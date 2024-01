Stars kehren nach Saudi-Arabien zurück: Frauengolf kämpft um Gleichberechtigung

Das Turnier kehrt an diesem Donnerstag in den Royal Greens Golf & Country Club in der King Abdullah Economic City zurück, nachdem es im vergangenen Jahr als erstes professionelles Frauenturnier in Saudi-Arabien Geschichte geschrieben hat.

Mit einem der höchsten Preisgelder auf dem Spielplan der Ladies European Tour (LET) - einem Preisfonds in Höhe von 1 Million US-Dollar - ist es schnell zu einem der begehrtesten Titel geworden.

Alex Armas, CEO der LET, weiß, wie wichtig ein Turnier mit einem hohen Preisgeld ist, das Grenzen überschreitet.

"Ich denke, es ist enorm wichtig, weil wir die Bevölkerung weltweit dazu bringen müssen, aktiver zu werden und sich mehr mit Sport zu beschäftigen", sagte Armas.

"Ich denke, der beste Weg, dies zu erreichen, ist natürlich durch Live-Sport im Fernsehen, und dass die Menschen sich von diesen Sportlern inspirieren lassen und zu ihnen als Vorbilder aufschauen können. So viele Sportereignisse von der Qualität, die Saudi-Arabien in das Königreich bringt, werden enorm wichtig sein, um die Beteiligung an verschiedenen Sportarten zu erhöhen. Die Zahl der Anmeldungen für den Ladies First Club und die vielen positiven Rückmeldungen waren immens.

Neben der Titelverteidigerin Emily Kristine Pedersen sind eine ganze Reihe von Superstars für das Turnier in dieser Woche bestätigt worden.

Die zweimalige Major-Siegerin Lydia Ko wurde ebenso bestätigt wie die anderen Major-Siegerinnen Georgia Hall, Anna Nordqvist und Laura Davies.

Während das Einzelturnier am Donnerstag beginnt, wird das Teamevent am Mittwoch, den 10. November, mit einem saudischen Doppelturnier abgeschlossen.

Das zweite von zwei mit 1 Million Dollar dotierten LET-Turnieren, die innerhalb von neun Tagen stattfinden, ist Teil der Aramco Team Series, die in der ganzen Welt ausgetragen wird und nach Angaben der LET die Ungleichheit im Frauengolf bekämpfen soll.

"Der Frauensport ist eine Herausforderung", sagte Armas. "Wir erhalten nicht die gleiche Berichterstattung wie die Männer, aber es gibt eine Verschiebung in dieser Hinsicht, und die Gleichstellungsbewegung und die Unternehmen erkennen, dass es ein Ungleichgewicht gibt.

"Wir müssen sie, ihre Geschichten und ihren unglaublichen Weg in den Vordergrund stellen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Die Menschen wissen nicht, was für gute Sportlerinnen diese Frauen sind, und wenn sie das nicht zu sehen bekommen, verstehen sie es nicht. Sie können konkurrieren. Sie sind genauso gute Sportlerinnen wie die Männer."

Quelle: edition.cnn.com