DWD-Vorhersage - Sturm zieht ab: In der Vorweihnachtszeit wird Regen erwartet

Auch wenn das Sturmtief „Zoltan“ abzieht, werden die Regenfälle in Nordrhein-Westfalen vorerst nicht aufhören. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für den Heiligen Abend am Freitag zeitweise starken Regen. Vom Bergischen Land über das Sieger- und Sauerland bis hin zum Weserbergland sind heftige Regenfälle zu erwarten. Auch in Ostwestfalen und der Eifel ist bis Sonntag starker Regen möglich.

In der Nacht zum Samstag und tagsüber bleibt es laut DWD weiterhin bewölkt und regnerisch. Am Samstag sollen die Temperaturen 11 Grad erreichen. Laut DWD steigen die Temperaturen am 24. Dezember auf 9 bis 13 Grad.

Nach Prognosen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) müssen sich die Menschen am Rhein in der Weihnachtszeit auf ein zweites Winterhochwasser einstellen.

DWD-Prognose

Quelle: www.stern.de