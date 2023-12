Bloggerin - Ruby Franke gab Millionen von Fans Erziehungstipps – jetzt steht sie wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Einer ihrer Söhne musste monatelang auf einem Sitzsack schlafen, weil sie ihm das Bett wegnahm; ein anderer wurde zur Strafe gezwungen, auf dem Badezimmerboden zu schlafen; die Kinder aßen nicht, bis sie ihre Aufgaben erledigt hatten. Frühstück; Sie hoffte, dass niemand in der Schule ihr Mittagessen mit ihr teilen würde, wenn sie vergaß, ihr eigenes Mittagessen mitzubringen. Ruby Franke dokumentiert das alles seit Jahren in Vlogs auf YouTube. Fast 2,5 Millionen Abonnenten verschaffen der sechsfachen Mutter aus Utah große Reichweite. Dass sie offen über den Missbrauch von Kindern als Strafe sprach, störte lange Zeit kaum jemand.

Doch nun steht der 41-jährige Frank vor Gericht; am Montag bekannte er sich des schweren Kindesmissbrauchs in vier Fällen schuldig. Bereits im August wurden sie und ihre Geschäftspartnerin Jody Hildebrandt in der südwestlichen Stadt Ivins in Utah festgenommen. Einer ihrer Söhne war zuvor aus dem Fenster von Hildebrandts Haus gesprungen, zu einem Nachbarn geflohen und hatte um Wasser und Essen gebeten. Polizeiberichten zufolge war der Junge abgemagert, hatte mehrere Wunden am Körper und hatte Klebeband um Hände und Füße gewickelt. „Eine Durchsuchung des Hauses ergab Beweise, die mit den Spuren des 12-jährigen Jungen übereinstimmen“, sagte die Polizei von Santa Clara-Ivins in einer Erklärung.

Ruby Frank gibt ihre Taten zu

„Er war dort, übersät mit Wunden. Er bat mich, die Polizei zu rufen, er hatte große Angst“, sagte der Nachbar in einem von der Polizei veröffentlichten Notruf. Frank gab gegenüber der Polizei zu, dass sie ihren Sohn im Sommer stundenlang täglich zu körperlicher Arbeit gezwungen hatte, ohne ihm ausreichend Wasser zu geben. Sie weigerte sich auch, ihn zu füttern oder versorgte ihn nur mit einfachen Mahlzeiten. Er war von anderen Menschen isoliert und hatte keinen Zugang zu Büchern oder elektronischen Geräten. Seine Mutter und Hildebrandt behandelten die Wunde mit Cayennepfeffer und Honig.

Der Sohn versuchte im Juli aus dem Haus zu fliehen, wurde jedoch von seiner Mutter und Hildebrandt aufgehalten. Der Junge sagte den Ermittlern, dass „Jody“ seine Hände und Füße mit einem Seil gefesselt habe. In anderen Fällen waren seine Hände und Füße mit Handschellen gefesselt, mit einem Seil gefesselt und er lag auf dem Boden. Frank gab außerdem zu, den Jungen mit dem Stiefel getreten und seinen Kopf unter Wasser gehalten zu haben. Laut der Vereinbarung, die Frank mit der Staatsanwaltschaft traf, bevor er sich schuldig bekannte, „wurde dem Sohn gesagt, dass alles, was ihm angetan wurde, aus Liebe getan wurde.“ Die Bloggerin gab auch zu, etwas Ähnliches mit ihrer Tochter getan zu haben, die damals neun Jahre alt war. . „Man sagte ihr, dass sie böse und besessen sei und dass das, was ihr angetan wurde, nur dazu diente, ihr zu helfen“, zitierte die AP die Vereinbarung.

Fragwürdige Videos auf YouTube

Die 41-Jährige war in den Monaten und Jahren vor ihrer Verhaftung von Kontroversen umgeben. In ihrem Vlog, in dem sie Eltern Ratschläge zur Erziehung ihrer Kinder gibt, spricht sie offen über die Bestrafung ihres Nachwuchses. Nach Franks Verhaftung wurde der Kanal auf Youtube gesperrt, einzelne Sequenzen sind jedoch weiterhin auf der Plattform zu finden. Zu sehen ist, wie sie damit droht, einem Stofftier den Kopf abzuschlagen, wenn ihre Tochter zu Hause wieder etwas schneidet. Auch der gemeinsame YouTube-Kanal von Franke und Hildebrandt, auf dem sie Lebensratschläge geben, wurde von YouTube gesperrt, ist aber weiterhin auf Instagram verfügbar.

In einer Erklärung letzte Woche sagte Franks Anwalt, sein Mandant sei von Hildebrandt beeinflusst worden, der als Beziehungsberater arbeitete. Sein Mandant argumentierte, dass Hildebrandt ihr einen „Weg zur kontinuierlichen Verbesserung“ zeigen wollte, stattdessen aber die Bemühungen ihrer Mutter ausnutzte und sie in „etwas Abscheuliches“ verdrehte.

Auch Polizei und Jugendamt wurden im vergangenen Jahr auf Franks Anwesenheit aufmerksam. Bereits 2020 forderten mehr als 17.000 Unterzeichner in einer Petition die Behörden auf, Maßnahmen zu ergreifen. Nachdem sie sich letztes Jahr von Ehemann Kevin getrennt hatte, unternahm die 41-Jährige mehrere Tage lang mehrere Reisen ins etwa 400 Kilometer entfernte Hildebrand im etwa 400 Kilometer entfernten Ivins, doch die Kinder mussten allein in Springville im Norden Utahs bleiben. Kevin Frank hat die Scheidung eingereicht.

Frank droht lange Haftstrafe

Bereits im September 2022 rief die älteste Tochter, die inzwischen aus dem Haus ausgezogen war, dringend an und teilte ihr mit, dass ihre Geschwister seit fünf Tagen allein zu Hause seien. Vor Ort teilten Nachbarn der Polizei mit, dass die Mutter ihre Kinder häufig für längere Zeit allein gelassen habe, berichtete Como News. Als sich der Vorfall ereignete, öffneten die Kinder selbst der Polizei nicht die Tür, sondern versteckten sich oben im Haus. Doch die Behörden ergriffen keine Maßnahmen. „Das Jugendamt teilte uns mit, dass sie nichts unternehmen könnten, bis jemand verletzt sei“, sagte ein Nachbar gegenüber „People“. Selbst nachdem Frank in Ivins festgenommen worden war, fand die Polizei zwei Personen im Haus in Springville. Kinder im Alter von 14 und 16 Jahren, die von ihrer Mutter zurückgelassen wurden. Während ihre beiden jüngeren Geschwister wegen Unterernährung ins Krankenhaus eingeliefert wurden, geht es den beiden Teenagern gut. Alle vier befinden sich in staatlichem Gewahrsam.

Frank und Hildebrandt sind seit ihrer Festnahme inhaftiert und werden wahrscheinlich einige Zeit im Gefängnis verbringen. Die beiden Frauen wurden in sechs Fällen angeklagt und jedes Kind wurde als Einzelfall behandelt, obwohl Frank sich nur bei vier Kindern schuldig bekannte. In beiden Anklagepunkten drohen den beiden Frauen zwischen einem und 15 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 10.000 US-Dollar. Die Verurteilung wird für den 20. Februar 2024 erwartet.

Quellen: AP, CNN, Santa Clara-Ivins Police Department, Cuomo News, People Magazine

