Toilette aus massivem Gold landet in einem englischen Herrenhaus

Eine Toilette aus massivem 18-karätigem Gold wird im Blenheim Palace, dem Sitz des Duke of Marlborough, im Rahmen einer Ausstellung des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan installiert - seiner ersten Einzelausstellung in Großbritannien seit 20 Jahren.

"Ich lasse mich ständig von der Vergangenheit inspirieren und davon, dass sich nichts wirklich verändert hat. Daher ist es für mich von großer Bedeutung, meine Arbeiten im Blenheim Palace - einem Ort voller Geschichte und Menschlichkeit - zu zeigen", so der Künstler in einer Pressemitteilung.

In der von der Blenheim Art Foundation veranstalteten Ausstellung werden neue Werke des Künstlers zu sehen sein, aber die Hauptattraktion wird sicherlich "America" sein - die voll funktionsfähige goldene Toilette, die in einem Raum neben dem Geburtszimmer von Winston Churchill aufgestellt wird.

Das Werk könne als Kommentar zu den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ungleichheiten in den Vereinigten Staaten gesehen werden, heißt es in einer Pressemitteilung zur Ankündigung der Ausstellung.

Es hebt auch "die unausweichlichen Gemeinsamkeiten des menschlichen Körpers trotz sozialer und wirtschaftlicher Unterschiede hervor", heißt es in der Mitteilung weiter.

Der 58-jährige Künstler ist für seine kontroversen Installationen und seine Verachtung für die Kunstwelt bekannt. Bei seiner ersten Einzelausstellung 1989 schloss Cattelan die Galerie und hinterließ an der Tür ein Schild mit der Aufschrift "Back Soon". Eines seiner bekanntesten Werke ist ein gigantischer Mittelfinger, der direkt vor der Mailänder Börse installiert wurde.

2011, nachdem er seine letzten Werke im Atrium des Guggenheim-Museums in New York aufgehängt hatte, gab der Künstler seinen Rücktritt bekannt.

"America" war sein Comeback-Werk und machte 2016 Schlagzeilen, als es im Guggenheim ausgestellt wurde.

Die Interpretationen des Werks waren unterschiedlich. Ein amerikanischer Mann, der mit seiner Tochter in der Schlange wartete, erklärte gegenüber CNN, dass er nicht an dem Kunstwerk interessiert sei: Er wollte nur ein Foto, um es auf Instagram zu posten. Eine russische Frau sagte, sie wolle wissen, wie es ist, reich zu sein, während eine deutsche Frau sagte, es sei eine Erinnerung daran, dass "jeder scheißt".

Und die goldene Schale bekam 2017 einen weiteren Moment in der Sonne.

Das Weiße Haus von Präsident Donald Trump schickte eine E-Mail an das Guggenheim und bat darum, Vincent Van Goghs Gemälde "Landschaft mit Schnee" aus dem Jahr 1888 ausleihen zu dürfen, aber der Kurator der berühmten Institution hatte ein Gegenangebot: die goldene Toilette.

Jetzt kommt Cattelan nach Blenheim Palace in Oxfordshire, Südengland, wo die Ausstellung vom 12. September bis zum 27. Oktober zu sehen sein wird.

"Seine Werke bringen uns zum Lachen und zum Beben, denn sie kommentieren die Welt, in der wir leben, auf bissige Art und Weise. Ich glaube, dass sein Witz, sein Stoizismus und seine fantastische Vision genau das sind, was wir in diesen Zeiten des globalen Wandels und der Ungewissheit brauchen", sagte Edward Spencer-Churchill, der Halbbruder des derzeitigen Herzogs von Marlborough und Gründer der Blenheim Art Foundation, in der Pressemitteilung.

Quelle: edition.cnn.com