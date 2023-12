Leichenfund in Bingen - Wie wäre es mit wann und wo? Obduktion soll helfen, den Tod des Zweijährigen aufzuklären

Derzeit läuft eine Obduktion des zweijährigen Mädchens, das tot in einem Fluss im schwäbischen Bingen aufgefunden wurde. Nach Angaben eines Polizeisprechers werde in den nächsten Tagen eine Untersuchung stattfinden. Die Polizei untersucht die Umstände des Verschwindens und Todes des Kleinkindes. „Wir arbeiten mit Hochdruck am Wiederaufbau“, sagte der Sprecher.

Wie und wo ist das Kind ins Wasser gefallen?

Die Ermittler hoffen herauszufinden, wie das Kind verschwunden ist und wo es ins Wasser gefallen ist. Es geht um präzises Timing. Beispielsweise ist es wichtig herauszufinden, wann Kinder das Haus verlassen. Diese Untersuchungen werden noch ausgewertet.Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass es zu einem Unfall gekommen ist.

Nach Angaben der Polizei könnte das zweijährige Mädchen am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr das Haus ihrer Eltern verlassen haben, möglicherweise im Schlafanzug und unbemerkt. Das Einfamilienhaus liegt in der Nähe des Lochette River.

Nach 40 Stunden wurde das Mädchen gefunden

Am Montag nahmen speziell ausgebildete Hunde die Spuren des Mädchens auf und fanden schließlich Rauchette. Taucher der Marinepolizei gingen am Dienstag ins Wasser, um nach dem Mädchen zu suchen. Mehr als 40 Stunden nach dem Verschwinden des Zweijährigen wurde das Kind leblos unter einem Busch in der Nähe eines Flusses aufgefunden.

