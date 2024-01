Ryder Cup: Europa zaubert ein spätes Wunder und verhindert, dass die USA ein einziges Spiel gewinnen und übernimmt die Führung am ersten Tag

Nachdem sie die Gäste in den Vierern am Vormittag besiegt hatten, verhinderten die Gastgeber mit einer Reihe bemerkenswerter später Schläge in den abschließenden Vierern, dass das Team USA zum ersten Mal in der 44-jährigen Geschichte des Turniers ein einziges Spiel an einem Tag gewinnen konnte, und gingen mit einem Vorsprung von 6,5:1,5 in das Wochenende.

Jon Rahm beendete das Turnier mit seinem zweiten Eagle auf den letzten drei Löchern und sicherte sich damit ein Unentschieden in einem epischen Match an der Seite von Nicolai Højgaard gegen die Weltranglistenersten Scottie Scheffler und Brooks Koepka, kurz nachdem Viktor Hovland einen beeindruckenden 26-Fuß-Putt gelocht hatte, um sein Matchup mit Tyrrell Hatton gegen Justin Thomas und Jordan Spieth zu halbieren.

Obwohl Matt Fitzpatrick und Rory McIlroy sechs Löcher in Folge gewannen und Collin Morikawa und Xander Schauffele mit 5&3 besiegten (fünf Löcher vor Schluss), sah es so aus, als würde das Team USA den Freitag mit einem ersten Sieg beenden, als Max Homa und Wyndham Clark mit einem Polster von zwei Löchern auf Justin Rose und Robert MacIntyre an den 17.

Doch es gab noch einen letzten Wermutstropfen für US-Kapitän Zach Johnson und sein Team, als Rose die Fehler seiner Gegner ausnutzte, um einen weiteren unwahrscheinlichen halben Punkt zu ergattern und Teamkollegen und Fans gleichermaßen auf dem 18.

Der Fünf-Punkte-Vorsprung der Mannschaft um Kapitän Luke Donald ist der größte Vorsprung nach der ersten Runde in der Geschichte des Ryder Cups und stellt die Rekorde von Europa und den USA aus den Jahren 2004 bzw. 1975 ein.

Von den letzten 20 möglichen Punkten benötigen sie nur noch acht, um sich den Cup zu sichern, und weitere viereinhalb, um die historische 19:9-Niederlage von vor zwei Jahren in Whistling Straits zu wiederholen.

Das Team USA, das seit 30 Jahren nicht mehr auf europäischem Boden gewonnen hat, braucht eine lautstarke Reaktion, wenn es diese Serie am Sonntag beenden will. Als Titelverteidiger brauchen sie insgesamt 14,5 Punkte, um den Pokal zu behalten.

Am Samstag wird das Format vom Freitag wiederholt, wobei die morgendliche Foursomesession um 1:35 Uhr ET (6:35 Uhr BST) beginnt.

Rahm ist sprachlos

Es dauerte sechseinhalb Stunden, bis die Amerikaner am Freitag endlich die Führung in einem Match übernahmen - und selbst das dauerte weniger als 15 Minuten.

Das Birdie von Thomas an der vierten Bahn brachte endlich etwas Farbe auf die Anzeigetafel, nachdem die Europäer nach einem Horrorstart in den morgendlichen Foursomes zum ersten Mal in der Geschichte des Ryder Cups einen Sieg errungen hatten.

Selbst als es so aussah, als würden die Amerikaner endlich auf die Beine kommen, steigerten die Gastgeber ihr Niveau. Scheffler antwortete auf Rahms atemberaubenden Eagle-Chip-In an der 16 mit einem brillanten Birdie am 17. Loch und stellte damit die Ein-Loch-Führung wieder her, bevor der Spanier mit einem weiteren Eagle am letzten Loch zurückschlug.

Die Reaktion von Rahm sprach Bände, als der Tumult um ihn herum losbrach. Der Masters-Champion stand einfach nur regungslos da, sein Gesicht eine Mischung aus völliger Fassungslosigkeit und schwindelerregender Freude. Als er kurz darauf interviewt wurde, rang er immer noch nach Worten.

"Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht", sagte Rahm.

"Es ist die Intention des Augenblicks und die Tatsache, dass etwas passiert, ist wirklich einzigartig. Ich muss Nicolai ein Lob aussprechen, denn hier an der 18 hat er mir die Freiheit gegeben, einfach loszulegen, und er hat mir gesagt, ich solle einen Putt schlagen und versuchen, ihn zu machen."

Die Zuschauer auf dem 18. Grün hatten kaum Zeit, sich von Hovlands Dolch zu erholen, denn der Ball des Norwegers war mit gerade so viel Kraft getroffen worden, dass er in den Becher trudelte.

"Es war an der Zeit, dass der Ball ins Loch geht", sagte Hovland und lachte.

Thomas, der angesichts seiner Formschwäche auf der PGA Tour in dieser Saison eine umstrittene Wahl des Kapitäns war, behielt die Nerven, lochte anschließend ein und verhinderte, dass sein Team noch weiter zurückfiel.

"Das ist ein Mist. Nicht der Start, den wir uns gewünscht haben, aber zum Glück haben wir noch eine Menge Golf vor uns," sagte Thomas.

"Wir werden einfach etwas schlafen, uns neu formieren und morgen versuchen, so viele Punkte wie möglich zu gewinnen."

Quelle: edition.cnn.com