Kurz vor dem Jahr 2023 will Putin die Welt glauben machen, er sei der Sieger

Die Präsidentschaftswahlen in Russland lassen sich vielleicht am besten als eine Art politisches Theater beschreiben. Putin hat keine ernsthaften Konkurrenten; sein prominentester Gegner, Alexej Nawalny, sitzt 40 Meilen nördlich des Polarkreises in einem Gefängnis, und die Medien stellen den amtierenden Präsidenten als den unverzichtbaren Mann Russlands dar. Doch die Wahl im Frühjahr ist ein wichtiges öffentliches Ritual für den Kremlchef, der sich die Macht bis zum Ende des Jahrzehnts sichern will.

Putin kündigte seine Kandidatur fast beiläufig an. Im Anschluss an eine Zeremonie für die "Helden Russlands" Anfang Dezember unterhielt sich Putin vor laufender Kamera mit einer Gruppe von Soldaten, die in der Ukraine gekämpft hatten - und die, wenig überraschend, den Präsidenten anflehten, 2024 zu kandidieren.

Im Namen unseres Volkes, des gesamten Donbass und unseres wiedervereinigten Landes möchte ich Sie bitten, an dieser Wahl teilzunehmen", sagte Artyom Zhoga, ein Vertreter der russisch besetzten Region Donezk. "Schließlich gibt es so viel zu tun... Sie sind unser Präsident, und wir sind Ihr Team. Wir brauchen Sie, und Russland braucht Sie."

Putins achselzuckende Antwort?

"Ich werde nicht leugnen, dass ich zu verschiedenen Zeiten andere Gedanken [darüber] hatte", sagte er. "Aber jetzt haben Sie Recht, die Zeit ist gekommen, eine Entscheidung zu treffen. Ich werde für das Amt des Präsidenten der Russischen Föderation kandidieren."

Es war ein Moment, der eindeutig darauf abzielte, Putin als beliebten nationalen Führer zu präsentieren. Und er wies auch auf das hin, was Putin gerne als Signalwirkung der umfassenden Invasion in der Ukraine anpreist: die völkerrechtswidrige Annexion von vier Regionen der Ukraine durch Russland.

Doch wenn Putin als Kriegspräsident kandidiert, muss er die Fakten verdrehen. Russland kontrolliert die ukrainischen Regionen, die es im September 2022 für sich beansprucht hat, nicht vollständig; der Krieg vor Ort hat extrem viele russische Menschenleben und Ausrüstung gekostet, und die russische Schwarzmeerflotte ist schwer angeschlagen.

Darüber hinaus ist der Krieg buchstäblich nach Russland zurückgekehrt. In den letzten Monaten haben ukrainische Drohnen tief in russischem Gebiet zugeschlagen. Auch wenn Kiew dies bis zu einem gewissen Grad abstreiten kann, haben solche Angriffe einen beunruhigenden psychologischen Effekt - insbesondere als es den Drohnen im Mai gelang, den Luftraum um den Kreml zu durchdringen.

Der größte Rückschlag des Krieges in der Ukraine ereignete sich jedoch im Juni, als der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin inmitten einer Fehde mit der russischen Militärspitze einen Aufstand anz ettelte und auf Moskau marschierte.

Prigozhins Wagner-Paramilitärs hielten sich kurz vor der russischen Hauptstadt auf, und zwar im Rahmen einer undurchsichtigen Vereinbarung, die offenbar vom belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vermittelt wurde. Doch die Bilder der Wagner-Truppen, die praktisch ohne Gegenwehr auf Moskau zurollten - und der Abschuss eines russischen Militärflugzeugs durch die Söldner - waren ein schwerer Schlag für Putins Image als Garant für die innere Stabilität Russlands.

Innerhalb von zwei Monaten nach der Meuterei war Prigozhin tot: Der Söldnerchef kam Ende August bei einem immer noch mysteriösen Flugzeugabsturz ums Leben. Putin hatte die größte Herausforderung seiner Machtposition seit mehr als zwei Jahrzehnten überstanden, doch die Rebellion untergrub eine der wichtigsten Säulen seiner Herrschaft: die Aura der Unverwundbarkeit des Präsidenten.

"Viele Ultra-Patrioten waren verblüfft über die Gnade, die Prigoschin anfangs entgegengebracht wurde, und deuteten dies als Zeichen der Schwäche: sowohl des Staates als auch von Putin selbst", schrieb die russische Politologin Tatjana Stanowaja nach dem Absturz. "Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass Prigoschins Tod ein echter Unfall war, wird der Kreml daher zweifellos alles tun, um die Menschen glauben zu machen, es handele sich um einen Akt der Vergeltung. Putin sieht dies als seinen persönlichen Beitrag zur Stärkung der russischen Staatlichkeit".

Bis zum Jahresende schien die PR-Maschine des Kremls die ganze Prigoschin-Affäre unter den Teppich gekehrt zu haben. In Putins Marathon-Pressekonferenz zum Jahresrückblick fiel Prigoschins Name nicht, obwohl Putin "Rückschläge einräumte, die das Verteidigungsministerium hätte verhindern müssen", als es um private Militärfirmen ging.

Wie immer war das jährliche Resümee eine Meisterleistung in Sachen "Spin", bei der Putin selbstbewusst die Botschaft verkündete, dass Russland wieder auf dem Vormarsch sei, und Statistiken zur Untermauerung seiner Behauptung aufzählte. Die Wirtschaft sei nach einem Rückgang von 2,1 % im Vorjahr wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, und die russische Industrieproduktion wachse. Die Arbeitslosenquote des Landes, so prahlte er, sei auf einen historischen Tiefstand von 2,9 % gesunken.

Russland hat in der Tat die Sanktionen überstanden, und seine Wirtschaft befindet sich auf Kriegsfuß: Nach Angaben des US-Finanzministeriums sind die Verteidigungsausgaben die wichtigste Triebfeder des Wirtschaftswachstums gewesen. Und das wird wohl auch so bleiben, denn Putin hat versprochen, alles zu tun, um seinen Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen.

Und die Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine hat Putin eine weitere Gelegenheit gegeben, Selbstvertrauen zu zeigen. Die viel gepriesene Gegenoffensive der Ukraine hat keinen Durchbruch gebracht, und die von der Regierung Biden beantragte Hilfe für die Ukraine in Höhe von mehr als 60 Milliarden Dollar ist im Kongress an den Forderungen der Republikaner zur Grenzsicherung und Einwanderungspolitik gescheitert. Ungarn blockierte das letzte vorgeschlagene Hilfsabkommen der Europäischen Unionfür die Ukraine.

Putin möchte die Welt - und auch seine Wähler - eindeutig davon überzeugen, dass er gewinnt, und er rechnet damit, dass die Unterstützung für die Ukraine ins Wanken gerät. Auf die Frage, wann es in der Ukraine Frieden geben wird, antwortete Putin auf seiner Pressekonferenz mit der gleichen offenen Formel, mit der er im Februar 2022 die umfassende Invasion in der Ukraine rechtfertigte.

"Es wird Frieden geben, wenn wir unsere Ziele erreichen, die Sie erwähnt haben", sagte er. "Lassen Sie uns nun zu diesen Zielen zurückkehren - sie haben sich nicht geändert. Ich möchte Sie daran erinnern, wie wir sie formuliert haben: Entnazifizierung, Entmilitarisierung und ein neutraler Status für die Ukraine."

Am Freitag erinnerte das russische Militär die Welt daran, was "Entnazifizierung" in der Praxis bedeutet, indem es ukrainische Städte mit dem größten Raketen- und Drohnenangriff seit Beginn der umfassenden Invasion überzog.

Die unerbittlichen Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung könnten jedoch eine unbeabsichtigte Wirkung haben. Nach der jüngsten Angriffswelle riefen die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, der britische Premierminister Rishi Sunak und Frankreich zur weiteren Unterstützung der Ukraine auf. Im Jahr 2024 wird sich zeigen, wie kreativ die Verbündeten der Ukraine bei der Umsetzung dieser Zusagen sein können.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com