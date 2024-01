Mikaela Shiffrin ist nach ihrem 81. Weltcup-Sieg nur noch einen Sieg von Lindsey Vonns Rekord entfernt

Für Shiffrin war es der fünfte Sieg in Folge - und sie könnte noch nicht fertig sein. Mit einem weiteren Slalom in Zagreb am Donnerstag könnte die 27-Jährige den Rekord ihrer Landsfrau Vonn einstellen und sich ihren Platz in der Skigeschichte sichern.

Shiffrin ist außerdem nur noch fünf Siege davon entfernt, den Gesamtweltcup-Rekord des Schweden Ingemar Stenmark einzustellen.

"Ich bin unglaublich glücklich", sagte Shiffrin nach ihrem Sieg bei schwierigen Bedingungen. "Ich hatte heute so viel Spaß beim Skifahren. Es war wirklich mein bestes Skifahren (auf) beiden Läufen.

"Nichts weniger als das Beste wird funktionieren. Ich bin alle Risiken eingegangen, die ich brauchte und habe es bis ins Ziel geschafft. Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn es gut genug ist."

Nach einem Vorsprung von 0,23 Sekunden im ersten Lauf meisterte Shiffrin im zweiten Durchgang den aufgeweichten, sulzigen Schnee in Zagreb und lag am Ende 0,76 Sekunden vor der slowakischen Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhová und 1,21 Sekunden vor der Schwedin Anna Swenn Larsson.

Shiffrins Siegesserie reicht zurück bis zum Super-G in St. Moritz (Schweiz) am 18. Dezember, wo sie den Riesenslalom (zweimal) und den Slalom am Semmering (Österreich) gewann.

Die einzigen Skifahrerinnen, die mehr Rennen in Folge gewonnen haben, sind die Schweizerin Vreni Schneider, die zwischen 1988 und 1989 acht Mal in Folge gewann, und die Deutsche Katja Seizinger, die 1997 sechs Mal in Folge siegte.

Shiffrins jüngste Form ist eine bemerkenswerte Kehrtwende gegenüber dem Beginn des letzten Jahres, als die dreimalige Olympiamedaillengewinnerin bei den Spielen in Peking nicht auf dem Podium landete.

Mit fünf Slalomsiegen in den letzten fünf Rennen war Shiffrin die große Favoritin für den Sieg am Donnerstag auf derselben Strecke, bevor hohe Temperaturen und Wind die Veranstaltung abbrachen.

Der erste Lauf sollte um 15.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr Eastern Time) und der zweite um 18.00 Uhr (12.00 Uhr ET) beginnen.

Quelle: edition.cnn.com