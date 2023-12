Religion - Jesuskind, Ochse und Esel – Weihnachtskrippe von vor 800 Jahren

Es gibt noch einen weiteren Grund, dieses Weihnachten zu feiern: Zusätzlich zum Jahr der Geburt Christi im Jahr 2023 wird in der Nacht zum 25. Dezember nach offizieller Interpretation der römisch-katholischen Kirche die Weihnachtskrippe stattfinden genau 800 Jahre alt. Das erste Krippenspiel der christlichen Geschichte soll in der Weihnachtsnacht 1223 in einer Höhle in der Nähe des Dorfes Gregio in Mittelitalien aufgeführt worden sein. Der Legende nach kam die Idee vom Heiligen Franziskus von Assisi, dem Namensgeber des heutigen Papstes Franziskus.

Gracio und der Vatikan feiern das Jubiläum entsprechend. Derzeit führen wir ein achtwöchiges Kulturprogramm im Sabinergebirge durch, anderthalb Stunden außerhalb von Rom. In diesem Jahr errichtete Franziskus auf dem Petersplatz eine Greccio-Krippe mit lebensgroßen Figuren. Der Anführer von 1,3 Milliarden Katholiken gilt als Liebhaber dieser beliebten Tradition – der Idee, dass kleine, einfache Dinge den Weg zu Gott weisen können. Der Papst sagte, dass die Krippe in seiner Kindheit noch wichtiger war als der Weihnachtsbaum. „Im Haus meiner Eltern in Buenos Aires fehlte dieses Schild zur Weihnachtszeit nie.“

Viele Wohnzimmertraditionen

Dies ist auch eine europäische Tradition. Besonders in katholischen Gegenden ist es eine gute Praxis, die Andachtsszene der Ställe von Bethlehem im weihnachtlichen Wohnzimmer nachzubilden: kleine Figuren aus Holz, Wachs, Gusseisen, Ton, Pappmaché, am besten aus Holz, Figuren aus Wachs, Gusseisen, Ton und Pappmaché. Vorne ist der Hintergrund des eigenen Landes zu sehen. Besonders beliebt sind handgefertigte Szenen aus den Regionen Alpen, Provence und Neapel. Für viele Landwirte ist der Krippenbau im Winter eine wertvolle Nebenbeschäftigung.

Die Szene ist ähnlich: Jesuskind in der Mitte an einem Futtertrog, daneben Maria und Josef, Kühe und Esel, Hirten und Musikanten. Wichtig ist, dass das Jesuskind erst am Heiligabend in die Krippe gelegt werden durfte, während die Heiligen Drei Könige und ihre Kamele erst am 6. Januar eintreffen durften. Bis zum 2. Februar, Lichtmess, wird alles bis spätestens zum darauffolgenden Dezember wieder in Kisten oder Kartons gepackt.

Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Charaktere hinzu. Auch heute noch haben Krippen in Italien einen hohen Stellenwert und Pizzaautomaten gehören fast zum Standard. An anderer Stelle sind Charaktere aus Star Wars und der Sesamstraße hinzugekommen. Einige Jahre lang huldigten SA- und Wehrmachtstruppen dem Jesuskind in deutschen Wohnzimmern. In London steckt das Wachsfigurenkabinett „Madame Tussauds“ in großen Schwierigkeiten, weil die Heilige Familie dort aus der Familie Beckham besteht. Mit der zunehmenden Kommerzialisierung von Weihnachten verloren Krippen im Haushalt an Bedeutung. Sie sind immer noch in den meisten Kirchen zu finden.

Eine Nacht in der Höhle

Der Überlieferung nach geht alles auf den Gründer des Franziskanerordens zurück.Franziskus von Assisi (1181/82-1226) soll vor 800 Jahren mit einigen Mönchen und Hirten in einer Höhle das Weihnachtsevangelium nachgestellt haben, um die Geschichte für die Menschen in Greccio verständlicher zu machen. Zu dieser Zeit gab es nur sehr wenige Menschen, die lesen konnten. Der Assisi-Biograf Thomas von Serrano berichtete, dass die Teilnehmer der Mitternachtsmesse „eine Freude verspürten, die sie noch nie zuvor erlebt hatten“. Das Jesuskind soll sogar einem Mönch erschienen sein.

So wird Geschichte bis heute gefeiert. An der Stelle, an der sich die Höhle befindet, soll jahrhundertelang ein Franziskanerkloster gestanden haben. Seit 1989 ist es auch für Touristen geöffnet. Mittlerweile gibt es dort einen Souvenirladen und mindestens vier Mönche. Der Papst hat einen von ihm selbst verfassten Apostolischen Brief („Admirabile Signum“) über Weihnachtskrippen in Kirchen verfasst.Francis hatte auch Gracio besucht.

Von Maria und Josef keine Spur

Ob dies damals geschah oder nicht, ist eine der vielen Glaubensfragen in der katholischen Kirche. Wenn ja, dann handelt es sich um eine sehr vereinfachte „lebende Krippe“: Nirgendwo wird erwähnt, dass Maria oder Josef in der Aufführung auftreten. Die Wissenschaft hat jedoch nachgewiesen, dass es in frühchristlichen Sarkophagen oder romanischen Kathedralen ältere Darstellungen der Geburt Christi gibt. Die älteste Krippe Roms befindet sich in Santa Maria Maggiore, einem Marmormonument aus dem Jahr 1291.

Im Griechischen schreckte das die Leute nicht ab. Am Ortseingang steht stolz ein Schild mit der Aufschrift „Die erste Weihnachtskrippe der Welt“. Der Bus hält direkt dahinter. Der Weihnachtsmarkt in Gresio ist wahrscheinlich einer der wenigen Märkte, auf denen man mit Krippenstatuen mehr Geld verdient als mit Glühwein. Viele Dinge werden in China hergestellt. Dies störte Fra Giovanni, einen der letzten verbliebenen Franziskanermönche, nicht. „Natürlich ist es kommerziell“, sagte der Mönch. „Aber es ist wichtig, dass die Tradition erhalten bleibt.“ Auch italienisches Kunsthandwerk gibt es im Kloster. Das Set mit 17 Puppen kostet 350 €.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de