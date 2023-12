Glücksspiele - Weihnachtslotterie wirkt in Spanien

Spanien wird heute ein weiteres großes Spektakel erleben, wenn die Gewinnzahlen der traditionellen Weihnachtslotterie ermittelt werden. Millionen Spanierinnen und Spanier sitzen mit gespitzten Ohren vor dem Fernseher und lauschen den Kindern, die im Teatro Real in Madrid die Gewinnzahlen der ältesten Lotterie der Welt singen. Wie jedes Jahr am 22. Dezember fiel die Aufgabe (und auch die Ehre) Schülern im Alter von 8 bis 14 Jahren aus dem renommierten Internat San Ildefonso zu.

Vier Stunden lang im Fernsehen übertragen

Die Tradition des Vorsingens geht auf das 19. Jahrhundert zurück, aber erst seit 1984 dürfen auch Mädchen das Siegerlied singen. Seit Oktober üben sie alle zwei Tage, damit am Freitag alles klappt. Kinder können immer noch Lampenfieber bekommen, denn vor einem Millionenpublikum aufzutreten, bringt selbst die meisten Erwachsenen ins Schwitzen.

Die Fernsehsendung dauert etwa vier Stunden, und jeder Schritt der Verlosung wird akribisch verfolgt. Eine große Gitterkugel enthält 100.000 kleinere Holzkugeln mit jeweils fünf Zahlen von 00000 bis 99999, und eine kleinere Kugel enthält 1807 Kugeln mit Preisen. Die Choreographie ist immer die gleiche. Jede einzelne Kugel wird von einem Kind gezeigt, der Wert wird gesungen und dann notiert. Im Zuschauerraum sitzen die treuesten Anhänger der Lotterie; einige von ihnen stehen schon seit Tagen Schlange, um einen Platz zu bekommen. Einige waren sorgfältig getarnt, und alle warteten gespannt auf jede neue Kugel.

Die Preise sind außergewöhnlich

Diese vor über 200 Jahren ins Leben gerufene Lotterie zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Gewinnen aus, fast 2.000, im Gegensatz zu einigen anderen Lotterien, die so überwältigend groß sind. Da so viele Menschen etwas gewinnen, ist die Freude und der Spaß an diesem jährlichen Ereignis immens. Der Jackpot heißt "El Gordo" (der Dicke) und der Preis für das gesamte Los beträgt 4 Millionen Euro. Dieses Jahr wird er 185 Mal ausgezahlt, da jede der 100 000 Losnummern gleich oft verkauft wurde. Die Mindestgewinnzahl beträgt 9999, aber dann bekommt man nur sein Kapital zurück.

Da die meisten Leute nur 20 Euro für das zehnte Los zahlten, hatten sie Anspruch auf die 400.000 Euro von Gordo. Doch zuvor zog der Staat eine 20-prozentige Steuer auf alle Gewinne von 40.000 Euro oder mehr ab. Von den 400.000 Euro werden 328.000 Euro abgeführt. Der Gesamtwert der Tickets beträgt 3,7 Milliarden Euro. In diesem Jahr werden fast 2,6 Mrd. Euro auf Gewinne gezahlt.

