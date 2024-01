Spekulationen darüber, ob Naomi Osaka bei den Australian Open spielen wird

Ob die zweimalige Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka bei dem Turnier dabei sein wird, ist Gegenstand wachsender Spekulationen.

Obwohl sie auf der Meldeliste für das am 16. Januar in Melbourne beginnende Turnier steht, postete Osaka am Mittwoch erneut ein Bild, das sie in einem US-amerikanischen Pilates-Studio zu zeigen scheint. Es ist nicht klar, wann das Foto aufgenommen wurde.

Die 25-Jährige hat auch einige Zeit in Europa verbracht: Am 28. Dezember veröffentlichte die vierfache Grand-Slam-Siegerin eine Reihe von Fotos von ihrer Reise, darunter ein Bild mit Partner Cordae im Pariser Louvre-Museum mit der Mona Lisa im Hintergrund.

Die ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste wird nächste Woche nicht an den Aufwärmturnieren in Adelaide und Hobart teilnehmen. Die Spieler nutzen diese beiden Turniere, um sich an die Hitze Australiens im Sommer zu gewöhnen.

CNN hat Tennis Australia und die Vertreter von Naomi Osaka um eine Stellungnahme gebeten.

Osaka nahm sich eine Auszeit vom Tennissport und machte mehrfach öffentlich, dass sie mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, nachdem sie im August 2021 sichtlich gestresst und emotional war, als sie sich während der obligatorischen Pressekonferenz in Roland Garros an die Medien wandte.

Osaka zog sich daraufhin von den French Open in diesem Jahr zurück und enthüllte, dass sie seit dem Gewinn ihres ersten Major-Turniers im Jahr 2018 "lange unter Depressionen gelitten" habe.

Osakas jüngste Saison war von Verletzungen und Krankheiten gezeichnet: Sie zog sich beim Melbourne Summer Set 1-Turnier im vergangenen Januar mit einer Bauchverletzung zurück und sagte im September die Pan Pacific Open in Tokio wegen einer Erkrankung ab.

Außerdem verpasste sie die gesamte Rasensaison wegen einer Achillessehnenverletzung und musste ihr Eröffnungsspiel bei den Canadian Open wegen einer Rückenverletzung aufgeben.

Abseits des Tennisplatzes hat sich der Star in andere Unternehmungen gestürzt - in einem Twitter-Post vom 20. Dezember erklärte die 25-Jährige, sie genieße es, "produktiv zu sein".

Ihr illustriertes Kinderbuch "The Way Champs Play" wurde im Dezember vom Verlag Harper Collins veröffentlicht.

Sie hat auch als ausführende Produzentin an "MINK!" gearbeitet, einem Kurzfilm über Patsy Mink, die erste farbige Frau, die in das US-Repräsentantenhaus gewählt wurde, und die erste asiatisch-amerikanische Frau, die im Kongress saß.

"Glaube an dich selbst. Ich verspreche, dass es dich viel weiter bringen wird, als du dir vorstellen kannst", schrieb sie am 26. Dezember auf Twitter.

Issy Ronald und David Close von CNN trugen zur Berichterstattung bei.

Quelle: edition.cnn.com