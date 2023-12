Unwetterfolgen - Wegen Unwetters gehen in der Stadt Bonn 76 Notrufe ein

Bei der Polizei in Bonn gingen aufgrund des Sturms Zoltan 76 Notrufe ein. Bei keinem der Vorfälle sei jemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Bei den Einsätzen handelte es sich vor allem um umgestürzte Bäume und beschädigte Autos. Zwischen Donnerstagnachmittag und kurz vor Mitternacht waren Feuerwehrleute in den Gebieten im Einsatz. Bei beiden Vorfällen wurden auch Häuser beschädigt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, fielen in einem Fall Teile des Daches und der Fassade eines Hauses auf die Straße und beschädigten mehrere Autos. Im Stadtteil Pennenfeld stürzte ein etwa 20 Meter hoher Baum auf mehrere Reihenhäuser und beschädigte Dächer und Außenwände.

Am Donnerstagabend meldete die Feuerwehr rund 60 Einsätze im Innenstadtbereich. Etwa 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Sie beseitigten umgestürzte Bäume, umgestürzte Äste und sicherten lose Teile von Dächern, Hausfassaden und Gerüsten, heißt es in der Erklärung. Der lokale Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf den Gebieten Mellem, Rensdorf und Bad Goldsberg.

Erste Feuerwache

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de