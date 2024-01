2022 termina con el riesgo inminente de una nueva variante del coronavirus, advierten los expertos sanitarios

Las subvariantes de la variante del coronavirus Omicron siguen circulando por todo el mundo, y "estamos viendo que Omicron hace lo que hacen los virus, que es recoger mutaciones a lo largo del camino que le ayudan a evadir un poco la inmunidad inducida por una infección previa o la vacunación", dijo Andrew Pekosz, microbiólogo e inmunólogo de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg en Baltimore.

"Hace tiempo que no vemos grandes saltos en términos de evolución de Omicron", dijo. Pero "está llegando a esa fase en la que es algo que tenemos que seguir vigilando".

En Estados Unidos, las subvariantes de Omicron XBB.1.5, BQ.1.1, BQ.1, BA.5 y XBB son las causantes de casi todas las infecciones por Covid-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades(CDC).

Para esta semana, los CDC estiman que XBB.1.5 causa ahora el 40,5% de los casos en EE.UU., seguido de BQ.1.1, con el 26,9%; BQ.1, con el 18,3%; BA.5, con el 3,7%; y XBB, con el 3,6%.

"El SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, cambia constantemente y acumula mutaciones en su código genético a lo largo del tiempo. Se espera que sigan apareciendo nuevas variantes del SARS-CoV-2", escriben los investigadores de los CDC en su rastreador de datos. "Algunas variantes surgirán y desaparecerán, mientras que otras surgirán y seguirán propagándose y pueden sustituir a las variantes anteriores".

Los vástagos de Omicron parecen dominar también a nivel mundial, pero a medida que el coronavirus sigue propagándose -especialmente en China tras la rápida flexibilización de las restricciones por parte de Pekín- ahora preocupa hacia dónde podrían dirigirse las tendencias de Covid-19 en 2023 y el riesgo de que surjan nuevas variantes.

"Es preocupante", afirma el Dr. William Schaffner, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, y director médico de la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas. "Y eso, por supuesto, ha llevado al reciente anuncio de los CDC de que van a obligar a las personas que lleguen a este país procedentes de China a someterse a pruebas y dar negativo antes de poder entrar en el país".

Las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaron el miércoles que, a partir del 5 de enero, se exigirá a los viajeros procedentes de China que muestren un resultado negativo en la prueba del Covid-19 antes de volar al país. Los pasajeros que viajen a EE.UU. desde China tendrán que hacerse la prueba como máximo dos días antes de volar y presentar una prueba del resultado negativo a su compañía aérea antes de embarcar.

Las autoridades también anunciaron que los CDC están ampliando el Programa de Vigilancia Genómica basado en los viajeros a los aeropuertos de Seattle y Los Ángeles, con lo que el número total de aeropuertos participantes asciende a siete, con unos 500 vuelos semanales procedentes de al menos 30 países cubiertos, incluidos unos 290 vuelos semanales procedentes de China y sus alrededores.

El gobierno chino no ha estado compartiendo mucha información sobre la composición genética de los virus que está viendo allí, dijo Schaffner.

"Debido a que el gobierno chino no lo hacía, esa fue la razón principal por la que los CDC establecieron este nuevo requisito de viaje. Desde luego, no es para evitar la simple transmisión de Covid desde China hasta aquí. Tenemos Covid de sobra. Eso sería como decirle a la gente que no vierta un cubo de agua en una piscina", afirmó. "Este requisito de pruebas de viaje es una forma de ganar algo de tiempo y ayudar a crear una especie de amortiguador entre nosotros y China, en caso de que una nueva variante apareciera de repente en ese país".

Añadió que EE.UU. necesitará "tanto tiempo como sea posible" para actualizar las vacunas y los antivirales para responder a una posible variante emergente preocupante.

Realmente es un agujero negro

Los requisitos de EE.UU. en materia de pruebas para los viajeros "permitirán ganar algo de tiempo", pero no evitarán que lleguen nuevos casos de Covid-19 a EE.UU. ni que surjan nuevas variantes, afirmó el Dr. Carlos Del Río, decano ejecutivo asociado de la Facultad de Medicina de Emory y del Sistema de Salud Grady de Atlanta.

"No creo que vayamos a ver muchos beneficios, sinceramente", dijo sobre los requisitos de viaje. "Lo más importante que necesitamos ahora mismo es que los chinos sean más transparentes y nos digan exactamente qué está pasando, y eso es más bien una decisión diplomática. Se trata de diplomacia".

En cuanto a los datos genéticos sobre los coronavirus en China que son accesibles al público, "realmente es un poco un agujero negro", dijo Pekosz. Casi 250 millones de personas en China pueden haberse contagiado de Covid-19 en los primeros 20 días de diciembre, según una estimación interna de los máximos responsables sanitarios del país, según informaron Bloomberg News y el Financial Times la semana pasada.

"Para mí, lo realmente preocupante son las infecciones en curso y si se están produciendo más variantes en China que puedan ser especialmente preocupantes para nosotros, y hacer pruebas a la gente antes de que suba a un avión no responderá a esa pregunta", afirmó Pekosz.

"Lo que realmente necesitamos es hacer un trabajo mucho mejor en la secuenciación de los virus de las personas que viajan desde China para que podamos ayudar a comprender qué tipo de variantes circulan allí", dijo, y añadió que a lo largo de la pandemia, las autoridades chinas no han sido muy transparentes acerca de sus datos sobre las variantes.

Más propagación, más variantes

La propagación constante de un virus es lo que puede dar lugar a la aparición de variantes. Cuanto más se propaga un virus, más muta.

"Para que surja una variante -y esto es cierto no sólo para el Covid, sino también para la gripe y para muchos otros virus-, lo más importante es que cuantos más casos se produzcan, más probabilidades hay de que el virus empiece a acumular mutaciones que le permitan evadir la inmunidad con mayor eficacia o transmitirse con mayor eficacia", explica Pekosz.

"Cuando se da una situación como la que está empezando a producirse en China, con millones y millones de infecciones, cada una de ellas es una oportunidad más para que el virus adquiera una mutación aleatoria que le permita infectar mejor a las personas", añadió. "Combinando esto con el hecho de que la población china ha estado utilizando vacunas menos que óptimas y aparentemente no ha sido tan buena a la hora de poner refuerzos en su población como lo han hecho otros países, significa que probablemente haya una menor cantidad de inmunidad en la población".

Las autoridades sanitarias chinas han "aumentado notablemente" el número de secuencias genómicas de coronavirus y otros datos relacionados que envían a la base de datos mundial GISAID, una iniciativa que mantiene bases de datos para que científicos de todo el mundo compartan datos sobre virus de la gripe y coronavirus.

Pero muchos expertos sostienen que no es suficiente.

GISAID dijo en un correo electrónico a CNN el miércoles que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, y varios centros regionales del país, "han aumentado notablemente el número de envíos de secuencias genómicas y metadatos asociados de muestras tomadas en los últimos días."

El número de secuencias genómicas procedentes de China ascendía a poco menos de 1.000 hasta el viernes, según el GISAID.

GISAID también confirmó que las secuencias procedentes de China "se asemejan mucho a las variantes conocidas que circulan a nivel mundial observadas en diferentes partes del mundo entre julio y diciembre de 2022", en comparación con los 14,4 millones de genomas de su base de datos.

"Estos últimos datos proporcionan una instantánea de la evolución de las variantes de Omicron y muestran que estas secuencias compartidas más recientemente de China están estrechamente relacionadas con variantes que han estado circulando durante algún tiempo", según GISAID.

Lo que puede deparar el futuro

El Covid-19 se encuentra ahora mismo en un estado relativamente "estable" en Estados Unidos, pero el país sigue registrando unas 350 muertes diarias relacionadas con la enfermedad, según la Dra. Jessica Justman, profesora asociada de medicina epidemiológica en la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia y directora técnica del programa de salud mundial ICAP.

Aunque los niveles de Covid-19 siguen estando muy por debajo de los de oleadas anteriores, la tendencia es al alza en algunas partes de EE.UU., los nuevos ingresos hospitalarios han aumentado casi un 50% en el último mes, y cada vez preocupa más que el número de casos pueda dispararse tras las vacaciones de invierno.

Para reducir el riesgo de que aumente la propagación del Covid-19, según Justman, será importante que en el nuevo año la población siga estando al día con sus vacunas contra esta enfermedad.

Según datos de los CDC, sólo el 14,6% de la población estadounidense mayor de 5 años ha recibido la vacuna de refuerzo actualizada.

"¿Adónde vamos? Eso me lleva a China", dijo Justman.

"Me preocupa que China sea ahora mismo una gigantesca incubadora de SRAS-CoV-2. Existe la posibilidad de que se produzcan muchas infecciones y, con ello, nuevas variantes", afirmó.

"Creo que en 2023 nos encontraremos con nuevas variantes preocupantes", afirmó Justman. "La pregunta es: ¿llegaremos a un punto en el que tengamos una variante preocupante que cause una enfermedad tan grave que no obtengamos el beneficio de nuestra protección de infecciones anteriores y de vacunaciones anteriores? ... Voy a ser optimista y decir que no creo que volvamos a ese punto".

