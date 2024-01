NFL-Besitzer genehmigen nach der Absage des Spiels zwischen den Bills und den Engals eine einzigartige Vereinbarung über einen neutralen Austragungsort für die Playoffs

Die Liga hielt am Freitag eine virtuelle Sondersitzung mit allen 32 Teambesitzern oder deren Beauftragten ab, um mögliche Playoff-Szenarien festzulegen, da zwei Teams, die Bills und die Bengals, weniger Spiele der regulären Saison bestritten haben werden.

Das Spiel zwischen den Bills und den Bengals am Montagabend wurde abgesagt, nachdem Damar Hamlin auf dem Spielfeld zusammengebrochen war und ins Krankenhaus gebracht wurde. Während andere Teams 17 Spiele absolviert haben, werden Buffalo und Cincinnati mit 16 Spielen in die Playoffs gehen.

"Ich bin mir bewusst, dass es keine perfekte Lösung gibt", sagte NFL-Kommissar Roger Goodell am Donnerstag, nachdem der Vorschlag vom Wettbewerbsausschuss gebilligt worden war und bevor er die Zustimmung der Vereine erhalten hatte. "Der Vorschlag, den wir den Eigentümern zur Prüfung vorlegen, geht jedoch auf die wichtigsten potenziellen Gerechtigkeitsprobleme ein, die durch die schwierige, aber notwendige Entscheidung, das Spiel unter diesen außergewöhnlichen Umständen nicht auszutragen, entstanden sind."

Die NFL-Besitzer genehmigten den einzigartigen Plan, das AFC-Meisterschaftsspiel an einem neutralen Ort auszutragen, wenn die beiden teilnehmenden Teams eine ungleiche Anzahl von Spielen bestritten haben und beide Teams ein potenzieller Spitzenreiter gewesen wären, wenn das Spiel zwischen den Bills und den Engals zu Ende gespielt worden wäre.

Die Kansas City Chiefs (13-3) gehen als potenzieller Spitzenreiter in das Wochenende, was in normalen Jahren bedeutet, dass sie alle Playoff-Spiele zu Hause austragen würden.

Die Bills (12-3) sind vor den letzten Spielen der Saison am Samstag und Sonntag auf Platz 2 gesetzt. Die Bengals liegen mit 11:4 Punkten auf Platz 3 der Playoff-Rangliste. Wie die NFL am Freitag mitteilte, werden die Teams nach der Gewinnquote der regulären Saison gesetzt.

Es gibt drei Szenarien, in denen das AFC-Titelspiel an einem neutralen Ort stattfinden würde. Jedes dieser Szenarien setzt voraus, dass die Chiefs und die Bills an diesem Wochenende das gleiche Ergebnis (Sieg, Niederlage oder Unentschieden) erzielen.

Hier sind die Möglichkeiten laut einer NFL-Mitteilung

- Szenario 1 - Bei einem Sieg oder einem Unentschieden zwischen Buffalo und Kansas City würde das Meisterschaftsspiel zwischen Buffalo und Kansas City an einem neutralen Ort stattfinden.

- Szenario 2 - Wenn Buffalo und Kansas City beide verlieren und Baltimore gewinnt oder unentschieden spielt, würde das Meisterschaftsspiel Buffalo gegen Kansas City an einem neutralen Ort stattfinden.

- Szenario 3 - Wenn Buffalo und Kansas City beide verlieren und Cincinnati gewinnt, würde das Meisterschaftsspiel Buffalo oder Cincinnati gegen Kansas City an einem neutralen Ort stattfinden.

Die Eigentümer stimmten am Freitag auch einem Plan zu, der vorsieht, das Heimrecht per Münzwurf zu bestimmen, falls die Bengals und die Baltimore Ravens (10-6) in einem Wildcard-Spiel aufeinandertreffen.

Die Ravens und die Bengals spielen am Sonntag gegeneinander, und aufgrund der Unausgewogenheit des Spielplans haben die Ravens keine Chance mehr, die AFC North zu gewinnen.

"Wenn Baltimore Cincinnati in Woche 18 besiegt, hat es Cincinnati, einen Divisionsgegner, zweimal besiegt, kann aber kein Playoff-Spiel austragen, weil Cincinnati bei einem Spielplan mit 16 Spielen eine höhere Gewinnquote hat als Baltimore bei einem Spielplan mit 17 Spielen", erklärte die NFL in ihrer Pressemitteilung vom Donnerstag. Mit einem Sieg in Baltimore würden die Ravens eine Bilanz von 11-6 erreichen, während die Bengals 11-5 wären.

Hätten beide Teams 11-6 erreicht, hätten die Ravens die Division gewonnen, wenn sie die Bengals zweimal besiegt hätten.

Für die Abstimmung über die Szenarien waren mindestens 24 der 32 Eigentümer erforderlich, um die Beschlüsse zu verabschieden.

Steve Almasy von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com