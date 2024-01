Snoop Dogg begleitet NBC bei der Übertragung der Olympischen Spiele in Paris

In diesem Sommer wird der Rapper, Schauspieler und Unternehmer mit dem Sender NBC nach Paris reisen, um dort als Sonderkorrespondent neben Olympia-Moderator Mike Tirico über die Spiele zu berichten, wie der Sender mitteilte.

Ab dem 26. Juli wird er "die ikonischen Wahrzeichen der Stadt erkunden, olympische Wettbewerbe und Veranstaltungen besuchen und die Athleten, ihre Freunde und Familien treffen", so NBC.

"Ich bin mit den Olympischen Spielen aufgewachsen und bin begeistert, dass die unglaublichen Athleten in Paris ihr Bestes geben. Es ist eine Feier des Könnens, der Hingabe und des Strebens nach Größe", sagte der Musiker in einer Erklärung.

"Wir werden einige fantastische Wettkämpfe erleben, und natürlich werde ich den Snoop-Stil in die Veranstaltung einbringen. Es werden die epischsten Olympischen Spiele aller Zeiten, also bleibt dran und haltet die Augen offen. Lasst uns diese Spiele unvergesslich machen, den Wettbewerb rauchen und die Besten zu Gold machen. Peace and Olympic LOVE, ya dig?" fügte Snoop hinzu.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Star als Olympia-Kommentator betätigt: Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio, die von Covid verschoben wurden, hat er sich mit dem Komiker Kevin Hart zusammengetan, um für Peacock die sehr beliebten Highlights zu kommentieren.

"Wir wissen nicht, was jeden Tag passieren wird, aber wir wissen, dass er unsere neu gestaltete olympische Primetime-Show mit seiner einzigartigen Perspektive bereichern wird", sagte Molly Solomon, Executive Producer und Präsidentin von NBC Olympics Production, in einer Erklärung.

Quelle: edition.cnn.com