Höhepunkte der Geschichte

Einblicke in die Welt von Charles und Ray Eames, dem berühmtesten Designerpaar der Welt

Eine neue Ausstellung in der Barbican Art Gallery in London würdigt das Vermächtnis von Charles und Ray Eames

Die Eames waren zwei der einflussreichsten Designer des 20. Jahrhunderts

Ihre Entwürfe werden bis heute nachgeahmt, und die Originale sind sehr wertvoll

Ihre Geschichte ist auch in The World of Charles and Ray Eames(Thames & Hudson) nachzulesen.

Die Eames' gehörten zu den einflussreichsten Designern des 20. Jahrhunderts, und viele der Produkte und Möbel, die in dem von ihnen während des Zweiten Weltkriegs gegründeten Büro in Los Angeles entwickelt wurden, werden noch heute produziert. Charles starb 1978 und Ray ein Jahrzehnt später, doch ihr Einfluss auf zahlreiche Designdisziplinen ist bis heute ungebrochen und wird durch die Arbeit des Eames Office unterstützt, das dem Team des Barbican Zugang zu seinem umfangreichen Archiv gewährte.

The World of Charles and Ray Eames ist die erste britische Ausstellung, die dem Ehepaar seit 1999 gewidmet ist, und zielt darauf ab, einen Blick über die Möbelentwürfe hinaus zu werfen, die vielen von uns durch ihre Allgegenwärtigkeit in Hotels, Restaurants und Flughafenterminals vertraut sind.

"Die meisten Menschen kennen ihre Arbeit durch die Möbel, aber der Rest des Schaffens des Büros, wie die Filme, die sie gemacht haben, und ihr Grafikdesign, ist nur Menschen mit diesen speziellen Interessen bekannt", erklärt mir die Kuratorin Catherine Ince, die den äußerst informativen Katalog zusammen mit Thames & Hudson herausgegeben hat.

"Wir waren der Meinung, dass es eine Menge über die weniger bekannten Aspekte ihrer Arbeit zu sagen gibt, und haben uns deshalb darauf konzentriert, Projekte ans Licht zu bringen, die vielleicht nur vorübergehend oder nicht realisiert wurden und nur durch die Dokumentation überlebt haben. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Bandbreite und Tiefe ihrer Arbeit zu zeigen und die Dinge, die sie beschäftigten.

Die Ausstellung bietet einen umfassenden Einblick in ihren Beitrag zur Architektur, zum Möbeldesign und zur visuellen Kommunikation und zeigt über 380 Werke, die von einer einfachen Visitenkarte bis zum riesigen, aus Sperrholz geformten Bugspoiler eines experimentellen Militärflugzeugs reichen.

Möbelfans werden nicht enttäuscht sein - Modelle der frühen geformten Kunststoffstühle und eine Reihe von Prototypen für Sitzmöbel aus Sperrholz, Fiberglas und Metall stehen im Mittelpunkt -, aber es wurde versucht, das vielfältige Schaffen des Eames Office über vier Jahrzehnte darzustellen.

Wenn es ein dominierendes Thema bei der Zusammenstellung der Ausstellung gibt, dann ist es die Fähigkeit des Büros, Ideen mit einer breiten Palette von Techniken und Medien zu vermitteln. Mehrere Foto- und Filmprojekte, die für Firmen- und Regierungskunden entwickelt wurden, demonstrieren diesen bahnbrechenden Multimedia-Ansatz. Dazu gehört auch eine Rekonstruktion des von IBM auf der New Yorker Weltausstellung 1964-65 präsentierten Mehrbildschirms, der kürzlich von der Library of Congress in Washington D.C. restauriert und digitalisiert wurde.

Das architektonische Schaffen des Paares wird durch Zeichnungen und Modelle dargestellt, darunter ein speziell in Auftrag gegebenes Modell zweier Case Study Houses aus den 1940er Jahren im Maßstab 1:50. Die Häuser wurden mit einem innovativen System vorgefertigter Komponenten gebaut, und die Eames lebten in einem von ihnen von der Fertigstellung im Jahr 1949 bis zu ihrem Lebensende.

Das unübersichtliche und skurrile Interieur des Eames House ist auf Fotos abgebildet und vermittelt zusammen mit den Regalen, in denen Sammlungen von Blechspielzeug und mexikanischen Masken ausgestellt sind, ein Gefühl für den eklektischen Geschmack und die vielfältigen Inspirationsquellen des Paares.

Wenn etwas fehlt, dann ist es ein intimeres Gefühl für die Persönlichkeiten und das Leben der Eameses außerhalb des Büros. Ince sagt, dass sie es für wichtiger hielt, die Geschichte der Eames durch ihre Arbeit zu erzählen, und weist zu Recht darauf hin, dass "ihr Charakter in allem, was sie taten, präsent ist". Einige Beispiele von Briefen, Notizen und Geschenken, die sie austauschten, geben einen Einblick in ihre Beziehung, aber man verlässt die Ausstellung eher mit dem Gefühl, einen soliden Dokumentarfilm gesehen zu haben als ein düsteres Biopic mit allen Warzen.

Eames-Fans, die die Ausstellung besuchen, werden es genießen, neue Aspekte des multidisziplinären Schaffens des Duos zu entdecken und den Reichtum an bisher ungesehenem Material in sich aufzunehmen, während Neulinge in ihrem Werk von dessen Ehrgeiz und anhaltender Relevanz beeindruckt sein werden.

Während ich dies schreibe, sitze ich bequem in einem von ihnen 1958 entworfenen Stuhl, der das bleibende Vermächtnis dieser vorausschauenden und grundsätzlich humanistischen Designer verkörpert.

The World of Charles and Ray Eames ist vom 21. Oktober 2015 bis zum 14. Februar 2016 in der Barbican Art Gallery zu sehen. Der begleitende Katalog vonThames & Hudson ist jetzt erschienen.

