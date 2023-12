Paar verliert Klage wegen „wertloser“ Millionen-Dollar-Masken

Das Zweithaus eines französischen Paares wurde von einem Schrotthändler verkauft. Für 150 Euro kann er eine afrikanische Maske besitzen. Später versteigerte er es und verdiente Millionen Euro damit. Das Paar war schockiert und wollte seine Masken zurück.

Ohne den tatsächlichen Wert einer afrikanischen Maske zu kennen, verkaufte ein Rentnerehepaar in Frankreich sie für 150 Euro an einen Schrotthändler, der sie für 4,2 Millionen Euro versteigerte. Ein Gericht in Ales, Südfrankreich, wies die Klage des Paares ab, mit der es den Kauf der Immobilie im Jahr 2021 aufheben wollte. Ein Gebrauchtwarenhändler, der für die Demontage des Zweitwohnsitzes des Paares verantwortlich war, hatte keine besonderen Kenntnisse auf diesem Gebiet, urteilte ein Gericht.

Das Paar wusste jedoch, dass die Maske auf dem Dachboden zusammen mit anderen historischen Gegenständen vom Großvater des Mannes, der um 1900 Generalgouverneur war, aus Afrika nach Frankreich gebracht worden war. Das Gericht entschied, dass das Paar den Wert der Maske nicht auf ihren tatsächlichen Wert geschätzt habe. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Schrotthändler vorsätzlich handeln.

Erst ein Experte schätzte später im Auftrag des Auktionshauses Montpellier den Wert der Maske auf 300.000 bis 400.000 Euro. Daraufhin zahlte der Schrotthändler dem Ehepaar nach dem Verkauf 300.000 Euro.

Bei der Maske handelt es sich um eine sogenannte Fangmaske aus Gabun des 19. Jahrhunderts. Auch die Republik Gabun ist in diesem Prozess als Kläger aufgetreten und fordert die Rückgabe der Masken an das Land. Auch diesen Anspruch wies das Gericht zurück.

Quelle: www.ntv.de