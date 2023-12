Königshausexpertin Julia Melchior - „Sylvia musste ihre eigene Rolle definieren“

Königin Silvia von Schweden (79) „schmückt nicht nur das Königreich und unterstützt den König“, erklärt Dokumentarfilmerin und Royal-Expertin Julia Melchior im Interview mit News Live, sie nutzt die Bühne auch, um Dinge in Bewegung zu bringen. Darüber hinaus brachte die gebürtige Heidelbergerin einen „starken Familiensinn“ in die königliche Familie ein, als sie 1976 König Carl Gustaf von Schweden (77) heiratete. Dies ist unter anderem in den berührenden Archivaufnahmen des TV-Porträts „Sylvia, deutsche Königin von Schweden“ (DZD-Mediathek) zu sehen. Die Königin selbst erzählt im Film liebevolle Familienanekdoten. Alles in allem sei Silvia ein wahres Vorbild für die Ehefrauen des Königs, sagte ein königlicher Experte über die Frau, die morgen (Samstag) (23. Dezember) ihren 80. Geburtstag feiert.

Für Königin Silvia hat sich in der schwedischen Königsfamilie viel verändert. So soll sie beispielsweise eine neue Art der Kommunikation eingeführt haben. Sehen Sie das auch so?

Julia Melchior: Bis zu einem gewissen Grad ja. In der Vergangenheit wurden die Probleme der königlichen Familie sowohl in Schweden als auch anderswo eher unter den Teppich gekehrt. Die Leute redeten nicht darüber. Zeige einfach keine Schwäche.Sylvia war die erste, die das Problem öffentlich ansprach. Sie spricht über die Legasthenie ihrer Kinder Victoria [46] und Carl Philip [44], die Magersucht ihrer Tochter Victoria und die Demenz ihrer Mutter. Das vermenschlicht einerseits die Familie, hat aber auch eine große Signalwirkung. Wenn die königliche Familie vor einem Problem steht, können wir das auch tun. Diese Offenheit brachte der Familie viel Mitgefühl.

Auch Prinzessin Kate (41 Jahre), Prinzessin Mary von Dänemark (51 Jahre) und andere erfüllen die Aufgaben verheirateter Royals gut. Nicht in die königliche Familie hineingeboren, aber aktiv ausgewählt, wie einfach ist das?

Melchior: Diese Mittelschichtsfrauen haben eine sehr bewusste Entscheidung getroffen. Daher sind sie auch sehr bereit, sich in die nationalen Governance-Institutionen zu integrieren. Es ist nicht gerade das Leben einer Berühmtheit, wenn es um Ego-Shooter geht, aber sie müssen sich auch als nützlich für das System erweisen. Es ist nicht einfach. Denn es gibt keine Anforderungen an die Frau eines Königs oder eines zukünftigen Königs. Sie müssen die Rolle selbst definieren.

Sylvia ist eine Pionierin für die nächste Generation. Sie war eine Bürgerin mit Berufserfahrung, die später in ein Königshaus einheiratete und in dieser Rolle erfolgreich war. Sie schmückt nicht nur das Königreich und unterstützt den König, sondern nutzt auch die Bühne, um Dinge in Gang zu bringen. Sie hat ihre Agenda festgelegt und setzt diese um. Ich sehe Königin Sylvia als eine moderne, völlig emanzipierte Frau ihrer Zeit, die eine sehr traditionelle Rolle spielt.

Wie denkst du über Silvia und Carl Gustaf als Paar?

Melchior: Es ist kein Geheimnis, dass es in der Ehe Probleme gab. Trotzdem habe ich ein nettes Paar gesehen. Der König und die Königin haben gemeinsam viel durchgemacht und viel erreicht. Die beiden hatten auch viel Spaß zusammen. Ich habe oft gehört, dass Könige lustig sind. Jetzt sehe ich aus erster Hand, wie viel Spaß die Königin machen kann. Ich denke, der König hat auch erkannt, was seine Frau in ihrer Rolle getan hat. Und was das für sein Amt bedeutet. Dies ist eine Partnerschaftsbemühung. Sylvia hat nie die Show gestohlen. Die beiden stehen nicht in Konkurrenz zueinander, und obwohl alle Augen immer auf die Königin gerichtet sind, bleibt klar: Der König ist das Staatsoberhaupt, er ist die Hauptfigur.

Inwieweit unterstützt Sylvia ihre Schwiegertochter Sofia (39 Jahre) dabei, ein Mitglied der königlichen Familie zu werden?

Melchior: Sie ist eine Schlüsselfigur bei der Verschmelzung von Sofia und Prinz Daniel.[50] Sofia wurde schnell in die königliche Familie aufgenommen. Sofia sagte, die Königin habe sie spontan eingeladen, die Nacht bei ihnen zu verbringen, und ihr dann Übernachtungsausrüstung zur Verfügung gestellt. Die Königin lobte sicherlich Sophias Bereitschaft, sich in Familien und Institutionen zu integrieren. Niemand muss sich selbst aufgeben, aber jeder, der heiratet, muss wissen, dass er dem System dient. Sofia war bereits vielversprechend, bevor Prinz Carl Philip in ihr Leben trat. Sie initiierte ein Projekt zur Förderung und zum Schutz von Kindern in Südafrika. Die Königin sagte, sie habe großen Respekt davor.

In Ihrem Film haben Sie Sylvia auch als Großmutter besetzt. Wie ist sie als Oma?

Melchior: Man sieht die Königin nicht mehr vor sich sitzen, wenn sie über ihre Enkelkinder spricht, aber sie ist eine stolze Großmutter und sie spricht mit Freude und Wärme über ihre Enkelkinder. Sie erzählte mir, dass sie Zeit hatte und es ihr gefiel, ihre großmütterlichen Pflichten zu erfüllen. Dann holt sie die Kinder von der Schule ab oder geht nach Hause, um sie zu besuchen. Dieses Zitat stammt von Königin Silvia: „Enkel sind die Desserts im Leben, die man einfach genießen kann.“

Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihren Kindern?

Melchior: Das sieht sehr eng aus. Die Königin erzählte mir, dass sie eine glückliche Familie seien und über alles reden könnten. Sie hat auch eine enge Beziehung zu ihren Eltern und drei älteren Brüdern. Sie brachte dieses starke Familiengefühl in die schwedische Königsfamilie. Denn von König Carl Gustaf erfahren wir, dass er seinen Vater sehr früh verlor und eine sehr formelle Beziehung zu seiner Mutter hatte. Das Kindermädchen ist den Kindern näher als die Mutter. Er empfand die Wärme nicht wie Silvia. Durch Sylvia lernte der König die Familie wirklich kennen.

Königin Silvia feierte am 23. Dezember ihren 80. Geburtstag. Was ist dort der Plan?

Melchior: Im Vorfeld gab es viele Veranstaltungen und Empfänge zu Ehren der Königin. Königin Silvia lud kürzlich Stiftungsmitglieder aus der ganzen Welt zu einem vom Konservatorium anlässlich ihres Geburtstags organisierten Festkonzert ein. Es ist unklar, welche Pläne für den Geburtstag selbst geplant sind.Übertriebene Feiern oder Soireen wie zum Geburtstag des Königs wird es aber nie geben. Die großen Feierlichkeiten in diesem Jahr markieren den 50. Jahrestag seiner Thronbesteigung, was einmal mehr zeigt, wie sie ihre Rolle interpretiert: Der König ist der Protagonist.

Wie verlief dein Geburtstag am Tag vor Weihnachten bisher?

Melchior: Was ich weiß, ist, dass sie vor dreißig Jahren eine riesige Party veranstaltete und viele andere gekrönte Häupter einlud, um ihren 50. Geburtstag zu feiern. Ansonsten wird der Geburtstag der Königin, einen Tag vor Weihnachten, geheim gehalten. Natürlich kann es ein wenig undankbar sein, seinen Geburtstag zu feiern.

Wie feiert die schwedische Königsfamilie Weihnachten?

Melchior: Normalerweise würden sich Familien mit ihren Kindern und Enkeln am 24. Dezember im Schloss Drottningholm, der Residenz des Königspaares, versammeln. Zu den Feierlichkeiten gehören eine kleine kirchliche Zeremonie und eine große Schenkung.

Quelle: www.stern.de