Schießerei vor Neunkirchener Kneipe, vier Personen festgenommen

In der Nacht kam es im saarländischen Neunkirchen zu Schüssen. Ein 53-jähriger Mann wurde vor der Bar ins Bein geschossen. Vier Männer flüchteten vom Tatort. Kurz darauf stellten sich die beiden Verdächtigen der Polizei. Die beiden anderen konnte die Polizei kurz darauf fassen.

Nach einer Schießerei vor einer Bar im saarländischen Neunkirchen sind vier Männer festgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte, ein 53-jähriger Mann sei am Dienstag gegen 20.30 Uhr zweimal ins Bein geschossen worden. Der Sprecher sagte, der verdächtige Mann sei nach dem Vorfall vom Tatort weggefahren.

Quellen zufolge stellten sich die beiden Verdächtigen später der Polizei Neunkirchen. Gegen 12:30 Uhr wurden zwei weitere Tatverdächtige in einem Wohnhaus an der Adresse des Eigentümers festgenommen. Es soll sich im Nachbarort Spiesen-Elversberg befinden, berichtete die Saarbrücker Zeitung. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um polizeibekannte Männer im Alter von 28, 34, 41 und 45 Jahren.

Das Opfer wurde zunächst ins Krankenhaus Neunkirchen gebracht. Der Mann werde am Morgen in die Universitätsklinik Humboldt verlegt und dort operiert, berichtete ein Polizeisprecher. Die Verletzungen des 53-Jährigen sind nicht lebensgefährlich.

Der 34-jährige Tatverdächtige werde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die beiden anderen Tatverdächtigen werden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen freigelassen. Gegen den festgenommenen 45-Jährigen lag ein weiterer Haftbefehl vor, der nichts mit der Schießerei am Dienstag zu tun hatte, und er wurde hingerichtet. Er hat die Geldstrafe nicht bezahlt und sollte ins Gefängnis gehen. Zwei weitere Verdächtige wurden zunächst freigelassen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de