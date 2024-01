Russland und USA treffen im Halbfinale des Billie Jean King Cups aufeinander

Anastasia Pavlyuchenkova kämpfte sich von einem Satzrückstand zurück und besiegte am Mittwoch Alize Cornet. Der russische Tennisverband besiegte damit Titelverteidiger Frankreich und erreichte zum ersten Mal seit 2015 das Halbfinale des Billie Jean King Cups.

Im zweiten Spiel des Tages in der Prager O2-Arena treffen die Russinnen auf die Vereinigten Staaten, die sich durch einen 2:1-Sieg gegen Spanien den ersten Platz in der Gruppe C gesichert haben.

Das RTF-Team, dessen fünf Spielerinnen in Prag in den Top 40 der Weltrangliste geführt werden, brauchte in der zweiten Runde der Gruppe A nur ein Spiel zu gewinnen, nachdem es im Auftaktspiel Kanada mit 3:0 besiegt hatte.

Ekaterina Alexandrova verlor den ersten Satz gegen Clara Burel, so dass Pavlyuchenkova, die an Position 12 der russischen Rangliste geführt wird, die an Position 59 geführte Cornet schlagen musste, um ihr Schicksal nicht von den Doppeln abhängig zu machen.

Cornet zeigte gegen die stark aufschlagende Russin Herz und gewann den ersten Satz, doch Pavlyuchenkova fand einen zusätzlichen Gang und mehr Kraft, um sich in einem zermürbenden Match mit 5-7 6-4 6-2 durchzusetzen.

Pavlyuchenkova brach Cornet im entscheidenden Satz dreimal den Aufschlag ab und verwandelte ihren ersten Matchball mit einem makellosen Drop-Volley, bevor sie mit ihrer Teamkollegin Daria Kasatkina auf dem Platz ein Tänzchen wagte.

"Ich bin im Moment wirklich sehr müde, weil ich körperlich und emotional alles gegeben habe", sagte Pavlyuchenkova gegenüber Reportern.

"Ich habe mich vor dem Match nicht so gut gefühlt, und im ersten Satz war ich aus irgendeinem Grund ein bisschen langsam ... aber am Ende habe ich diese unglaubliche Energie gefunden und war in dieser Art von Zone und Stimmung."

Burel und Cornet kehrten für das Doppel auf den Platz zurück, in der Hoffnung, Frankreich zumindest zu einem Sieg zu verhelfen, aber das russische Paar Liudmila Samsonova und Veronika Kudermetova war ihnen beim 6:2 6:1-Sieg völlig überlegen.

Nach dem neuen Format des Turniers wurden 12 Mannschaften in vier Gruppen aufgeteilt, die Gruppensiegerinnen erreichen das Halbfinale am Freitag und das Finale am Samstag.

Die Vereinigten Staaten, 18-facher Rekordmeister, standen nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei unter Druck und wussten, dass nur ein überzeugender Sieg gegen Spanien ausreichen würde.

Sloane Stephens eröffnete das Turnier mit einem 6:4, 6:4-Sieg über Nuria Parrizas Diaz, bevor Danielle Collins Sara Sorribes Tormo mit nur einem verlorenen Spiel besiegte und damit den Turniersieg sicherte.

Der glatte Sieg der Spanierinnen Aliona Bolsova und Rebeka Masarova über Caroline Dolehide und Coco Vandeweghewas war rein akademischer Natur, da die US-Amerikanerinnen von Kathy Rinaldi aufgrund des besseren Satzverhältnisses den ersten Platz in ihrer Gruppe sicher hatten.

Russland, das den früheren Fed Cup zwischen 2004 und 2008 viermal gewann, trifft am Freitag auf die USA.

Am Donnerstag werden die Gruppenspiele abgeschlossen, wobei Australien in Gruppe B auf Weißrussland trifft und die Schweiz in Gruppe D gegen Gastgeber Tschechien antritt.

