Kevin Kühnert ist der neue König der Talkshows

Annähernd 470 Mal traten in diesem Jahr Abgeordnete der im Bundestag vertretenen politischen Parteien in einer der fünf politischen Talkshows im Hauptprogramm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens auf. Besonders beliebt ist SPD-Generalsekretär Kevin Kunert.

Kevin Kunert, Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, ist der neue König der Talkshows unter den deutschen Politikern. Nach Angaben des Medien-Branchenportals Meedia saß er 18 Mal in „Anne Will“, „Hart aber fair“, „Maischberger“, „Maybrit Illner“ und „Markus Lanz“ auf einem Sofa oder Stuhl. Während der 34-Jährige die Einzelwertung für sich entscheiden konnte, belegte seine SPD in der Mannschaftswertung den zweiten Platz und blieb damit hinter der Liga zurück. Bis zum Jahresende hatten CDU und CSU insgesamt 143 Mal als Gäste an verschiedenen Chat-Sitzungen teilgenommen. Allerdings gelang es den sozialdemokratischen Abgeordneten nur 116 Mal. Hauptthema der Gespräche war der Krieg in der Ukraine, der in 20 Sendungen im Mittelpunkt stand, gefolgt von Klima- und Energiefragen sowie Migration (jeweils 12).

Nach Kunert stehen auf der Gästeliste der ehemalige CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn und der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr, die jeweils 15 Mal dabei waren. Ricarda Lang konnte als Parteivorsitzende noch 14 Mal ihre Ansichten und die der Grünen zum Ausdruck bringen. SPD-Co-Vorsitzender Lars Klingbeil beantwortete die Fragen der Moderatorin 13 Mal, doppelt so oft wie Co-Vorsitzende Saskia Esken.

Wagenknecht und Bosbach führen die Liste an

Kunert ist der zweite Sozialdemokrat an der Spitze der Liste seit 2010, dem Jahr, in dem Meedia erstmals eine Umfrage durchgeführt hat. Bisher hatte nur Thomas Oppermann den Titel inne, 2013 musste er sich diesen jedoch mit vier anderen Spitzenpolitikern teilen. Sahra Wagenknecht, Vertreterin der Linken, und Wolfgang Bosbach, ehemaliger CDU-Innenpolitiker, belegten in den letzten Jahren übrigens dreimal den ersten Platz.

Im vergangenen Jahr war der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen der beliebteste bzw. am längsten amtierende Gast und belegte nach dem Krieg in der Ukraine den Spitzenplatz. In den ersten beiden Jahren der Pandemie war der damalige SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach der beliebteste Gesprächspartner – und 2020 zusammen mit dem damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier der beliebteste Gesprächspartner.

Nur wenige Gäste in den Talkshows der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind Vertreter der Linken, der AfD und liberaler Wähler, wie eine Umfrage zeigt. Insgesamt beteiligten sich 42 von ihnen, mehr als die Hälfte davon von der Linken. Insgesamt waren in den fünf untersuchten Talkshows dieses Jahr 468 Vertreter verschiedener Parteien im Bundestag.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de