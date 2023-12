Bundesliga - Ligatrainer Bjelica: Nur charakterlich auf höchstem Niveau

Union Berlin-Trainer Nenad Bjelica sieht vor dem Bundesliga-Abstiegskampf gegen Köln Potenzial für eine allgemeine Verbesserung seiner Mannschaft. „Wir können uns in allen Bereichen steigern, das ist allen klar“, sagte der Kroate vor dem letzten Spiel des Jahres am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Forsterstadion Alten.

Bjelica sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass er Defizite in der defensiven Stabilität, der Übergangsoffensive und der Spielgestaltung erkannt habe. Das Einzige, was er den Spielern nicht vorwerfen kann, ist ihr Charakter, auch nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Samstag beim FC Bochum.

Zur Vorbereitung auf Köln absolvierte Bjelica am Dienstag im Stadion ein 20-minütiges zusätzliches Taktiktraining. „Die Situation war nicht einfach. Der Verein war in den letzten Jahren auf Top-Niveau“, sagte der 52-Jährige. Er brauche nun Spieler, die „bereit für den Abstiegskampf“ seien.

Liga Berlin liegt mit den gleichen Punkten (10) und der gleichen Tordifferenz (-16) vor dem 15. Köln, nur weil es mehr Tore geschossen hat. Bjelica erhofft sich durch den Sieg ein kleines Polster. Er ist der Meinung, dass „die Mannschaft nach einem nicht so guten Sturz sehr motiviert ist, mit einem Sieg in die Ferien zu gehen.“

Bundesliga Informationen zu Spielen auf der Startseite

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de