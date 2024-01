Novak Djokovic gewinnt vierten Wimbledon-Titel in Folge und 21. Grand-Slam-Titel insgesamt

Der serbische Star besiegte Nick Kyrgios in einem packenden Finale auf dem Centre Court mit 4-6 6-3 6-4 6-6 (7-3).

Djokovic geriet früh in Rückstand, als Kyrgios einen schnellen Start hinlegte. Aber der erfahrene 35-Jährige kämpfte sich zurück und gewann seinen siebten Wimbledon-Titel - er gewann 2018, 2019 und 2021, nachdem 2020 wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt wurde.

Er liegt nun einen Grand-Slam-Titel hinter dem Allzeitrekord von Rafael Nadal (22).

Anschließend sagte Djokovic, der Kyrgios als "unglaubliches Talent" bezeichnete und sagte, dass er wieder in einem Grand-Slam-Finale stehen wird, dass ihm "die Worte fehlen, um zu beschreiben, was dieses Turnier und diese Trophäe für mich bedeuten."

"Es war und wird immer das Besondere in meinem Herzen sein. Es hat mich motiviert, in meinem kleinen Bergort zu spielen, und als ich sah, wie Pete Sampras gewann, bat ich meine Eltern, mir einen Schläger zu kaufen", erzählte er Sue Barker auf dem Centre Court und hielt die Wimbledon-Trophäe in der Hand.

"Es war mein erstes Bild vom Tennis - jedes Mal wird es bedeutungsvoller, und ich bin glücklich, hier mit der Trophäe zu stehen.

"Es ist der speziellste Tennisplatz der Welt, und wenn man über den unberührten Rasen geht und alles so auf das Tennis, den Ball und den Schläger der Spieler ausgerichtet ist, dann hat das die größte Anerkennung der Welt."

Feuerwerk

Es war der Kampf eines der Größten gegen den Außenseiter des Tennis.

Und unter der sengenden Sonne Londons, ohne eine einzige Wolke in Sicht, enttäuschte es nicht.

Obwohl er zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Finale stand, zeigte Kyrgios, der sich nach der verletzungsbedingten Absage von Nadal für das Finale qualifiziert hatte, keinerlei Anzeichen von Ehrfurcht. Gegen die Nummer 3 der Welt hatte er von Anfang an einen starken Aufschlag.

Die beiden lieferten sich einen rasanten Ballwechsel, in dem beide mit höchster Präzision und Geschicklichkeit den anderen auf Trab hielten.

In der Mitte des ersten Satzes gelang Kyrgios das erste große Break. Der Australier durchbrach Djokovics Aufschlagspiel und holte sich den ersten Satz, um seine Nerven zu beruhigen - falls es überhaupt welche gab.

Djokovic, der sein 32. Grand-Slam-Finale bestreitet, war in Wimbledon schon oft der unterlegene Spieler, da er es oft mit Nadal und Roger Federer zu tun hatte, und so war es auch im Finale am Sonntag.

Kyrgios' einzigartiger Spielstil, zu dem auch seine gelegentlichen Anfeuerungsrufe an seine Box gehören, hat die Zuschauer überzeugt, und so war es auch im Finale, als der 27-Jährige den größten Teil der Unterstützung erhielt.

Im zweiten Satz fand Djokovic jedoch langsam aber sicher zu seinem Spiel.

Es gelang ihm, die Ballwechsel zu verlängern und mit seiner Geschicklichkeit und Ausdauer im Spiel zu bleiben und Kyrgios schließlich zu zermürben.

Im vierten Spiel des Satzes breakte er Kyrgios, um eine Zwei-Spiele-Führung zu übernehmen - das erste Mal, dass er den Australier in ihren drei Begegnungen breakte.

Kyrgios kämpfte, um im Satz zu bleiben und hatte drei Breakbälle, als Djokovic zum Satzausgleich aufschlug. Doch trotz einiger Beschwerden in Richtung seiner Box konnte er keinen davon verwerten, da Djokovic das Spiel wieder ausgeglichen gestaltete.

Der dritte Satz war der bis dahin ausgeglichenste. Beide Spieler zeigten starke Aufschläge und lieferten sich einen hochklassigen Schlagabtausch.

In der Mitte des Satzes begann Kyrgios, etwas von der Gereiztheit zu zeigen, die seine Karriere geplagt hat. Einige Geräusche aus dem Publikum zwischen einem ersten und zweiten Aufschlag veranlassten ihn, sich beim Schiedsrichter zu beschweren. Nachdem er das Spiel beendet hatte, nahm das TV-Mikrofon auf, wie Kyrgios den Schiedsrichter aufforderte, den Übeltäter aus dem Spiel zu nehmen.

"Es gibt keinen größeren Anlass und sie haben es wieder getan und es hat mich fast den Punkt gekostet", wütete er. "Sie ist total betrunken, also schmeißt sie raus. Ich weiß genau, wer es ist - sie ist diejenige, die aussieht, als hätte sie etwa 700 Drinks gehabt."

Im nächsten Spiel schien sich der Druck auf Kyrgios auszuwirken, denn Djokovic breakte den 27-Jährigen, was in der Spielpause zu einer Standpauke in Richtung seiner Box führte.

Bei eigenem Aufschlag machte Djokovic keinen Fehler und holte sich nach einem Satzrückstand die Führung zurück.

Als das Ende in Sicht war, drehte Djokovic auf und begann, an der Schraube zu drehen. Doch obwohl er sich auf neuem Terrain befand, blieb Kyrgios standhaft.

Es ging hin und her, bis schließlich ein Tie-Break darüber entscheiden musste, ob Kyrgios einen letzten Satz erzwingen konnte oder Djokovic die berühmte Trophäe erneut in die Hände bekam.

In der bisher spannendsten Situation des Matches zeigte sich Djokovics Erfahrung, als er einen großen Vorsprung herausspielte, den er nicht mehr abgab und sich so einen bemerkenswerten siebten Wimbledon-Titel sicherte.

Anschließend lobte Kyrgios Djokovic trotz der Differenzen in der Vergangenheit und bezeichnete ihn als "ein bisschen wie ein Gott".

Auf die Frage, ob das Erreichen seines ersten Grand-Slam-Finales ihn hungrig auf mehr gemacht habe, antwortete Kyrgios mit Nachdruck.

"Auf keinen Fall! Ich bin ehrlich gesagt so müde. Ich selbst, mein Team, wir sind alle erschöpft. Wir haben so viel Tennis gespielt", sagte er zu Sue Barker auf dem Centre Court.

"Ich bin wirklich glücklich mit diesem Ergebnis und vielleicht werde ich eines Tages wieder hier sein, aber das weiß ich nicht."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com