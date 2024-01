Warum Menschen den Außenseiter anfeuern - egal ob sie gewinnen oder verlieren

Die Bills haben noch nie eine Super Bowl gewonnen und müssen noch mindestens ein Jahr warten, bis sie es schaffen. Jedes Mal, wenn die Bills eine Niederlage einstecken müssen, überkommt mich ein Gefühl, das man nur als erwartete Verzweiflung bezeichnen kann. Wie das Sprichwort sagt: Es ist die Hoffnung, die dich umbringt.

Eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, warum ich diesen Außenseiter anfeuere, als ob das ein unerklärlicher Fehler wäre. Es stellt sich jedoch heraus, dass es vielen Menschen so geht wie mir, und dass es gute Gründe gibt, warum sie Teams anfeuern, die ihnen immer wieder das Herz brechen.

Es gibt viele Studien über Menschen wie mich, die den Außenseitern die Daumen drücken, und es wurden einige Theorien darüber aufgestellt, warum wir das tun, was wir tun.

Ein guter Artikel des Baylor College of Medicine zu diesem Thema bietet eine Zusammenfassung dieser Erklärungen, und ich muss zugeben, dass einige davon ziemlich gut auf mich zutreffen.

Zum Beispiel unterstützen wir die Außenseiter, weil wir uns mit ihnen identifizieren. Ich war jemand, der erst spät gesprochen hat und bis weit in die Highschool hinein Schwierigkeiten beim Lernen hatte. Im Vergleich zu meinen Klassenkameraden sah ich mich selbst als Außenseiter - ein Team wie die Bills passt gut zu mir.

Darüber hinaus passen sie sehr gut zur Stadt Buffalo. Buffalo hat den kleinsten Fernsehmarkt des Landes für ein NFL-Team. Die Einwohnerzahl der Stadt war lange Zeit rückläufig, und das schon seit Jahren. Die Tatsache, dass die Bills als Außenseiter angesehen werden, verstärkt die Tatsache, dass die Bills zu Buffalo gehören.

Aus diesem Grund schützt die Stadt ihr Team in Situationen, wie es wohl nur wenige andere Städte tun würden. Als die Bills den Super Bowl XXV durch ein verschossenes Field Goal verloren, veranstaltete die Stadt Buffalo nach dem Spiel dennoch eine Feier. 30.000 Zuschauer spendeten dem Mann, der den Siegestreffer verschossen hatte, stehende Ovationen: Scott Norwood.

Bei der Fangemeinde der Bills geht es um Loyalität, ob man gewinnt oder verliert.

Die Wissenschaft des Underdogs

Die Wissenschaft sagt uns auch, dass es die Menschen glücklich macht, wenn der Außenseiter gewinnt - Menschen freuen sich mehr, wenn sie unerwartet gewinnen. Fragen Sie einen Fan von Leicester City, nachdem sie 2016 die Premier League gewonnen hatten. Die Chancen standen 5.000:1.

Das Gleiche gilt definitiv für jemanden wie mich. Ich habe sogar geweint, als die Bills 2017 nach einer fast 20-jährigen Durststrecke endlich die Playoffs erreichten. Ich spiele den Moment, als die Bills die Playoffs erreichten, immer und immer wieder auf YouTube nach.

Vergessen Sie nicht, dass die Bills nur in die Playoffs kamen, weil die Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals verloren; die Bills gewannen einen Tiebreaker und konnten sich durch eine Hintertür hineinschleichen.

Der Einzug der Bills in die Playoffs brachte sie jedoch nicht in die Nähe der Super Bowl, da sie in der ersten Runde der Playoffs verloren.

Obwohl nicht viele Amerikaner die Bills anfeuern, ist die Sehnsucht, einen Underdog anzufeuern, weit verbreitet.

Die Amerikaner ziehen den Außenseiter sogar dem Favoriten vor. Akademische Studien zeigen, dass etwa zwei Drittel der Menschen einen hypothetischen Außenseiter gegenüber einem hypothetischen Favoriten anfeuern würden. Und nicht nur das: Experimente zeigen, dass die Menschen die Seiten wechseln, wenn sie herausfinden, dass der Außenseiter gewinnt.

Dies lässt sich an den aktuellen Umfragen ablesen. Schauen Sie sich zum Beispiel an, was mit den Denver Broncos in Super Bowl XXXII im Vergleich zu XXXIII passiert ist.

In diesem ersten Super Bowl waren die Broncos krasse Außenseiter gegen die Green Bay Packers, eine beliebte NFL-Franchise, die die meisten Menschen mögen und nur wenige nicht mögen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fans die Broncos anfeuerten, war um zwei Punkte höher als die der Packers.

Im nächsten Jahr waren die Broncos die großen Favoriten gegen die Atlanta Falcons, ein Team, das außerhalb von Georgia nicht viele Fans hat. Dennoch war die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen, die eine Präferenz hatten, den Falcons den Sieg wünschten, um 11 Punkte höher.

Schadenfreude

Aber der vielleicht unromantischste Grund für die Vorliebe für den Außenseiter ist nicht der Außenseiter selbst, sondern der Favorit.

Mit anderen Worten, es gibt eine Menge Schadenfreude: Wir wollen, dass die Verlierer gewinnen, weil wir den Schmerz des Gewinners über die Niederlage genießen.

Denken Sie nur daran, wie sehr die Menschen auf Twitter feiern, wenn Duke Basketball, eine Eliteschule des College-Basketballs mit einer Geschichte des Siegens, verliert.

Wie wäre es mit der Parole "Die New York Yankees sind scheiße"? Oder noch besser: Schauen Sie sich einen Clip von Stephen A. Smith von ESPN an, der über das Pech der Dallas Cowboys lacht. Dieser Clip, in dem er sich darüber freut, Cowboy-Fans weinen zu sehen, ist einer der besten.

Meine Schadenfreude gilt nicht für die Bills, aber sie gilt definitiv für meinen Hass auf die Yankees. Ich stelle sicher, dass ich einen Freund der Yankees am Ende jeder Saison, die sie verlieren, anrufe und ihn leiden lasse.

Einer der größten Fehler, den wir machen, besteht darin, die große Fangemeinde der Spitzenreiter mit der Tatsache zu verwechseln, dass die meisten Menschen für die Spitzenreiter sind.

Eine Studie von FiveThirtyEight aus dem Jahr 2017 ergab, dass mehr Amerikaner die Cowboys zu ihren drei Lieblingsteams zählten als jedes andere Team, mit Ausnahme der Packers.

Dennoch zählten nur etwa 20 % der Amerikaner die Cowboys zu ihren Lieblingsteams, während über 30 % der Fans das Team aus Dallas zu ihren unbeliebtesten Teams zählten.

Eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2010 zeigte das Gleiche für den Baseball. Ein Jahr nach dem Gewinn der World Series gaben 16 % der Baseballfans an, die Yankees seien ihr Lieblingsteam. Fast doppelt so viele (31 %) sagten jedoch, die Yankees seien ein Team, das sie gerne hassen.

Die Yankees sind fast das komplette Gegenteil der Bills. Sie kommen aus der bevölkerungsreichsten Stadt der Vereinigten Staaten und haben mehr Meisterschaften gewonnen als jede andere amerikanische Profimannschaft.

Die Yankees sind jedoch ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Das Team hat im 20. Jahrhundert 26 World Series gewonnen, aber nur eine im 21.

Vielleicht gelingt es den Bills, die es in den ersten 56 Super Bowls nicht geschafft haben, in den nächsten 56 besser?

Alles, was wir brauchen, ist einer, und die Freude wird groß sein.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com