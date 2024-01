'Oldboy'-Regisseur Park Chan-wook über das neue Zeitalter des K-Kinos

"Vielleicht mache ich die Art von Filmen, die ich mache, damit ich diese Gefühle nicht ausführe", sagte Park gegenüber CNN in Hongkong, wo er kürzlich eine Meisterklasse für Filmemacher im M+ Museum veranstaltete.

"Ich werde nie aktiv, aber ich denke viel darüber nach", fügte er über einen Übersetzer hinzu. "Ich denke darüber nach, wie ich dieser Person Schwierigkeiten bereiten kann... auf welche Weise ich ihr den größten Schmerz zufügen kann. Das hat mir bei meinen Filmen geholfen."

Parks Filme befassen sich mit den dunkleren, tabuisierten Seiten der menschlichen Natur und erzählen Geschichten von Rache, Inzest und Tragödien. Sein Spielfilm "The Handmaiden" aus dem Jahr 2016, eine lose Adaption des Buches "Fingersmith" der walisischen Autorin Sarah Water, spielt im Korea der 1930er Jahre während der japanischen Kolonialherrschaft und ist eine Liebesgeschichte in einer verdrehten Welt der patriarchalen Kontrolle und perversen Erotik. Er ist auch bekannt für ein Trio von Filmen, die als "The Vengeance Trilogy" bezeichnet werden - "Sympathy for Mr. Vengeance", "Oldboy" und "Lady Vengeance" - sowie für den romantischen Film Noir-Thriller "Decision to Leave" von 2022.

In jüngster Zeit hat er sich der Geschichte eines halb französischen, halb vietnamesischen kommunistischen Spions zugewandt, die in Viet Thanh Nguyens mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetem Roman "Der Sympathisant" erzählt wird. In der HBO-Verfilmung, bei der Park neben dem kanadischen Schauspieler und Filmemacher Don McKellar als Co-Showrunner und ausführender Produzent fungiert, spielen Robert Downey Jr., Sandra Oh und Hoa Xuande mit. Der Film schildert das Leben und die Dilemmata von The Captain, einem nordvietnamesischen Doppelagenten, der am Ende des Vietnamkriegs in die Vereinigten Staaten fliehen muss und dort in einer Gemeinschaft südvietnamesischer Flüchtlinge lebt, die er weiterhin ausspioniert. (HBO ist im Besitz von Warner Bros. Discovery, der Muttergesellschaft von CNN).

"Die Amerikaner wissen es vielleicht nicht so genau, aber die Tatsache, dass Südkorea am Vietnamkrieg teilgenommen hat, ist ein sehr bedeutendes Ereignis für die Koreaner", erklärt Park, was ihn zu dem Projekt hingezogen hat. "Ein zweigeteiltes Land, das unter einer schweren ideologischen Krise leidet und einen Krieg, einen Bürgerkrieg, durchmacht... Südkorea hat ebenfalls eine solche Tragödie durchgemacht, so dass sich dies für mich nicht wie die Geschichte eines anderen Landes anfühlte."

Alles Alte ist wieder neu

Angesichts des anhaltenden weltweiten Interesses an der südkoreanischen Popkultur in den letzten zehn Jahren hat das südkoreanische Kino im Inland und in der Diaspora eine internationale Anhängerschaft gewonnen, und die Regisseure des Landes werden im Ausland zunehmend anerkannt. Park erklärte gegenüber CNN, er glaube, dass die turbulente jüngere Geschichte Südkoreas - der Übergang von der Diktatur zur Demokratie in den späten 1970er und 1980er Jahren und die anschließende Lockerung der Zensurbestimmungen - dazu beigetragen habe, dass koreanische Regisseure in den letzten Jahren so viel Magie auf die Leinwand gebracht hätten. "Wir sind Menschen, die eine tiefere und breitere Palette von Emotionen erlebt haben", sagte er. "Das ist an sich nicht unbedingt etwas Gutes, aber ich denke, es hilft bei der Herstellung von Filmen und Dramen".

"Man kann sich fragen, warum gute Filme nicht sofort nach der Demokratisierung entstanden sind, warum es 10 bis 20 Jahre gedauert hat. Das liegt daran, dass die Generation, die daran gewöhnt ist, Gedanken auf der Grundlage von Zensur zu verarbeiten, nicht sofort nach der Aufhebung der Beschränkungen kreativ werden konnte. Sie blühte erst dann künstlerisch auf, als die Generation, die mit Werken aufgewachsen war, die in einer kreativ ungebundenen Ära entstanden, zu Filmemachern wurde", fügte er hinzu.

Zu dieser neuen Generation von Regisseuren gehört Bong Joon Ho, dessen Film "Parasite" - eine schwarze Thrillerkomödie über die Kims, eine arme Familie, die versucht, das Leben der wohlhabenden Familie Park zu infiltrieren - einen scharfen Blick auf die Klassenungleichheit in Südkorea bot und 2020 vier Oscars, darunter den für den besten Film, gewann. Der Film "Minari" des koreanisch-amerikanischen Regisseurs Lee Isaac Chung, der die Kämpfe einer koreanischen Einwandererfamilie im ländlichen Arkansas schildert, erhielt ein Jahr später sechs Nominierungen und einen Oscar (für Youn Yuh-jung in der Kategorie beste Nebendarstellerin).

Im Herbst 2021 traf "Squid Game" von Regisseur Hwang Dong-hyuk, ein Thriller, in dem Hunderte von finanziell mittellosen Charakteren in tödlichen Kinderspielen gegeneinander antreten, den Nerv der Zuschauer und wurde zur bis dato meistgesehenen Fernsehserie von Netflix. Der Streaming-Riese gab an, dass über 60 % aller Netflix-Mitglieder im Jahr 2022 koreanische Titel gesehen haben.

Park, der 2022 in Cannes für Decision to Leave als bester Regisseur ausgezeichnet wurde, sagte, Bong und Hwang hätten bei der Einführung des koreanischen Fernsehens und Kinos in die Welt eine viel größere Rolle gespielt als ich. Er glaubt, dass er und seine Regiekollegen nicht darauf aus waren, speziell ein ausländisches Publikum anzusprechen, sondern dass sie versucht haben, tief über "die universellen Emotionen eines Menschen" und die Situationen nachzudenken, in denen sich die Menschen heute überall befinden. "Das ist es, was bei den Menschen und Zuschauern auf der ganzen Welt Sympathie hervorruft", sagte er.

Ein Thema, mit dem sich Park in seiner Arbeit auseinandersetzt - und das sowohl in Südkorea als auch im Ausland Anklang findet - ist die Stellung und Behandlung von Frauen in der Gesellschaft. Er und Jeong Seo-Kyeong, die Drehbuchautorin hinter vielen seiner größten Erfolge, arbeiten häufig zusammen, um komplexe, fesselnde und glaubwürdige Frauenfiguren zu schaffen. In "The Handmaiden" zeigen sie das Potenzial der weiblichen Sexualität und Autonomie auf, während Park in "Decision to Leave" nach eigener Aussage die Vorstellungen von der Perspektive unterlaufen wollte, indem er mit dem "männlichen Blick" der männlichen Hauptfigur Hae-joon begann, bevor er im zweiten Akt zu dem der weiblichen Hauptfigur Seo-rae wechselte.

"Ich will damit nicht sagen, dass der weibliche Teil den männlichen überwältigt. Es ist fast so, als ob das Gleichgewicht am Ende erreicht ist", sagte Park in einem früheren Interview mit CNN und fügte hinzu: "(Seo-rae) ist nicht mehr diese rätselhafte Figur, die der männliche Protagonist lösen muss."

Ob er jemals einen seiner Filme als feministisch bezeichnen würde, ist eine ganz andere Frage. "Ich bringe nur meinen Standpunkt zum Ausdruck und was ich für richtig halte", sagte er. "In diesem Sinne war ich schon immer ein Feminist, und ich denke, ich mache Filme (die feministisch sind)."

"Aber das bedeutet nicht, dass die Frauen in meinen Filmen immer die nettesten, heldenhaftesten und rechtschaffensten sind. Ich glaube nicht, dass es das ist, was einen Film feministisch macht", fügte er hinzu. "Frauen können Fehler machen, sie können schlechte Dinge tun, und sie können auch dumm sein. Ich denke, ein feministischer Film ist das, was all diese Aspekte (von Frauen) darstellt und außerdem eine Figur als autonom, unabhängig und detailliert zum Leben erweckt. Das ist es, was meiner Meinung nach einen feministischen Film ausmacht.

Reiten auf der koreanischen Welle

Vielleicht ist es die unheimliche Fähigkeit von Park und seinem Team, Sprachbarrieren zu überwinden und gleichzeitig Themen wie Erlösung und Gerechtigkeit anzusprechen, die Filme wie "Oldboy", der letztes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feierte, zu Kultfilmen gemacht hat. Park ist der Meinung, dass ihre Anziehungskraft nicht nur auf dem Schockwert (man denke nur an die berühmte "Oldboy"-Szene, in der der rachsüchtige Protagonist Oh Dae-su einen lebenden Oktopus isst) oder der Neuartigkeit (die berühmte Nahkampfszene des Films, die mit einem einzigen Schuss gedreht und mit einem Videospiel verglichen wurde) beruht, sondern auf der Universalität der menschlichen Gefühle und der klassischen Geschichten, die seinen Filmen Langlebigkeit verleihen.

In den letzten Jahren sind Streaming-Dienste wie Netflix und Disney+ auf das K-Kino aufmerksam geworden und haben ihre Investitionen aufgestockt. Nach dem Erfolg der übernatürlichen Spionageserie "Moving" im vergangenen Jahr erklärte Kim So-youn von der Walt Disney Company Korea auf einer Pressekonferenz im September, dass die Mittel für das Genre "allmählich aufgestockt" würden, wie die lokale Zeitung Korea Times berichtet. Anfang des Jahres kündigte Netflix Pläne an, in den nächsten vier Jahren 2,5 Milliarden Dollar zu investieren, um mehr koreanische Filme, Dramen und Reality-Shows zu produzieren.

Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, sagte damals, dass in Südkorea produzierte Geschichten "den globalen kulturellen Zeitgeist" repräsentieren und verwies auf den Erfolg von Serien wie "Squid Game", "The Glory" und "Physical: 100". Kurz darauf gab der Streaming-Riese bekannt, dass Park das Drehbuch zu "War and Revolt" schreiben wird, einem koreanischen Thriller, der im späten 16. Der Regisseur, der die Dreharbeiten zu der Serie - seiner bisher teuersten Produktion - inzwischen abgeschlossen hat, lobte Netflix dafür, dass es "seine Vision ohne große Einmischung in Bezug auf die Kreativität unterstützt".

Nach Abschluss seiner beiden jüngsten Fernsehprojekte hofft Park, auf die große Leinwand zurückzukehren - sowohl südkoreanische als auch US-amerikanische Produktionen sind in Arbeit. "Ich habe viele Projekte in der Pipeline, und ich weiß nicht, welches das nächste sein wird, aber unter ihnen sind Western, Sci-Fi-Action und ein psychologischer Thriller", sagte er.

Er fügte hinzu, es sei unwahrscheinlich, dass er KI für die Produktion seiner Filme einsetzen werde. "Ich bin skeptisch, ob KI wirklich ein geniales und künstlerisches Werk schaffen kann", sagte Park und fügte hinzu, dass er der Meinung ist, dass die Technologie Autoren und Produzenten nicht ersetzen kann - und sollte.

"Aber vielleicht könnte ich sie auf diese Weise nutzen: Nachdem ich ein Drehbuch geschrieben habe, könnte die KI prüfen, ob es einem Film ähnelt, den ich gesehen habe oder nicht. Vielleicht könnte ich damit prüfen, ob mein Drehbuch ungewollt einem anderen Film ähnelt."

Kristie Lu Stout, Jadyn Sham und Thomas Page von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

