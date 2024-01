Naomi Osaka: Ein Jahr nach ihrem plötzlichen Rückzug nimmt die vierfache Grand-Slam-Championesse an der Medienrunde der French Open teil

Zwölf Monate nach ihrer Weigerung, während der Veranstaltung mit den Medien zu sprechen, und unter Berufung auf ihre psychische Gesundheit, begegnete Osaka der Presse mit Nachdenklichkeit, Humor und Vorsicht.

Mit einem Lächeln im Gesicht sagte Osaka den Reportern, sie sei "besorgt über diese Pressekonferenz, weil ich wusste, dass ich eine Menge Fragen dazu bekommen würde".

Letztes Jahr war Osaka sichtlich gestresst und emotional, als sie sich während einer obligatorischen Pressekonferenz in Roland Garros an die Medien wandte.

Die ehemalige Weltranglistenerste zog daraufhin ihre Teilnahme an den French Open 2021 zurück und verriet, dass sie seit dem Gewinn ihres ersten Major-Turniers 2018 "lange unter Depressionen gelitten" habe.

"Natürlich hat es mir auch nicht gefallen, wie ich mit der ganzen Situation umgegangen bin, aber ich habe mir Sorgen gemacht, dass es Leute gibt, die ich in irgendeiner Weise beleidigt habe und denen ich über den Weg laufen würde", sagte Osaka am Freitag.

Im Großen und Ganzen denke ich, dass es mir gut geht".

Osaka reflektierte die Geschehnisse im Jahr 2021 und verriet, dass sie sich darauf vorbereite, wie die Leute auf ihre Rückkehr reagieren könnten.

"Ich denke, ich würde nicht sagen, dass mir das Thema nicht aus dem Kopf gegangen ist, wo ich jetzt stehe. Natürlich denke ich immer noch darüber nach.

Vor zwei Monaten wurde Osaka während eines Matches in Indian Wells in Kalifornien von einem Zuschauer im Publikum ausgepfiffen. "Naomi, du bist scheiße", schien der Zuschauer zu schreien. Die Bemerkung brachte den japanischen Superstar auf dem Platz zu Tränen.

"Ich bereite mich auch auf den Fall vor, dass ich auf den Platz gehe und ein Fan etwas sagt, wie in Indian Wells. Ja, im Großen und Ganzen denke ich, dass es mir gut geht."

Die ungesetzte Osaka trifft am Montag in der ersten Runde der French Open 2022 auf die an Nr. 27 gesetzte Amanda Anisimova.

Berichtigung: In einer früheren Version dieses Artikels wurde falsch angegeben, wann Naomi Osaka gegen Amanda Anisimova spielt. Das Spiel findet am Montag statt.

Quelle: edition.cnn.com