pies de Royal Caribbean, que zarpará de Miami, Florida, el 27 de enero de 2024, fue fotografiado llegando a Ponce, Puerto Rico, para someterse a "inspecciones reglamentarias" a principios de esta semana.

"¡Oh, miren quién acaba de llegar esta mañana temprano al puerto de Ponce, Puerto Rico!". escribió Michael Bayley, presidente y consejero delegado de Royal Caribbean International, en un post de Facebook compartido el martes.

Últimos preparativos

"Los próximos días muchas inspecciones reglamentarias, carga y descarga de equipos, trabajadores del astillero volviendo a casa, más tripulación llegando junto con un miembro muy especial de la tripulación".

El enorme buque de 20 cubiertas, con capacidad para hasta 5.610 huéspedes y 2.350 tripulantes, llegará a Miami el 9 de enero, según Bayley, que añadió que los preparativos "iban bien".

El Icon of the Seas fue entregado oficialmente a Royal Caribbean en los astilleros Meyer Turku de Turku (Finlandia) el 27 de noviembre de 2023.

El buque, que tardó 900 días en construirse, se prepara ahora para recibir a los pasajeros en su viaje inaugural, un recorrido de siete días por el Caribe.

Ofrecerá aventuras por el Caribe Oriental u Occidental durante todo el año desde Miami, con destinos como St. Maarten, México, St. Thomas y la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay, en las Bahamas, en el itinerario.

Los pasajeros podrán disfrutar a bordo de un sinfín de atracciones, como el mayor parque acuático del mundo en alta mar, ocho barrios y unos 40 bares y restaurantes diferentes.

Un lanzamiento muy esperado

The Hideaway albergará la primera piscina infinita suspendida del mundo en el mar, mientras que Chill Island contará con cuatro de las siete piscinas del barco y una zona sólo para adultos. Thrill Island contará con un circuito de cuerdas que permitirá a los huéspedes balancearse a 154 pies sobre el océano, así como un simulador de olas FlowRider y un campo de minigolf.

"Hoy celebramos algo más que un nuevo barco; es también la culminación de más de 50 años de innovación y sueños en Royal Caribbean para crear la experiencia vacacional definitiva", declaró el Presidente y Consejero Delegado del Grupo Royal Caribbean, Jason Liberty, durante una ceremonia celebrada en el astillero en noviembre.

El último avistamiento del barco se produce después de que el astro argentino del fútbol Lionel Messi fuera nombrado su icono oficial.

Según un comunicado de la compañía de cruceros, Messi, nombrado Atleta del Año 2023 por la revista Time, participará en la celebración del nombramiento del buque a finales de este mes.

El Icon of the Seas ha atraído mucha atención desde que se dio a conocer en octubre de 2022, y no toda ha sido positiva.

Reacción increíble

El pasado julio, una colorida imagen de su sección de popa se hizo viral, y algunos usuarios la tacharon de "monstruosidad" y "montón de decadencia".

Sin embargo, los expertos sugirieron más tarde que esta reacción no era particularmente inusual.

"Las imágenes de los barcos de Royal Caribbean a menudo han suscitado fuertes respuestas", dijo el experto en cruceros Stewart Chiron a CNN Travel cuando se le preguntó sobre la reacción en agosto.

"Las respuestas negativas al Icon of the Sea son evidentemente de no cruceristas. La imagen actual es bastante colorida y muestra un barco con muchas opciones. Las respuestas positivas superan con creces a las otras".

Cuando la CNN se puso en contacto con él en su momento, un portavoz de Royal Caribbean no hizo comentarios sobre las reacciones a la imagen, pero subrayó que Icon of the Seas había recibido una "reacción increíble", que había dado lugar a la semana de mayor volumen de reservas de la historia de la compañía.

Icon of the Seas arrebata el título de "crucero más grande del mundo" a Wonder of the Seas, otro buque de la flota de Royal Caribbean, que mide 1.188 pies de eslora y tiene 18 cubiertas.

Karla Cripps y Jacopo Prisco de CNN han contribuido a este artículo.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com