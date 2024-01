Jessica Pegula besiegt die Weltranglistenerste Iga Świątek im Halbfinale des United Cup

Die 28-jährige Amerikanerin hatte in der vergangenen Saison alle vier Matches gegen Świątek verloren, doch am Freitag setzte sie sich in nur 71 Minuten durch und sicherte sich ihren zweiten Karrieresieg gegen den Polen - den letzten 2019 in San Diego - und damit den ersten Punkt für das Team USA gegen Polen.

Frances Tiafoe setzte sich anschließend mit 6:3 und 6:3 gegen Kacper Żuk durch und brachte die USA mit 2:0 in Führung, so dass Taylor Fritz am Samstag mit einem Sieg über Hubert Hurkacz das Match für sich entscheiden kann.

"[Die] Bedingungen sind völlig anders als überall sonst, wo ich gegen sie gespielt habe", sagte die Nummer 3 der Welt Pegula gegenüber der WTA. "Offensichtlich hatte ich vielleicht einen kleinen Vorteil, sie sind gestern einfach reingeflogen.

"Es waren definitiv die schnellsten Bedingungen, unter denen ich gegen sie gespielt habe. Jeder andere Ort, an dem ich gegen sie gespielt habe, war ziemlich langsam.

"Ich glaube, das hat mich sehr begünstigt, und ich konnte das zu meinem Vorteil nutzen und ein wirklich super sauberes Match spielen. Ich glaube, ich konnte meinen Spielplan einfach besser umsetzen als bei früheren Gelegenheiten."

Pegula, ein großer Bills-Fan, erzählte der WTA, dass sie das Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Bills während Tiafoes Match gegen den Deutschen Oscar Otte verfolgte, als Damar Hamlin zusammenbrach.

Hamlin erlitt einen Herzstillstand und fiel auf den Rücken, kurz nachdem er während des NFL-Spiels am Montag den Wide Receiver der Bengals, Tee Higgins, angegriffen hatte.

Der Bills-Safety hat sich nach dem Herzstillstand im Krankenhaus "erheblich verbessert", so die Ärzte. Er ist jetzt wach und kann seine Hände und Füße bewegen.

Hamlin ist in der Lage, sich zu verständigen, indem er den Kopf schüttelt, nickt oder kurze Notizen schreibt, sagte Dr. Timothy Pritts, Mitglied des Ärzteteams des Spielers. Nach dem Aufwachen, so Pritts, war Hamlins Geist noch beim Spiel, als er seine erste Frage auf ein Klemmbrett kritzelte: "Haben wir gewonnen?"

Pegula nannte den Vorfall "schrecklich".

"Es gibt wirklich keine Worte", sagte sie Reportern laut Reuters Anfang der Woche. "Ich bin froh, dass sie das Spiel abgebrochen haben. Es führt einem vor Augen, dass es eine Menge wichtigerer Dinge gibt als Sport und Spiele. Es war ziemlich beängstigend."

Später tweetete sie: "In Momenten wie diesem werden wir an die Perspektive erinnert. Es ist nur ein Spiel und am Ende ist es egal, was heute Abend passiert ist. Meine Gebete gehen an Damar und seine Familie. Dieses Team ist eine Familie, Fußball ist eine Familie, Sport bringt uns zusammen wie eine Familie."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com