Ein schwüler Kuss, umgedreht - der Künstler verwandelt gefundene Fotos in unheimliche neue Bilder

Die formalen Atelierbilder und Postkarten, mit denen Koike arbeitet, zeigen oft romantische Hochglanzporträts von anonymen Paaren. Auf einer solchen Postkarte, die er während eines Künstleraufenthalts in Neapel entdeckte, blickt eine liegende Frau mit ihrem Haar in Fingerwellen aus den 1920er Jahren amourös zu ihrem männlichen Partner auf, der sich zu einem Kuss herabbeugt. Die Lippen der beiden sind nur wenige Zentimeter voneinander entfernt eingefroren. Koike schnitt ein einzelnes Paneel aus, das sich von Mund zu Mund erstreckt, und drehte es um, so dass ihr sinnlicher, gescheiterter Mund zu einem albernen Grinsen auf seinem Gesicht wird. Umgekehrt werden seine dünnen Lippen, die zuvor nach unten gezogen waren, zu ihrem eigenen kleinen, wissenden Lächeln - was scheinbar die Machtdynamik ihrer Beziehung verändert.

Koike nannte das neue Werk Say Cheese" und erklärte gegenüber CNN, dass er solch ernsten Gesichtsausdrücken" einfach mehr Leichtigkeit verleihen wollte.

"Say Cheese" von 2020, "Little by Little" von 2023.

Doch die Anpassung des Bildes ist täuschend einfach und täuscht über einen komplizierten, wochenlangen Prozess hinweg, bei dem Koike mehr als 100 Variationen von Kopien des Fotos anfertigte, bevor er sich für eine endgültige Richtung entschied.

"Ich habe nur eine Chance, das Originalfoto zu schneiden. Bevor ich also schneide, mache ich immer viele, viele Tests", erklärt er. "Alles muss perfekt sein. Manchmal ist es nur das Schneiden einer Zeile - aber für mich ist das sehr emotional."

In anderen Testversionen von "Say Cheese" tauschte Koike die Gesichter oder Körperteile des Paares aus, reduzierte aber schließlich seine Bearbeitungen auf dieses eine, kleine Detail, ein Prozess, den er in einem beliebten Instagram-Video demonstriert hat. Rose Shoshana und Jaushua Rombaoa, die die Rosegallery in Santa Monica, Kalifornien, leiten, in der derzeit eine Auswahl von Koikes Arbeiten in der Gruppenausstellung "Fragmented Lucidity" zu sehen ist, sagten gegenüber CNN, dass Koike es hervorragend versteht, die Wahrnehmung durch seine Veränderungen zu verändern.

"Er nimmt das stilisierte, prototypische Bild von Romantik und Leidenschaft, entfernt seine Romantisierung und Sentimentalität und untergräbt es in ein scherzhaftes, skurriles Spiel über menschliche Beziehungen", schrieben sie per E-Mail. "Kensukes Welt ähnelt der unseren, grenzt aber an sie an. Sie ist unerwartet und lebendig und lässt die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen."

Bei der wiederholten Bearbeitung eines Bildes, so Koike, denke er sich Geschichten über das Leben der Porträtierten aus, die er jedoch für sich behält. Er hütet sie wie einen Schatz - Fotos von unbekannten Personen sind bei Sammlern alter Bilder oft nicht sehr begehrt, und ihre Identität geht bei Nachlassverkäufen und Wiederverkäufen verloren. Er möchte nicht, dass die Fotografien "verschwinden", erklärt er, also gibt er ihnen in seinem Atelier ein neues Leben.

Nachdem er über einen Zeitraum von einigen Monaten viele der gleichen Secondhand-Läden aufgesucht hatte, bekamen die Besitzer Wind von Koikes Interesse und begannen, ihm ihre alten Bilder anzubieten, fügt er hinzu. Obwohl er nur etwa 10 Fotos pro Jahr bearbeitet, besitzt er inzwischen etwa 50 000. Er lacht darüber, wie viele er angesammelt hat.

"Ich könnte nie nein sagen", sagt er.

