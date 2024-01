Rückkehrerin Naomi Osaka bleibt trotz Niederlage beim Brisbane International positiv

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin unterlag Karolína Plíšková in drei Sätzen mit 3:6, 7:6, 6:4, blieb aber nach der Niederlage positiv.

"Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu hart zu mir selbst sein kann, wenn das Sinn macht", sagte Osaka gegenüber Reportern.

"Ich wusste vor dem Match, dass wir Statistiken darüber hatten, wo sie speziell aufschlägt, aber dann hat sie es gegen mich geändert.

"Ich wusste, dass sie sehr gut spielen würde, und wenn ich gegen sie spiele, geht es immer über drei Sätze. Die Woche ist definitiv kürzer, als ich es mir gewünscht habe, aber insgesamt war es ein tolles Match, und ich hatte viel Spaß."

Osaka hatte sich über ein Jahr lang vom Tennis ferngehalten, nachdem sie sich entschlossen hatte, ihre mentale Gesundheit in den Vordergrund zu stellen, bevor sie im Juli Mutter wurde.

Die ehemalige Nummer 1 der Welt kehrte am Montag mit einem Sieg gegen die Deutsche Tamara Korpatsch in ihrem ersten Turnierspiel seit 15 Monaten auf den Tennisplatz zurück und nahm diese gute Form mit in den ersten Satz gegen Plíšková.

Die 26-Jährige demonstrierte ihre Stärke, um den ersten Satz zu gewinnen, und hatte Pech, den zweiten nach einem engen Tiebreak zu verlieren.

Plíšková, die ebenfalls nach einer Verletzungspause zurückkehrte, nutzte dann ihren beeindruckenden Aufschlag, um den entscheidenden Satz zu gewinnen und ihren Platz in der nächsten Runde zu sichern.

Osaka blickt derweil auf die Australian Open in Melbourne, die am 14. Januar beginnen.

Obwohl sie sich nicht sicher ist, ob sie derzeit das Zeug hat, um einen dritten Titel in Australien anzustreben, sagte Osaka, sie sei einfach glücklich, wieder Sport zu treiben.

"Ich glaube, ich habe viel mehr Spaß an mir selbst, und mir ist auch klar, dass es viele Dinge gibt, die nicht in meiner Kontrolle liegen", sagte sie.

"Ich bin mir bewusster, dass ich gegen die besten Spielerinnen der Welt antrete. Wir haben beide die Möglichkeit, zu gewinnen.

"Ich denke auch, dass ich nach der Geburt so hart trainiert habe, dass ich diese Momente genießen muss, und ich denke auch, dass ich, wenn ich sehe, wie [Maria] Sharapova und Serena [Williams] sich zurückziehen, weiß, dass die Lebensspanne im Tennis nicht so lang ist, also sollte ich es genießen, solange ich kann."

Quelle: edition.cnn.com