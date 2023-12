Bundesliga - Möglicher Rekord: Wolfsburg muss Harry Kane stoppen

Der deutsche Meister Bayern München und sein bester Torschütze Harry Kane stehen im letzten Spiel des Jahres vor einer großen Herausforderung. Englands Topstürmer könnte am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) in der Volkswagen Arena sogar den Bundesliga-Rekord brechen.

Kane hat in dieser Saison bisher 20 Tore geschossen. Die beste Toranzahl in der Hinrunde der Bundesliga liegt bei 22 Toren in der Saison 2020/21, erstellt vom damaligen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Der 30-jährige Kane kann dieses Ergebnis in Spielen gegen Wolfsburg, 1899 Hoffenheim und der Verfolgungsjagd gegen Union Berlin verbessern.

„Er ist ein fantastischer Stürmer und derzeit die Nummer 1 in Europa“, sagte Wolfsburg-Trainer Niko Kovac über Kane. Auf die Frage, wie seine Spieler den englischen Kapitän stoppen könnten, sagte der ehemalige Bayern-Trainer: „Das geht nur gemeinsam. Man kann es nicht alleine schaffen. Denn auch die Qualität ist sehr gut. Wir müssen sehr gut sein. Blockieren.“ Räumen Sie den Raum gut ab und versuchen Sie, ihn kompakt zu halten.“

