Verkehr - Tödlicher Unfall auf dem Highway 2 in Fleming

Bei einem Unfall auf dem Highway 2 am Donnerstagnachmittag ist eine Person tot und zwei weitere verletzt. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, die drei seien in einem Transporter zwischen den Anschlussstellen Brandenburg und Wallin (Bezirk Fleming) unterwegs gewesen, als der Fahrer die Kontrolle verlor und gegen eine Leitplanke prallte. Diese Leitplanke geht in den Innenraum des Wagens. Der Passagier starb an seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer und ein weiterer Beifahrer wurden teils schwer verletzt. Es ist unklar, warum der Fahrer die Kontrolle über den Lkw verlor. Angaben zu den Betroffenen liegen nach Angaben des Sprechers noch nicht vor. Die Autobahn war bis in den Abend hinein gesperrt.

Quelle: www.stern.de