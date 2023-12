Inklusion: 100 Menschen schwärmen von digitalen Mandalas

Am Mittwochabend (18 Uhr) wollen 100 verschiedene Menschen gemeinsam in der Barclays Arena in Hamburg einen Ton summen und so den Grundstein für ein digitales Mandala legen. Durch die Aufnahme dieses gemeinsamen Klangs nutzen Klangkünstler Schallwellen, um Muster zu erzeugen und so digitale...