US Soccer kündigt Ermittlungen gegen Männertrainer Gregg Berhalter an und veröffentlicht eine Erklärung zu häuslicher Gewalt im Jahr 1991

Während US Soccer keine Details des Vorfalls bekannt gab, veröffentlichte Berhalter am Dienstag eine ausführliche Erklärung auf Twitter, in der er den Moment im Jahr 1991 beschreibt, in dem er seine Frau Rosalind, die damals seine Freundin war, während eines Streits getreten haben soll. Die Erklärung ist von Berhalter und seiner Frau unterzeichnet.

"Es gibt keine Entschuldigung für meine Handlungen in dieser Nacht", sagte er in der Erklärung und fügte hinzu, dass es ein "beschämender Moment" war, den er "bis zum heutigen Tag bedauert" und Rosalind ihm schließlich verziehen hat.

Der Fußballtrainer, der die USA bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar anführte, sagte, jemand habe US Soccer während der Weltmeisterschaft kontaktiert und gesagt, sie hätten Informationen über mich, die mich 'zu Fall bringen würden'.

US Soccer sagte, es habe sofort eine externe Firma beauftragt, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen.

Berhalter sagte, dass er und seine Frau mit der laufenden Untersuchung kooperiert haben. US Soccer begrüßte es außerdem, dass das Ehepaar "offen über diesen Vorfall gesprochen hat".

In der Erklärung von US Soccer heißt es weiter, dass die Organisation im Laufe der Ermittlungen auf weitere mögliche unangemessene Verhaltensweisen außerhalb von US Soccer aufmerksam wurde.

"Durch diesen Prozess hat U.S. Soccer von potenziell unangemessenem Verhalten gegenüber mehreren Mitgliedern unseres Personals durch Personen außerhalb unserer Organisation erfahren. Wir nehmen solches Verhalten ernst und haben unsere Untersuchung auf diese Vorwürfe ausgeweitet", so US Soccer.

Die Organisation fügte hinzu, dass sie im vergangenen Monat zusätzlich zu den Ermittlungen eine umfassende "technische Überprüfung" des Männer-Nationalmannschaftsprogramms eingeleitet hat und in den kommenden Tagen bekannt geben wird, wer das Januar-Camp des Programms leiten wird.

Berhalters Zukunft bei US Soccer bleibt ungewiss. Er wurde im Dezember 2018 in dieses Amt berufen.

In der Erklärung des Trainers heißt es abschließend: "Obwohl wir es vorziehen würden, in einem öffentlichen Forum nicht über etwas so Persönliches zu sprechen, das so lange zurückliegt, nehmen wir diese Gelegenheit wahr, um mitzuteilen, was uns geprägt hat und wie sehr wir in den letzten 31 Jahren daran gewachsen sind und daraus gelernt haben."

Elizabeth Wolfe von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com