Santa-Tracker - Wo ist der Weihnachtsmann jetzt? Hier können Sie der Route folgen

Es ist früher Morgen am Heiligabend. Der Weihnachtsmann trifft letzte Vorbereitungen, bevor er das Weihnachtsmanndorf am Nordpol verlässt. Um 11 Uhr morgens begann der Mann im roten Gewand mit seinen Rentieren um die Welt zu reisen und Geschenke an Jung und Alt zu überbringen. So präsentiert es zumindest Google in seinem „Santa Tracker“, wo man den Weihnachtsmann auf seiner Reise um die Welt beobachten kann (Klicken Sie hier, um Googles Santa Tracker anzusehen). Der Weihnachtsmann rast in seinem roten Schlitten über Google Maps zu seinem Ziel. Um mehr über das nächste Reiseziel des Weihnachtsmanns zu erfahren, hat Google einen lokalen Reiseführer zum Reiseziel hinzugefügt, in dem Sie weitere Informationen finden und bei Interesse Bilder ansehen können. Außerdem gibt es Spiele und Rätsel für die ganze Familie.

Santa Tracker: Die Idee gibt es schon seit über 60 Jahren

Allerdings ist die Idee, die Reise des Weihnachtsmanns zu verfolgen, nicht neu. Das North American Aerospace Defense Command (NORAD) bietet seit Weihnachten 1955 seinen eigenen Santa Tracker an. In jenen Tagen vor dem Internet gab NORAD mehrmals den aktuellen Standort des Weihnachtsmanns an. Seit 1981 gibt es auch eine Hotline, bei der Kinder anrufen und ihren aktuellen Standort übermitteln können. Möglicherweise ist auch US-Präsident Joe Biden online. Es ist seit Jahren Tradition im Weißen Haus, dass der derzeitige Präsident der Vereinigten Staaten Anrufe von seinen Kindern entgegennimmt. Allerdings kommt es auch dort zu Störungen. Im vergangenen Jahr wurde Biden von Trump-Anhängern am Telefon beleidigt, während der ehemalige US-Präsident Trump einem Kind am Telefon erklärte, dass es den Weihnachtsmann nicht gebe.

Das Programm erfreut sich großer Beliebtheit: Freiwillige erhalten jedes Jahr mehr als 100.000 Anrufe und 12.000 E-Mails, die alle beantwortet werden. Laut CNN-Berichten nimmt jeder Antwortende ungefähr 40 Anrufe pro Stunde entgegen. NORAD bietet jetzt auch eine eigene Homepage an, auf der Sie die Reise des Weihnachtsmanns verfolgen können. (KLICKEN SIE HIER, UM DEN NORAD-TRACKER ZU ERHALTEN) Es zeigt nicht nur die Route, sondern wie Google auch die Anzahl der Geschenke, die er gerade ausliefert. In diesem Jahr startete der Tracker der Raumfahrtbehörde etwas früher als der von Google. Während in den Vorjahren der Startschuss immer um 20 Uhr deutscher Zeit fiel, kann der Weihnachtsmann seit 2022 bereits um 10 Uhr mit seinem Schlitten durch die Lüfte gleiten. NORAD bietet auch eine deutsche Version seiner Homepage an. Ähnlich wie bei Google gibt es auf der Startseite nicht nur Tracker, sondern auch Spiele und Informationen zur Arbeit von NORAD. Neu ist, dass Sie die Reise des Weihnachtsmanns auch auf Ihrem Mobiltelefon verfolgen können. NORAD hat eine eigene App für Android und Apple veröffentlicht, die auch auf Deutsch erhältlich ist und neben dem Tracker auch Minispiele beinhaltet.

Der Weihnachtsmann ist seit dem frühen Morgen auf dem Flugradar. Seine Route führt ihn zunächst gegen Ende des Heiligen Abends in die Zeitzone. Tagsüber wird er auch über Neuseeland und Australien nach Deutschland fliegen (Klicken Sie hier für den Tracker von Flight Rader 24). Wenn Sie direkt zur Flight Radar-Homepage gehen, geben Sie einfach SANTA, HOHOHO oder R3DNO53 ein, um den Schlitten zu finden. Ein besonderes Gimmick: Wenn Sie ein Konto erstellen, können Sie den Flug des Weihnachtsmanns auch in 3D verfolgen. Auch wenn sich die Fährtenleser nicht auf eine gemeinsame Startzeit einigen können, haben sie alle eines gemeinsam: Der Weihnachtsmann und seine neun Rentiere beginnen ihre Reise um die Welt vom Nordpol aus.

Quelle: www.stern.de