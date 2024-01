IndyCar-Pilot Robert Wickens fährt zum ersten Mal seit seinem querschnittsgelähmten Unfall wieder einen Rennwagen

Der Unfall im August 2018 ereignete sich nur wenige Monate nach Wickens' Debüt in der IndyCar Series. Auf dem Pocono Raceway in Pennsylvania flog der Dallara-Honda des Kanadiers durch die Luft, schlug in die äußere Sicherheitsleitplanke ein und drehte sich anschließend mehrfach heftig, bevor er in die Spur der entgegenkommenden Fahrer geriet.

Wickens, der heute 32 Jahre alt ist, sagt, dass er sich nicht an den Unfall erinnern kann, was der Grund dafür sein könnte, dass er nicht zögerte, als sich ihm die Möglichkeit bot, wieder hinter das Steuer eines Rennwagens zu steigen.

Wickens fuhr den Hyundai Veloster N TCR mit der Startnummer 54 für Bryan Herta Autosport. Der Wagen ist mit Handreglern zum Beschleunigen und Bremsen ausgestattet und wird normalerweise von Michael Johnson gefahren, einem gelähmten Rennfahrer, der bereits Rennen gewonnen hat.

Robert Wickens fuhr den Hyundai Veloster N TCR mit der Startnummer 54 zum ersten Mal wieder hinter dem Steuer eines Rennwagens.

Wickens machte am Dienstag auf dem Mid-Ohio Sports Car Course in Lexington, Ohio, eine Spritztour. Es war die letzte Rennstrecke, auf der Wickens vor seinem Unfall gefahren ist.

"Ich habe hier sehr gute Erinnerungen, daher ist es eigentlich ganz passend, dass ich auf der gleichen Strecke, auf der ich mein letztes Rennen gefahren bin, wieder in ein Rennauto steigen kann", sagte Wickens gegenüber CNN.

Er sagte, dass es sich ein wenig fremd anfühlte, wieder auf dem Fahrersitz zu sitzen, besonders mit den Handschaltern, aber er sagte, dass er einen Riesenspaß hatte.

"Ich war in den Tagen vor dem Rennen wirklich aufgeregt. Als ich dann heute Morgen aufwachte, war es fast so, als würde ich wieder arbeiten und das tun, was ich schon lange tun wollte", fügte er hinzu.

Er erholt sich immer noch von der schweren Wirbelsäulenverletzung, die ihn von der Brust abwärts lähmte. Er hat zwar Fortschritte gemacht und kann jetzt wieder aufstehen, aber seine Beweglichkeit ist immer noch eingeschränkt. Aber Wickens sagt, dass er jeden Tag stärker wird.

"Ich bin ein kleiner Perfektionist, wenn es um meine Arbeit und diese Branche und die Genesung geht - ich habe es nicht anders behandelt", sagte er. "Meine Theorie war, wenn es zwei Stunden Schmerz und harte Arbeit für ein Leben lang mehr Mobilität und mich selbst bedeutet, dann würde ich das jedes Mal nehmen."

Wickens sagte, dass er zwar darauf brennt, wieder Rennen zu fahren, aber er nimmt die Dinge von Tag zu Tag und hatte Spaß daran, einfach nur um der Sache willen zu fahren.

"Das Tolle an dem heutigen Tag ist, dass ich das einfach für mich tun kann", sagte er. "Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man die Gelegenheit hat, einen solchen Tag auf der Rennstrecke zu verbringen, an dem man einfach nur für sich selbst fahren kann, ohne Druck und mit dem Ziel, etwas zu erreichen, was man eigentlich erreichen wollte. Und das kann man nur mit großartigen Menschen um sich herum tun."

Bianca Britton von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

