El "Greenliner" de Etihad vislumbra un futuro más sostenible para la aviación

Los vuelos formaban parte de un programa denominado "Greenliner", dirigido por Etihad Airways, la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos, como banco de pruebas de soluciones sostenibles para el transporte aéreo.

La aviación comercial representó algo más del 2% de las emisiones mundiales de CO2 en 2021, lo que sugiere que puede contribuir modestamente al cambio climático. Pero esta cifra no lo dice todo, ya que el transporte aéreo afecta al clima de formas más complejas que las emisiones de carbono, y se prevé que su impacto aumente en el futuro, ya que cada vez más personas querrán volar.

Mientras que las energías renovables y los vehículos eléctricos ofrecen vías claras para descarbonizar sectores como la electricidad y el transporte por carretera, la situación es menos sencilla en el sector de la aviación.

Como consecuencia, el sector no está en vías de cumplir su objetivo de cero emisiones netas para 2050, y apuesta por que dos tercios de esa transición procedan del combustible de aviación sostenible (SAF). Se fabrica a partir de residuos y puede reducir las emisiones en un 80% de media, pero actualmente sólo representa el 1% del uso mundial de combustible de aviación. Algo tiene que cambiar, y rápido.

Por eso el SAF es uno de los elementos clave del programa "Greenliner". "Es esencialmente una llamada a la acción", dice Mariam AlQubaisi, jefa de sostenibilidad de Etihad. "La idea surgió a finales de 2019 para lanzar un mensaje a la industria: intentemos todo lo posible para descarbonizarnos". El programa se basa en torno al Boeing 787 Dreamliner, pero Etihad tiene una iniciativa similar, llamada Sustainable50, dedicada al Airbus A350. Desde su lanzamiento, Greenliner ha defendido la adopción de SAF y ha abordado problemas como los residuos plásticos y las rutas de vuelo ineficientes.

El apodo "Greenliner" se utiliza a menudo para referirse a un avión 787 específico, que AlQubaisi llama la "mascota" del programa. Como era de esperar, está pintado de verde, lo que, según ella, es una forma de adelantarse a las acusaciones de "lavado verde".

"Cualquier proyecto que ponga en marcha cualquier aerolínea siempre será objeto de escrutinio bajo el paraguas del lavado verde", explica. "Pintar el avión de verde era una forma de desafiar eso y decir que está dedicado a un propósito. Asumimos nuestras emisiones: Decimos que sí, que somos un gran emisor, pero que estamos haciendo algo al respecto".

Una solución rápida

Etihad transportó a los delegados a Sharm El Sheik (Egipto), donde se celebró la COP27, añadiendo una escala a su servicio regular de Washington Dulles a Abu Dhabi. El vuelo se describió como "libre de emisiones" al estar propulsado íntegramente por SAE, pero, confusamente, los aviones utilizaron en realidad combustible de aviación tradicional.

El aparente absurdo pone de manifiesto los problemas que plantean tanto la infraestructura de SAF como la comunicación de las iniciativas ecológicas. El avión no llevaba SAF a bordo porque la normativa vigente prohíbe que los vuelos comerciales utilicen más de un 50% de SAF, ya que no todos los motores están certificados para concentraciones superiores. Además, no todos los aeropuertos disponen de la infraestructura necesaria para utilizarlo, y el combustible ecológico debe proceder de una planta de producción relativamente cercana al aeropuerto para no anular la reducción de emisiones del vuelo con las procedentes del transporte.

Así pues, Etihad compró suficiente SAF para alimentar el vuelo y entregó el combustible en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, que cuenta con la infraestructura y las instalaciones necesarias. Allí, el SAF se integró en el sistema de repostaje del aeropuerto con combustible tradicional, y fue utilizado por los aviones que repostaban ese día. Este sistema se denomina "Book & Claim", y actualmente es la única forma de que un vuelo pueda afirmar que utiliza el 100% de SAF. Las emisiones simplemente se compensan en otro lugar, en lugar de en un vuelo específico.

AlQubaisi lo califica de "solución rápida" hasta que cambie la normativa, pero para que el SAF se generalice se necesitan más avances. "El precio del SAF es de cuatro a cinco veces superior al del combustible convencional para aviones y su suministro es limitado. Sólo dos organismos pueden certificarlo, así que mientras no haya más y los gobiernos no intervengan para incentivar la producción, el SAF seguirá siendo limitado", afirma.

Etihad ha utilizado ampliamente el SAF en una serie de "EcoFlights", que emplean las flotas 787 y A350 de la aerolínea para evaluar nuevas iniciativas de sostenibilidad. Estas iniciativas culminaron en el vuelo más respetuoso con el medio ambiente de la historia de la aerolínea, un servicio de Londres Heathrow a Abu Dhabi el 23 de octubre de 2021. El vuelo, según Etihad, logró una reducción global del 72% de las emisiones al utilizar un 38% de SAE (a través de "Book & Claim") y adoptó otra serie de medidas, como la reducción del plástico de un solo uso en un 80% y la entrega del equipaje mediante tractores eléctricos.

También fue el primer vuelo comercial en probar una novedosa forma de combatir las emisiones, utilizando la navegación y la inteligencia artificial para evitar la formación de estelas de condensación. Se trata de estelas de vapor que se forman cuando los cristales de hielo se aglutinan alrededor de los gases de escape emitidos por los motores de los aviones, y dan lugar a nubes temporales que atrapan el calor, contribuyendo significativamente al efecto de calentamiento de los viajes aéreos. Pero modificar la ruta o la altitud del avión puede ayudar drásticamente. "El calentamiento que se evita simplemente añadiendo un poco más de tiempo al viaje es de hasta el 60%, si no más", afirma AlQubaisi. "Lo bueno de esto es que se hace mediante algoritmos específicos que hacen que el sistema sea más inteligente cuanto más lo usamos".

¿Un futuro más ecológico?

Los "EcoFlights" de Etihad han ensayado una serie de tecnologías y técnicas destinadas a reducir las emisiones, como el ascenso optimizado y el descenso continuo, el arranque del motor en el último minuto, los procedimientos de rodaje con un solo motor y el lavado del motor con una espuma especial que mejora la eficiencia al reducir la acumulación de depósitos.

Muchas de estas técnicas se han incorporado a las operaciones cotidianas, y en reconocimiento a estos esfuerzos Etihad fue nombrada "Aerolínea Medioambiental del Año 2022" en los premios anuales Airline Ratings. Según Geoffrey Thomas, redactor jefe de Airline Ratings, Etihad ha demostrado "un claro liderazgo en el impulso de los vuelos sostenibles".

Aún queda mucho por hacer, afirma AlQubaisi: "Esta es una industria que ha tenido vía libre a la contaminación durante muchos años y ya es hora de que asumamos nuestra responsabilidad de descarbonizarnos."

La clave para lograr una aviación más ecológica es que todos trabajen en ello, añade: Esperemos que más aerolíneas se unan al programa Greeliner, porque no importa quién lo haga primero, sino quién lo hace mejor".

"Podemos hacerlo mejor juntos, porque la sostenibilidad no es un área para competir, sino para colaborar".

Fuente: edition.cnn.com