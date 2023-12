Film - „The Teacher's Room“ und Wim Wenders kommen in die Oscar-Qualifikation

Der deutsche Film „Das Lehrerzimmer“ hat im Oscar-Wettbewerb eine weitere Stufe erfolgreich bestanden. Die Oscar-Akademie in Beverly Hills, Kalifornien, gab bekannt, dass das Drama von Regisseur Ilker Çatak es auf die sogenannte Shortlist von insgesamt 15 Nominierten geschafft hat. 88 Länder haben sich für die Oscars 2024 in der Kategorie „Internationaler Spielfilm“ beworben.

Auch der deutsche Regisseur Wim Wenders kam für „Perfect Days“ in die engere Wahl. Sein in Tokio gedrehter Film konkurriert in Japan um einen Oscar.

Neben Deutschland und Japan, Finnland („Falling Leaves“), Frankreich („Beloved Chef“), Italien („IoCapitalo“), dem Vereinigten Königreich („Region of Interest“), Spanien und anderen Ländern ( Vertreten sind der Verein „Eis und Schnee“ und die Ukraine („20 Tage in Mariupol“).

Der deutsche Film „Das Lehrerzimmer“ erzählt die Geschichte eines Konflikts, der in einer Schule außer Kontrolle gerät. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine junge Lehrerin (Leonie Beneche), die eine Reihe von Diebstählen an ihrer Schule aufklären will.

Aus der Shortlist von 15 Kandidaten werden 5 Filme für das Finale am 23. Januar nominiert. Die Oscar-Verleihung soll am 10. März 2024 stattfinden.

