Tunesiens "Glücksminister" Ons Jabeur will in Wimbledon Geschichte schreiben

Diesen Samstag wird es nicht anders sein, wenn Jabeur versucht, als erste Tunesierin, erste Araberin und erste Afrikanerin ein Grand Slam-Turnier in der Open Era zu gewinnen.

"Tunesien ist mit der arabischen Welt und dem afrikanischen Kontinent verbunden", sagte sie gegenüber Reportern, nachdem sie sich ihren Platz im Wimbledon-Finale gesichert hatte, wo sie auf die Kasachin Elena Rybakina treffen wird, die selbst Geschichte geschrieben hat.

"Wir wollen mehr Spielerinnen in dieser Region sehen. Es ist nicht wie in Europa oder in anderen Ländern. Ich möchte mehr Spielerinnen aus meinem Land, aus dem Nahen Osten und aus Afrika sehen.

Die 27-jährige Jabeur war schon lange vor dem Erreichen des Finales am Samstag eine Wegbereiterin für ihre Region. Letztes Jahr war sie die erste arabische Spielerin, die einen WTA-Titel gewann und in die Top 10 der Einzelrangliste vorstieß.

Der Sieg am Samstag wäre jedoch der größte Erfolg ihrer Karriere.

"Ich habe mir oft vorgestellt, wie ich die Rede halte, wie ich die (Wimbledon-)Trophäe halte, wie ich den Pokal sehe", sagte Jabeur.

"Ich habe das alles gemacht. Jetzt muss ich die Trophäe wirklich halten. Das ist das Einzige, was mir noch bleibt. Aber ich glaube daran. Ich weiß, dass ich es schaffen kann."

Jabeur hat in den letzten Jahren einen steilen Aufstieg in der Weltrangliste hingelegt und ist 2020 zum ersten Mal in die Top 50 vorgestoßen.

Im vergangenen Jahr gewann sie ihr erstes von drei WTA-Turnieren, die nächsten beiden - in Madrid und Berlin - gewann sie zu Beginn dieser Saison, was sie auf den zweiten Platz der Weltrangliste katapultierte.

Ihre Erfolge auf dem Tennisplatz und ihr freundliches, lockeres Auftreten abseits des Platzes haben sie in ihrer Heimat Tunesien zu einer äußerst beliebten Persönlichkeit gemacht, die den Spitznamen "Ministerin des Glücks" trägt.

"Es sind manchmal harte Zeiten in Tunesien", sagte Jabeur. "Wenn sie meine Spiele sehen, sagen sie immer, dass Sport die Menschen verbindet. Ich bin froh, dass sie mir folgen. Sie treiben mich an, besser zu werden. Hoffentlich kann ich den Titel für immer behalten."

READ: Nadal zieht sich verletzungsbedingt aus Wimbledon zurück

Jabeur hat in diesem Jahr in Wimbledon bisher nur zwei Sätze abgegeben - gegen Marie Bouzkova im Viertelfinale und Tatjana Maria im Halbfinale.

Die hochgewachsene Rybakina hingegen hat nur einen Satz verloren und dürfte Jabeurs bisher härteste Gegnerin sein, nachdem sie am Donnerstag im Halbfinale die Wimbledonsiegerin von 2019, Simona Halep, ausgeschaltet hat.

Egal, wer gewinnt, es wird Geschichte geschrieben, denn wenn die beiden auf dem Centre Court aufeinandertreffen, wird zum ersten Mal eine Wimbledonsiegerin gekrönt, und entweder Tunesien oder Kasachstan werden ihren ersten Grand-Slam-Sieger im Einzel feiern.

Rybakina, die in Moskau geboren und aufgewachsen ist, wechselte vor vier Jahren von Russland nach Kasachstan - ein Wechsel, der angesichts der Entscheidung der Wimbledon-Organisatoren, russische und weißrussische Spielerinnen angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine auszuschließen, für das diesjährige Turnier von besonderer Bedeutung zu sein scheint.

"Ich spiele schon seit langer Zeit für Kasachstan", sagte Rybakina am Donnerstag gegenüber Reportern, als sie nach ihrer Nationalität gefragt wurde.

"Ich bin wirklich glücklich, Kasachstan zu vertreten. Sie haben an mich geglaubt. Es gibt keine Frage mehr, wie ich mich fühle. Meine Reise als kasachische Spielerin ist schon sehr lange her: Ich habe bei den Olympischen Spielen und beim Fed Cup gespielt."

Wie Jabeur erlebt auch Rybakina das beste Grand-Slam-Turnier ihrer Karriere, nachdem sie zuvor nie über das Viertelfinale hinausgekommen war.

Die beiden Spielerinnen standen sich bereits dreimal gegenüber, wobei Jabeur zweimal gewann, zuletzt im vergangenen Jahr in Chicago.

Das Finale am Samstag wird von gegensätzlichen Spielstilen geprägt sein: Jabeur bringt eine unterhaltsame Reihe von Schlägen in ihr Spiel ein, wobei sie Slice- und Drop-Shots wirkungsvoll einsetzt, während Rybakina sowohl von der Grundlinie als auch mit ihrem Aufschlag für Power sorgt.

READ: Drei Wimbledon-Sicherheitsleute wegen angeblicher Schlägerei untereinander verhaftet

Die 23-Jährige hat im bisherigen Turnierverlauf 49 Asse geschlagen - 19 mehr als jede andere Spielerin - und hat mit 122 Meilen pro Stunde den zweitschnellsten Aufschlag der Damen.

Jabeur ist sich der Herausforderung, die ihre Gegnerin darstellen wird, durchaus bewusst.

"Sie schlägt wirklich gut auf, also ist mein Hauptziel, so viele Bälle wie möglich zurückzuschlagen, damit sie wirklich hart arbeiten muss, um den Punkt zu gewinnen", sagte Jabeur.

"Ich habe schon ein paar Mal gegen sie gespielt. Ich weiß, dass sie sehr hart schlagen kann und viele Winner schlägt. Ich weiß, dass mein Spiel ihr wirklich zu schaffen machen kann. Ich versuche, mich mehr auf mich zu konzentrieren, viele Slices zu spielen und sie wirklich hart arbeiten zu lassen."

Für die so genannte "Glücksministerin" geht es bei dem Match am Samstag aber auch darum, die Gelegenheit zu genießen - ein Moment, von dem Jabeur bisher dachte, dass sie ihn in ihrer Karriere nie erleben würde.

"Insgesamt versuche ich, das Tennisspielen zu genießen, denn es ist manchmal schwer, wenn man jede Woche spielt und vielleicht jede Woche verliert. Das ist wirklich hart.

"Aber ich musste mich daran erinnern, warum ich mit dem Tennisspielen angefangen habe und was für eine Freude mir das Tennis bereitet. Sobald ich mich daran erinnere, bin ich voller Tatendrang und motiviert, meine nächsten Matches zu spielen."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com