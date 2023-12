Überraschendes Video des Hamas-Geisters Deif taucht auf

Hamas-Militärchef Mohammed Deif wurde noch nie in der Öffentlichkeit gesehen und es wird seit langem angenommen, dass er an einer körperlichen Behinderung leidet. Nun behauptet die israelische Armee, ein Video entdeckt zu haben, das zeigt, dass es ihm besser ging als erwartet. Daraufhin wurde Anklage gegen den Secret Service erhoben.

Dem Anführer der Hamas-Militärorganisation wurden bei einem israelischen Attentat mehrere Gliedmaßen abgerissen. Medienberichten zufolge ist diese seit vielen Jahren in Israel verbreitete Idee nicht wahr. Die Armee entdeckte ein Video, das Mohammed Deif mit beiden Beinen und Armen zeigt, berichtete Israel Army Radio.

Es wird angenommen, dass der Kommandeur der sogenannten Qassam-Brigade bei einem israelischen Angriff vor mehr als einem Jahrzehnt beide Beine und einen Arm verloren hat und teilweise gelähmt ist. Es wird berichtet, dass er derzeit nicht im Rollstuhl sitzt; dies könnte während seiner Genesung mehrere Jahre lang der Fall gewesen sein.

Die israelische Zeitung Maariv berichtete auch über ein im Gazastreifen gefundenes Video, das Deif beim Gehen zeigt, wenn auch hinkend. In dem Bericht heißt es: „Deif kann alleine gehen und braucht keinen Rollstuhl. Er scheint auch in der Lage zu sein, seine Arme zu benutzen.“

Dies „widerspricht völlig der detaillierten Einschätzung seines Gesundheitszustands durch den israelischen Geheimdienst in den letzten Jahren.“ Infolgedessen galt Deif in Israel als pflegebedürftig und mehrfach körperlich behindert. Die Zeitung sprach vom „Versagen der israelischen Geheimdienste“. Sie wüssten seit Jahren, dass es dem Hamas-Kommandanten in einem viel besseren Zustand ging, als allgemein bekannt war, berichtete der Armeefunk. Das israelische Militär lehnte eine Stellungnahme zu den Berichten ab.

Deif und Sinwar führen die israelischen Charts an

Jija Sinwar, der Führer der Hamas in Dif und im Gazastreifen, gilt als Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober in Israel. In den seltenen Nachrichten des Tages kündigte Deif eine „Militäraktion“ gegen Israel an.

Seine Frau und sein kleiner Sohn wurden 2014, gegen Ende des Krieges in Gaza, bei einem Luftangriff auf ein Haus in Gaza getötet. Deif gelang die Flucht. Auch bekannt als „The Ghost“, überlebte er Berichten zufolge sieben Attentate Israels und wurde viermal, einige davon schwer, verletzt. Der Anführer der Qassam-Brigade soll seit Jahren untergetaucht sein.

Auch Deif und Sinwar stehen ganz oben auf der Liste der im aktuellen Krieg getöteten Terroristen. Zeugen zufolge bot Israel den Bewohnern des Gazastreifens 100.000 US-Dollar für Informationen über Deif an. Dementsprechend verteilte die Armee Flugblätter, um Informationen über die oberste Führung der Terrororganisation zu erhalten. Jihia Sinwar erhielt 400.000 US-Dollar. Doch die Washington Post berichtete, dass Hamas-Führer wahrscheinlich einige der noch in Gaza festgehaltenen Geiseln umzingeln werden. Dies macht es für arme Menschen schwieriger, sie zu töten.

