Rekordverpflichtung Jack Grealish gibt zu, dass der Wechsel zu Manchester City "viel schwieriger" war als erwartet

Grealish brach den britischen Transferrekord, als er 2021 für eine angebliche Ablösesumme von 100 Millionen Pfund (138 Millionen Dollar) von Aston Villa zu City wechselte.

Seitdem hat er mit seiner Form zu kämpfen - in der Premier League hat er vier Tore erzielt und sechs Assists gegeben - aber am Donnerstag stand die Wirkung des englischen Nationalspielers außer Frage.

30 Minuten vor dem Ende der Partie an der Stamford Bridge kam Grealish von der Bank und spielte eine herrliche Flanke auf Riyad Mahrez, der aus kurzer Distanz zum Siegtreffer einnetzte.

"Ich war mein ganzes Leben lang bei Villa und musste mich nie umstellen, das war ich schon immer gewohnt", sagte Grealish gegenüber Sky Sports, als er die vergangenen 18 Monate bei Man City Revue passieren ließ.

"Mir war nicht klar, wie schwer es ist, sich an ein anderes Team und einen anderen Trainer anzupassen. Als ich hierher kam, um ehrlich zu sein, war es viel schwieriger, als ich dachte.

"In meinem Kopf habe ich gedacht: Ich komme zu einem Team, das an der Spitze der Liga steht, ich werde so viele Tore und Vorlagen bekommen. Offensichtlich ist das nicht der Fall, es ist viel schwieriger.

Der Sieg, durch den Man City fünf Punkte hinter Premier-League-Spitzenreiter Arsenal liegt, zeigt, wie stark die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola ist.

Selbst als Erling Haaland - der Starstürmer der Mannschaft, der in den ersten 20 Minuten nicht einmal den Ball berührte - einen relativ ruhigen Abend hatte, konnte Guardiola auf Spieler wie Grealish und Mahrez auf der Bank zurückgreifen, um eine spielentscheidende Phase des Spiels abzuschließen.

"Ich bin ein Genie", scherzte Guardiola später auf die Frage nach seinen Einwechslungen in der zweiten Halbzeit. Dies geschah nach dem frustrierenden 1:1-Unentschieden gegen Everton am Samstag, bei dem Guardiola bis zur 87. Minute keine Änderungen vornahm.

Der Sieg kam für Man City zu einem wichtigen Zeitpunkt in dieser Saison. Die nächsten beiden Spiele in der Premier League finden am 14. und 19. Januar gegen Manchester United und Tottenham statt - schwierige Aufgaben für den Titelverteidiger, der den Rückstand auf Arsenal verkürzen möchte.

Der FC Chelsea tut sich unter Trainer Graham Potter weiterhin schwer und hat nur eines seiner letzten acht Premier-League-Spiele gewonnen.

Die jüngste Niederlage bedeutet, dass die Blues auf Platz 10 der Tabelle stehen und am Sonntag ein weiteres Spiel gegen Man City im FA-Cup ansteht.

Quelle: edition.cnn.com